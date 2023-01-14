Джокович вернулся за победой: анонс Australian Open-2023

Год назад Australian Open начался со скандала: суперзвезду мирового тенниса Новака Джоковича не допустили к турниру и выслали из страны. В этот раз все в порядке, серб сыграет, а организаторы даже будут выгонять зрителей с трибун, если те станут дразнить теннисиста. В мае Джоковичу будет 36, никто не знает, сколько еще продлится его карьера, и Новак явно по-особому настраивается на каждый турнир «Большого шлема». В Австралию серб прилетел за 22-м титулом ТБШ, в случае успеха он сравняется с Рафаэлем Надалем.

Открытый чемпионат Австралии — любимый турнир Джоковича, здесь он побеждал 9 раз. Вот и сейчас Новак — главный фаворит Australian Open. На его победу БК Winline предлагает коэффициент 1.76. Джокович уже набрал приличную форму, выиграв турнир ATP в Аделаиде. Причем в полуфинале он победил Даниила Медведева 6:3, 6:4. Единственное, смущает то, что у серба возникли проблемы с бедром, он брал медицинский тайм-аут с Медведевым, а потом досрочно закончил выставочный матч. Но Джоковичу и раньше приходилось играть с повреждениями, он умеет собираться в решающие моменты. Остальные ключи для победы тоже при нем: тут и мощная подача, и игра на приеме. Новак хорош и в быстрых атаках, и в долгих разменах ударами на задней линии.

Даниил Медведев перестал быть первой ракеткой России, однако его шансы победить в Австралии расцениваются тоже как хорошие — 6.20. Два последних года он доходил здесь до финала, уступал только Джоковичу и Надалю. Третий раз станет счастливым?! Умение Даниила играть в защите (один из его главных козырей) проявились уже в первом матче сезона против Лоренцо Сонего: Медведев отыграл 9 (!) сетболов. В целом, россиянин хорошо выглядел в Аделаиде, осталось только еще пристреляться на подаче и показать психологическую выдержку. А с нервами, Даниил, как мы знаем, справляется не всегда. В отличие от Джоковича, у Медведева не такая простая сетка. Если Новак в ¼ финала может встретиться с Андреем Рублевым или Ником Кирьосом, то Даниила там ждет встреча с самим Надалем.

При этом действующий победитель Australian Open — только четвертый в списке фаворитов, коэффициент на победу Надаля — 14.0. У испанца сложная жеребьевка: в 1-м раунде 21-летний талант из Англии Дрэйпер. Дальше еще одна восходящая звезда — американец Накасима. В 4-м раунде возможна встреча с Тиафо, который выбил Рафу на US Open-2022. А в четвертьфинале, скорее всего, будет новая дуэль с Медведевым. Даже если Надаль пройдет всех этих соперников, сил на это придется потратить немало. А ведь Рафа, судя по всему, не до конца восстановился от травмы мышц живота, которые помешали ему доиграть прошлый сезон. И в новом он уже уступил в двух матчах из двух — Кэму Норри и Алексу де Минауру. Надаль сейчас не так хорош на подаче, однако в его бойцовских качествах сомнений нет.

В остальных теннисистов на Australian Open верится еще меньше, однако кто-то всегда может неожиданно выстрелить. Среди «темных лошадок» выделяется Стефанос Циципас (коэффициент на победу — 13.0): трижды доходил в Австралии до полуфинала, в том числе в 2021-м и 2022-м. У грека 4 победы в Австралии в начале этого года, и по сетке он снова должен доходить как минимум до четвертьфинала Australian Open. Единственное, в важных матчах Циципасу не хватает уверенности в себе, на него давит, что он так еще и не побеждал на турнирах «Большого шлема».

Шансы Ника Кирьоса оцениваются коэффициентом 15.0. Эпатажный австралиец дома лишь раз добирался до стадии ¼ финала в одиночном разряде, но от него всегда можно ждать сюрпризов. Как на «Уимблдоне» прошлым летом, где он дошел до финала. На Australian Open в ⅛ финала Кирьос может встретиться с первой ракеткой России Рублевым, а в ¼ финала — с Джоковичем. При этом Ник еще не играл в этом году, а прошлый сезон завершил досрочно из-за травмы колена. Возможно, он сосредоточиться на игре в паре, год назад Кирьос победил как раз на Australian Open вместе с Танаси Коккинакисом.

Интересно, что почти никто не верит во второго сеяного Открытого чемпионата Австралии Каспера Рууда. 2022-й стал для норвежца прорывным, он доходил до финала на «Ролан Гаррос» и на US Open. то есть на хардовом покрытии 24-летний теннисист теперь так же опасен, как на грунте. Коэффициент на победу Рууда на Australian Open стоит того, чтобы рискнуть небольшой суммой — 28.0! Норвежец сильно прибавил в игре, подтянул свои слабые стороны, возможно, он снова выйдет в финал на турнире «Большого шлема». А в финале шансы есть у всех.

Андрей Санталов