Суперкубок Испании: увидим ли «Эль-Класико» в финале

Прогноз: Победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 2.09.

Реал — Валенсия Сделать ставку

Турнир четырех в рамках Суперкубка Испании — новая традиция местной федерации футбола. В третий раз из четырех он пройдет в Саудовской Аравии, и Криштиану Роналду тут не при чем. Его бывшему клубу для выхода в финал потребуется сломить сопротивление номинально слабейшего участника турнира «Валенсии». «Летучие мыши» попали в розыгрыш как участник последнего финала Кубка короля, в котором они по пенальти уступили «Бетису». В нынешнем чемпионате валенсийцы идут лишь на 11-м месте, и команда Дженнаро Гаттузов вряд ли сможет зацепиться за зону еврокубков.

В последний раз соперники встречались примерно год назад, тогда «Реал» разбомбил «Валенсию» в Мадриде со счетом 4:1, по дублю сделали Бензема и Винисиус. Вполне возможно, что-то подобное мы увидим и на этот раз. Команде Карло Анчелотти необходимо реабилитироваться за сенсационное поражение от «Вильярреала» в первом январском туре, к тому же на кону возможность провести дополнительное «Эль-Класико» против «Барселоны». Отчасти турнир для этого и задумывался, но забавно, что в предыдущих трех розыгрышах финала «Реал» — «Барса» не было ни разу, хотя в прошлый раз они встречались в полуфинале, матч выдался огненным и «Реал» победил команду Хави со счетом 3:2 благодаря голу Вальверде в дополнительное время.

Если говорить о характере матча, мы можем увидеть голы в те и другие ворота, но закладываться на это не стоит: Мадрид не так часто играет на ноль, как хотелось бы Анчелотти, но именно о необходимости прибавить в защите говорил итальянский тренер перед турниром. А вот на три забитых мяча с учетом настроя «Реала» можно рассчитывать не без оснований. У фаворита на поле, вероятно, не будет Алабы, Тчуамени и Менди, а вот атакующие игроки все в строю.

Прогноз: Победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 2.00.

Бетис — Барселона Сделать ставку

Вторая пара полуфиналистов получилась чуть интереснее, хотя, судя по коэффициентам, шансы «Барселоны» на выход в финал даже выше, чем у «Реала». Видимо, это связано с тем, что «Барса» не проигрывает с памятного вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» и только что одержала важнейшую выездную победу над «Атлетико», а осечка «Реала» позволила каталонцам оторваться от них на 3 очка в таблице Ла Лиги.

Другое дело, что «Бетис» Мануэля Пеллегрини — очень непростой соперник. На сегодня это четвертая команда чемпионата Испании. После паузы на чемпионат мира у севильцев две победы и одна ничья, но, конечно, соперники были не чета нынешней «Барсе». Каталонцы, как и «Реал», принимали участие во всех трех розыгрышах обновленного Суперкубка, но ни разу не побеждали в турнире, и сейчас, судя по игровой форме «Барселоны», самое время постараться это исправить.

«Бетис» для «Барсы» достаточно удобный соперник, хотя в прошлом сезоне «Блауграна» умудрилась проиграть «огурцам» у себя на «Камп Ноу», но мы помним, какой это был тяжелый сезон для «Барселоны». «Бетис» проиграл «Барсе» в 8 из 10 последних матчей, причем, как правило, в этих встречах было от 3 забитых мячей и выше. У «Барселоны» удивительная статистика пропущенных в этом сезоне: 6 голов в 16 турах чемпионата, но даже если каталонцам снова удастся сохранить свои ворота на замке, в атаке Левандовски и Дембеле обеспечат нам необходимый тотал.

Игорь Борунов