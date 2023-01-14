Футбольный Новый год: самые громкие дерби Европы за два дня

Прогноз: 1Х (победа «МЮ» или ничья) за 2.00

Футбол Англия 2022/2023 Тур 20, 14.01.2023, 15:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -

Еще недавно в манчестерском дерби был очевидный фаворит, но после ухода Роналду «Манчестер Юнайтед» преобразился. Совпадение или нет, но без Криштиану коллектив Эрика тен Хага в 6 матчах одержал 6 побед с разницей мячей 15:1, а Рэшфорд разрывает Англию, как раньше Холанд. Правда, и грозных соперников у «МЮ» на этом пути не было — как раз дерби станет первой большой проверкой обновленной команды тен Хага. Болельщикам «красных дьяволов» остается надеется, что Ваут Вегорст дебютирует лучше, чем вышло в «Челси» у Жоау Феликса.

«Сити» полностью провалил кубковый матч с «Саутгемптоном», и Пеп Гвардиола не искал оправданий: «Если сыграем с “МЮ” так же, у нас нет шансов». Ранее чемпионы Англии неожиданно потеряли очки дома с «Эвертоном» и продолжают потихоньку отставать от «Арсенала». Отступать некуда, самое время показывать класс. При этом у букмекеров «Сити» по-прежнему явный фаворит, даже на «Олд Траффорд», хотя форма команд вроде бы намекает на то, что все не так однозначно. Поэтому особенно с учетом домашнего стадиона «МЮ» интересно поставить на двойной шанс хозяев.

Прогноз: «обе забьют — да», и тотал больше 2.5 за 1.79

Футбол Англия 2022/2023 Тур 20, 14.01.2023, 18:00 Брайтон - Ливерпуль -

«Ливерпуль» продолжает сражаться с кризисом и самим собой. Чего именно не хватает команде Юргена Клоппа, не знает сам Клопп, иначе немец уже решил бы эту проблему. На сегодня над «красными» нависла угроза вообще не попасть в еврокубки, а о чемпионской гонке никто уже и не говорит. Визит в Брайтон в такой ситуации очень тревожит, ведь это крайне зубастый соперник. «Чайки» отстают от мерсисайдцев лишь на одно очко, играют ярко и результативно. Приходится признать: на сегодня это матч практически равных соперников.

Исход этой игры плотно скрыт туманом с Ла-Манша, зато достаточно посмотреть на результаты последних четырех матчей и «Брайтона», и «Ливерпуля», чтобы увидеть явный тренд: этой зимой в их матчах практически всегда заходит ставка «обе забьют и ТБ 2.5». Надежно, как в банке.

Прогноз: «обе забьют — нет» и тотал меньше 2.5 за 2.02

Футбол Испания 2022/2023 Тур 17, 14.01.2023, 23:00 Реал Сосьедад - Атлетик -

Это, конечно, не «Эль-Класико», но дерби Страны Басков всегда заслуживает интереса, к тому же в этом сезоне оба коллектива в полном порядке. Сан-Себастьян на 6 очков впереди Бильбао, но обе баскские команды всерьез претендуют на попадание в Лигу чемпионов от Испании. Пока гранды разбираются друг с другом в Саудовской Аравии в рамках Суперкубка, это центральный матч тура всей Ла Лиги.

При изучении текущей формы команд бросается в глаза, насколько они обе хороши в обороне. «Реал Сосьедад» провел на ноль четыре матча подряд, а «Атлетик» в четырех матчах пропустил один гол и дважды сыграл со счетом 0:0. Все это указывает на «низовой» матч, к тому же это достаточно типично для дерби с участием этих клубов в принципе. Поэтому усилим ставку на минимум голов под неплохой коэффициент.

Прогноз: Победа «Арсенала» за 2.24

Футбол Англия 2022/2023 Тур 20, 15.01.2023, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Арсенал -

Самое ожесточенное дерби Англии этого уикенда состоится не в Манчестере, а в северном Лондоне. На этот раз еще и ставки очень высоки: «Арсенал» выйдет на поле стадиона «Тоттенхэма», уже зная результат «Манчестер Сити», а для хозяев наоборот «МЮ» — ближайший конкурент в таблице АПЛ. Хотя разве это так уж важно, когда клубы настолько ненавидят друг друга? Эмоции на поле и на трибунах будут зашкаливать.

На дистанции «канониры» выглядят значительно стабильнее шпор, потому и лидируют в чемпионате. Команду Антонио Конте бросает то в жар, то в холод. Обращает на себя внимание, что при общей неплохой статистике матчи с равными или более сильными соперниками «Тоттенхэм» в этом сезоне проиграл все. Дерби первого круга завершилось убедительной победой «Арсенала» со счетом 3:1, и тогда Артета полностью переиграл Конте. На этот раз придумать что-то против Эдегора, Сака и Нкетиа снова будет сложно. «Тоттенхэм» играет дома, но почти все эксперты ставят на победу «Арсенала», тем более, коэффициент на нее все равно очень хорош, ведь такова специфика дерби: в нем может быть все что угодно.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.91

Когда мы предсказывали, что в финале мини-турнира за Суперкубок наконец-то сойдутся «Реал» и «Барса», честно, и в мыслях не было, что и тем, и другим для этого потребуется так сильно помучиться и преодолеть нервотрепку послематчевых пенальти. Но все позади, а впереди огненное «Эль-Класико», чему рады абсолютно все кроме болельщиков «Валенсии» и «Бетиса». Фаворита в нем и близко нет, а прогнозы хотя бы о характере матча делать даже страшно после таких полуфиналов, сценарий которых вообще никто не мог предугадать.

Что можно сказать? Мы почти точно увидим голы и в те, и в другие ворота. Лучшие силы и «Барсы», и «Реала» сосредоточены в атаке, к тому же при всей принципиальности и нежелании уступать турнир в Саудовской Аравии все-таки в большей степени выставочный. И Мадрид, и Каталония, не задумываясь, пожертвуют этим трофеем ради итогового успеха в чемпионате. А значит, страха проиграть ни у кого не будет, и мастера выдадут шоу, а мы им насладимся.

Прогноз: победа «Ромы» за 2.08

Футбол Италия 2022/2023 Тур 18, 15.01.2023, 22:45 Рома - Фиорентина -

Этот матч немножко тускнеет на фоне предыдущих, но на самом деле противостояние Рима и Флоренции — тоже классика. Команде Жозе Моуринью срочно необходимо подниматься в таблице и обязательно квалифицироваться в еврокубки, желательно в Лигу чемпионов. С Винченцо Итальяно спрос поменьше, но, учитывая, как плохо «фиалки» начали сезон и насколько прибавили по ходу чемпионата, утверждать, что для «Ромы» это будет легкая прогулка, нельзя.

Мнения о возможной результативности этой встречи расходятся. В целом обе команды любят сыграть от обороны. С другой стороны, и у тех, и у других есть свежий опыт сумасшедших и результативных концовок. Однако подбор футболистов у римлян на сегодня значительно лучше, прибавляют в атаке Пауло Дибала и Тэмми Абрахам, так что сделаем вывод, что финальный свисток вероятнее всего зафиксирует победу хозяев.

Игорь Борунов