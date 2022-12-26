АПЛ возвращается. «Астон Вилла» — «Ливерпуль», «Арсенал» — «Вест Хэм» и другие матчи

Прогноз: Победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 2.37.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 17, 26.12.2022, 20:30 Астон Вилла - Ливерпуль -

Даже уникальный зимний чемпионат мира не заставил англичан отказаться от более чем вековой традиции играть в футбол 26 декабря, в так называемый «боксинг дэй». Матч в Бирмингеме, пожалуй, самый интересный. Унаи Эмери против Юргена Клоппа — это интригует. Для «Астон Виллы» это первый официальный матч с 13 ноября, а «Ливерпуль» уже успел неудачно съездить в Манчестер к постоянным конкурентам из «Сити», где голов Карвалью и Салаха не хватило, чтобы продолжить выступление в Кубке лиги.

Матчи «Виллы» и «Ливерпуля» нередко выходят результативными. «Красные» — явные фавориты, им обязательно нужна гостевая победа, но легкой она не будет. Гол хозяев вероятен, но класса экс-чемпионов Англии должно хватить для трудовых трех очков. Интересно поставить на очередной гол Мохамеда Салаха, который отдохнул за время чемпионата мира, ведь Египет в нем не участвовал, и рвется в бой. Но чуть выгоднее взять победу «Ливерпуля» в игре с тремя и более забитыми голами.

Прогноз: Победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 за 1.76.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 17, 26.12.2022, 23:00 Арсенал - Вест Хэм Юнайтед -

Лидер чемпионата сойдется в лондонском дерби с проводящим невразумительный сезон «Вест Хэмом». Кроме стопроцентного результата в Лиге конференций команде Дэвида Мойеса нечем похвастать. Даже без Габи Жезуса, получившего травму колена в Катаре, «канониры» обязаны побеждать. «Молотки» совсем не безнадежны, несмотря на три поражения в АПЛ подряд (когда это было — больше месяца назад), и очень сильно недобирают забитые голы по xG, но против гибкой команды Микеля Артеты им придется сложно.

В чем-то этот матч можно сравнить с предыдущим в нашей подборке, но учтем фактор отсутствия Жезуса и не станем слишком «задирать» тотал. Эдвард Нкетиа и Мартин Эдегор, скорее всего, справятся с задачей добыть для «Арсенала» победу, но, возможно, сопернику какое-то время удастся их сдерживать. «Канониры» обычно аккуратны у своих ворот, но «Вест Хэм» создает не так уж мало голевых моментов, поэтому нет уверенности в том, что фаворит победит с сухим счетом.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.24.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 17, 27.12.2022, 20:30 Челси - Борнмут -

Ноябрь стал для «Челси» Грэма Поттера неудачным, и клуб опустился на 8-е место в чемпионате Англии. Если бы не первое место в группе Лиги чемпионов и не пауза на чемпионат мира, возможно, мы увидели бы уже вторую тренерскую отставку в клубе за осень, а так есть шанс перезагрузиться и начать белую полосу, какая была в октябре. «Борнмут» Гари О'Нила в сезоне тоже не блещет и побеждает где-то раз в месяц. Кто раньше выйдет из кризиса?

Это будет тяжелый матч для обеих команд. Множество основных игроков «Челси» только-только вернулись из Катара: Менди, Кулибали, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Ковачич, Зиеш, Маунт, Стерлинг, Хаверц и Пулишич. В какой они сейчас форме, сказать трудно. Может быть, «Челси» полетит вперед, а может, падение продолжится. Перед паузой у «Челси» были большие проблемы с забитыми голами. «Борнмут» в этом смысле смотрится даже предпочтительнее, и очередная отчасти запланированная сенсация на «Стэмфорд Бридж» не исключена. Ждем закрытый матч, и один-два забитых мяча.

Прогноз: Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.89.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 17, 27.12.2022, 23:00 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест -

Обстановка в «Манчестер Юнайтед» стала заметно спокойнее после решения расстаться с Криштиану Роналду. На авторитет главного тренера Эрика тен Хага больше никто не посягает, а игроки спокойно занимаются выполнением своих прямых обязанностей, что было видно уже в кубковом матче с «Бернли». Маркус Рэшфорд в очень хорошей форме еще с чемпионата мира, и от него болельщики в первую очередь ждут голов. Есть проблемы со здоровьем у ряда игроков основной обоймы, например, Харри Магуайра, отдыхают защитники-финалисты ЧМ-2022 Лисандро Мартинес (запасной игрок новоиспеченных чемпионов мира загулял в Буэнос-Айресе) и Рафаэль Варан, но закрыть позицию в обороне всегда может универсал Каземиро, а скамейка у «МЮ» интересная.

В домашнем матче с аутсайдером чемпионата вероятен разгром, но на всякий случай можно подстраховаться ставкой на то, что манкунианцы победят с разницей хотя бы в два мяча. В качестве интересной альтернативы стоит рассмотреть гол Рэшфорда за 2.40.

Прогноз: Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 за 2.37.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 17, 28.12.2022, 23:00 Лидс - Манчестер Сити -

Погоня «Ман Сити» за «Арсеналом» — пока главный сюжет АПЛ этого сезона. Несмотря на отставание в 5 очков и сейчас аналитики считают именно «Сити» главным фаворитом в борьбе за титул. Оба клуба в предыдущем туре чемпионата потерпели поражения. Как же давно это было, но и правда — чемпионы Англии сенсационно уступили дома «Брентфорду» и не имеют права продолжать терять очки. «Лидс» же развлекает болельщиков, то выигрывая со счетом 4:3, то проигрывая с ним же.

Единственный козырь подопечных Джесси Марша в этой дуэли: у «Сити» на чемпионат мира уезжали 16 (!) игроков, а у «Лидса» лишь трое. Вот только американский тренер точно предпочел бы, чтобы в Катаре играла сборная Норвегии, желательно в финале, потому что отдохнувший и мотивированный Эрлинг Холанд — страшное оружие. Поэтому в среду в Лидсе синоптики ожидают обильные осадки в виде голов, а затем голубое небо клубных цветов «Манчестер Сити».

Игорь Борунов