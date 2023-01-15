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Хави выиграет первый трофей: анонс Эль-Класико «Реал» — «Барселона»

Разбираем финал Суперкубка Испании.

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Источник: Reuters

«Реал» пока не похож сам на себя, после чемпионата мира игроки никак не наберут топ-форму. В Ла Лиге мадридцы по делу уступили «Вильярреалу» 1:2. А в полуфинале Суперкубка Испании проблемы возникли с не самой сильной «Валенсией» — пройти ее удалось только в серии пенальти. Не забивает Винисиус (хотя моменты у бразильца есть), за всех отдувается один Бензема, правда, в основном, с пенальти. Что еще тревожит Анчелотти, так это то, как футболисты обороняются без мяча, им не хватает интенсивности и жесткости в отборе — сказывается усталость после ЧМ-2022.

«Реал» — «Барселона»

«Барселона» тоже испытывает проблемы с игрой, но ей удается проводить яркие отрезки. Так было в начале матча с «Атлетико» (1:0), так было и в полуфинале Суперкубка с «Бетисом». Правда, и тут все решилось в серии 11-метровых, в основное время преимущество в один мяч сине-гранатовые не удержали. Эту проблему признает и Хави: «Барса» пока не может «добивать» соперников. При этом в хорошей форме Дембеле, один в один француз может обыграть любого. Левандовски снова начал забивать, а тер Стеген стабильно выручает в воротах. «Барса» лидирует в чемпионате Испании, а теперь может выиграть первый трофей при Хави.

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Один Эль-Класико мы уже видели в этом сезоне. В октябре «Реал» уверенно расправился с «Барселоной». Матч сложился по выгодному сценарию для «сливочных». Они забили быстрый гол и могли после этого играть на контратаках. За первым мячом от Бензема последовал второй от Вальверде, а в конце встречи Родриго поставил точку с пенальти — 3:1. Теперь так же контролировать ход игры мадридцам будет сложнее, они сейчас не в той форме. Травмы Алабы и Тчуамени к тому же помешают выставить оптимальный состав.

У каталонцев все здоровы, выбор стартовых 11 футболистов — приятная головная боль для Хави. «Барселона» после перерыва на ЧМ хороша в первых таймах, выиграла все 4 из них. Так что у «Реала» вряд ли получится навязать тут свой сценарий. На что же тогда ставить? На стороне мадридцев громадный опыт в решающих матчах, они почти никогда не проигрывают в финалах. «Реал» победил здесь, в Саудовской Аравии, год назад. С другой стороны, у Хави и его команды дополнительная мотивация, эта победа придаст ей уверенности в чемпионской гонке. Прямо сейчас каталонцам этот титул нужнее. В БК Winline поставить на то, что трофей выиграет «Барселона», можно за 1.91.

Андрей Санталов

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