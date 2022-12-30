Футбол под елкой. Самые интересные матчи в Новый год

Прогноз: Победа «Манчестер Юнайтед» и «обе забьют — нет» за 3.05.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 18, 31.12.2022, 15:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -

И «волки», и «дьяволы» мощно вышли с каникул на чемпионат мира, одержав по две победы в двух матчах кубка лиги и АПЛ. Разумеется, манкунианцы в этой игре фавориты, но «Вулверхэмптону» некуда отступать, а команда только что переехавшему в Англию Хулену Лопетеги досталась боевая. Вот только «МЮ», кажется, окончательно вышел из кризиса, и Эрик тен Хаг, закрыв вопрос с Роналду, нашел наконец нужный баланс. Главным игроком команды оказался совсем даже не Криштиану, а приобретенный в последний момент и даже не являвшийся основой трансферной целью Каземиро, а в атаке расцвел Маркус Рэшфорд.

При всем уважении к Лопетеги и «волкам», избежать поражения в последний день года им будет крайне сложно. Самые большие проблемы у «Вулвс» с атакой: Диего Коста скоро отметит 3 месяца своего возвращения в АПЛ, вот только голов у него за это время не прибавилось. Можно взять осторожную ставку П2 за неплохой коэффициент 1.91, но надежность «МЮ» внушает желание рискнуть, предсказав победу всухую.

Прогноз: Победа «Барселоны» и «обе забьют — нет» за 2.09.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 15, 31.12.2022, 16:00 Барселона - Эспаньол -

Испанским болельщикам на Новый год дарят дерби Каталонии. В годы, когда нестабильный «Эспаньол» на подъеме, это бывает не менее интересно, чем «Эль-Класико», но, увы, сейчас не тот случай. «Барса» возвращается на «Камп Ноу» после огромной паузы на чемпионат мира и захочет сделать это эмоционально, а заодно не подпустить к себе «Реал» в таблице. В матче сможет принять участие главная ударная сила каталонцев Роберт Левандовский. «Эспаньол» уже успел сыграть в Кубке Короля, где с невероятным трудом одолел команду «Атлетико Пасо», о существовании которой вы наверняка слышите впервые, забив единственный гол на 80-й минуте.

У «Барселоны» в этом сезоне очень приличная разница мячей, особенно обращает на себя число пропущенных — всего 5 в 14 турах. Для сравнения у идущего на втором месте «Реала» их 14. Коэффициенты на исход, тотал и фору не очень интересные, поэтому снова попробуем угадать победу фаворита с нулем пропущенных.

Прогноз: Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 за 1.92.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 18, 31.12.2022, 18:00 Манчестер Сити - Эвертон -

Сумасшедший нон-стоп марафон футбольных матчей в Англии в новогодние праздники продолжается. У действующих чемпионов все хорошо кроме 5-очкового отставания от «Арсенала», и эту проблему команда Пепа Гвардиолы постарается решить. У «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда все плохо: команда балансирует на грани зоны вылета и потерпела четыре поражения подряд, забив в 5 последних матчах лишь два гола.

Не самый лучший матч для ставки, потому что с ним все слишком понятно и для хорошего коэффициента понадобится неоправданный риск. Из всех вариантов самым интересным выглядит ставка на общее число голов при, разумеется, победе хозяев. ТБ 3.5 может показаться слишком большим, но, если судить по последним матчам этих соперников, это совершенно реалистичный расклад.

Прогноз: тотал больше 2.5 за 1.88.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 18, 31.12.2022, 20:30 Брайтон - Арсенал -

Главный матч кануна Нового года в Англии. «Арсенал» Микеля Артеты рвется к долгожданному и никем не предсказанному чемпионству, но впереди еще долгий и полный опасностей путь. «Брайтон» — крайне неприятный соперник для любого клуба. «Канониры» остаются фаворитами, но противостояние, скорее всего, будет максимально упорным. Предыдущие две очные встречи этих соперников завершились в пользу «Брайтона», в том числе недавняя игра Кубка лиги перед паузой на чемпионат мира, но в последних четырех домашних матчах «чайки» победили лишь раз.

Многие в этой игре ставят на победу «Арсенала», потому что это фаворит, при этом коэффициент на его победу выше 2.00, но никогда не стоит недооценивать «Брайтон», который не зря слывет грозой фаворитов. Лучше проявить осторожность. Обе команды любят и умеют атаковать и не останавливаются после одного забитого мяча, поэтому возьмем надежный ТБ 2.5. Можно рискнуть и повысить ставку до ТБ 3.5 за 3.00, но вполне вероятный итоговый счет этой встречи 2:1 или 1:2 нас в этом случае не устроит.

Прогноз: Победа «Челси» и тотал больше 1.5 за 1.99.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 18, 1.01.2023, 19:30 Ноттингем Форест - Челси -

Три дня назад «Ноттингем Форест» ничего не смог поделать с «Манчестер Юнайтед», вот и против клуба того же калибра — «Челси» — шансы хозяев крайне невелики. Сами «синие» в свою очередь на отлично сдали экзамен в матче с «Борнмутом» (2:0), также командой калибра «Ноттингем Форест» или даже посильнее. Так что предыдущий тур дает нам информацию о том, чего ждать от следующего.

Очень может быть, что эта встреча закончится все с тем же счетом 2:0 в пользу «Челси», чья форма немного уступает нынешнему уровню «МЮ», да и «Ноттингем» два подряд разгрома не заслуживает. Однако минимум два забитых мяча зрители в этой игре увидеть должны. Отсюда складывается довольно осторожная ставка, которая практически удвоится в случае выигрыша.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.13.

Футбол Франция 2022/2023 Тур 17, 1.01.2023, 22:45 Ланс - ПСЖ -

Центральный матч второго по счету после возобновления французского чемпионата тура сведет лидеров Лиги 1: всем понятный ослепительно звездный «ПСЖ» и значительно более сенсационный «Ланс», который однако не просто остается последним преследователем чемпиона Франции, но и оторвался от идущего третьим «Марселя» на 4 очка. Отдельно в заслугу «Лансу» можно поставить то, что только он по-прежнему идет вровень с Парижем по пропущенным мячам: лишь 10 после 14 туров. Правда, чуть ли не вдвое отстает по забитым: 26 против 45, но у северян нет ни Неймара, ни Месси, ни Мбаппе.

У парижан, кстати, тоже нет Неймара и Месси. Бразилец пропускает встречу из-за памятной красной карточки в предыдущем туре, а новоявленный чемпион мира все еще отмечает — и никто не будет его в этом укорять, тем более отпуск согласован с клубом. Так что в этой игре совсем не все очевидно. Возможно, имело бы смысл поставить на двойной шанс: что «Ланс» сумеет на своем стадионе не уступить супергранду, но коэффициент на этот исход не радует. Вместо этого оценим потенциальную результативность матча как низкую. Без Месси и Неймара некому будет на постоянной основе снабжать мячами Мбаппе, а сам «Ланс» в принципе «низовая» команда. Увидеть что-то ярче 1:1 или 0:2 в первый день 2023 года будет сложно.

Игорь Борунов