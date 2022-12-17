Месси добудет главный титул в карьере: анонс финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция

На ЧМ в Катаре получился финал мечты: Аргентина, непобеждавшая с 1986-го, против действующих чемпионов мира, Месси против Мбаппе. Аргентинцы уже прошли несколько стрессовых моментов на этом турнире: поражение на старте от Саудовской Аравии, серия пенальти с Нидерландами… Для Франции все складывалось проще, но не факт, что это сыграет ей на руку. Это лучший чемпионат мира в карьере Месси. В Катаре Лео уже забил 5 голов (вся Аргентина — 12) и отдал три передачи. Все держится на его умении сохранить мяч под давлением, отдать разрезающий пас или пойти в обыгрыш. От работы в защите он практически освобожден, тут уже включаются Де Пауль с другими полузащитниками и еще один герой на этом ЧМ Альварес (забил 4 гола).

Аргентина - Франция Сделать ставку

Франция была третьей в списке фаворитов мундиаля-2022 — главным образом из-за большого количества травмированных игроков. Перед самым стартом ЧМ выбыл обладатель «Золотого мяча» Бензема. Как оказалось, в этом были и свои плюсы. В сборной улучшилась атмосфера, главной звездой остался Мбаппе, а Жиру в роли центрфорварда играет очень эффективно. На двоих у этого дуэта 9 голов (всего Франция забила 13). Теперь у «трехцветных» есть шанс защитить титул при том же тренере, такое в истории случалось только один раз, в 30-е годы… У Франции при этом свои зависимости: в новой роли предстал Гризманн, который и отрабатывает в обороне почти как опорник, и раздает передачи в атаке. И, конечно, Дешам всегда рассчитывает на скоростного Мбаппе на левом фланге.

Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Интересно, что Франция пропускала в каждом матче на ЧМ-2022 — кроме полуфинала. Хотя и там у Марокко были моменты отличиться. До матча с Англией в четвертьфинале у вратаря Льориса была удивительная статистика: 3 пропущенных мяча и 2 сэйва. Французы обычно отдают мяч после того, как выходят вперед в счете, и не очень уверенно обороняются. Дешама иногда критикуют за прагматичный стиль игры, но он приносит результат уже на втором ЧМ подряд. Аргентина действует в похожем стиле. Команда Скалони начинает в неспешном темпе, редко доводит атаки до ударов по воротам, но в какие-то отрезки матча включается и реализует первый же момент. А дальше — игра вторым номером на свободном пространстве и разрушение чужих атак.

Аргентина в 6-й раз вышла в финал ЧМ, пока у нее две победы и три поражения в решающих матчах. Одно из них было уже при Месси в 2014-м. Тогда все решил гол Гётце в дополнительное время. Для сборной Франции это третий финал, Дешам побеждал как игрок в 1998-м и как тренер в 2018-м. На ЧМ-2006 был знаменитый «удар Зидана» и поражение по пенальти от Италии. Два мундиаля подряд, что характерно, не выигрывал никто с 1962-го, тогда это удалось Бразилии. Четыре года назад в России Франция прошла Аргентину в ⅛ финала — 4:3. Месси отдал две голевые передачи, Мбаппе ответил победным дублем. Французы с тех пор сильнее не стали, а вот аргентинцы прибавили.

Букмекеры видят равными шансы команд в финале ЧМ-2022. Игра, скорее всего, получится закрытой, и аргентинцы, и французы не будут настаивать на владении мячом, не будут прессинговать у чужой штрафной. И все же есть несколько факторов в пользу Аргентины. В сборной Франции несколько игроков заболели (Варан, Конате, Коман), Рабьо только что выздоровел, у Тео и Тчуамени есть повреждения. На трибунах будет полное преимущество у аргентинцев, команда Скалони будет играть как дома. Особых проблем с составом у нее нет. И наконец, главное — максимальный настрой Месси и его партнеров по сборной. Это последний шанс Лео победить на ЧМ, и его заряженность плюс сумасшедшая поддержка всей страны передались всей команде. Аргентина прогрессирует от матча к матчу и в финале выдаст максимум. Этот титул поставит финальную точку в спорах о Месси и Марадоне, о Месси и Роналду, финал в Катаре станет легендарным.

Андрей Санталов