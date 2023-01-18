Голы в Суперкубке Италии, «Манчестер Сити» отыграется на «Тоттенхэме», а «Реал» снова ждет неудача — прогнозы на матчи топ-клубов

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.08.

В Саудовской Аравии только что давали Эль-Класико, теперь тут разыграют Суперкубок Италии. «Милан» прибыл не в лучшем настроении, чемпион впервые в сезоне выдал серию из трех матчей без побед. Особенно обидно получилось с «Ромой»: красно-черные вели 2:0 и в самом конце встречи пропустили два мяча со стандартов. С «Торино» в Кубке Италии тоже вышла незадача. Соперник остался в меньшинстве во втором тайме, но «Милан» свой гол так и не забил, а вот одну опасную контратаку все же допустил. Если сравнить с прошлым сезоном, то «россонери» идут по своему, чемпионскому графику, набирают столько же очков, правда, в этот раз отставание от лидера Серии А больше — «Наполи» оторвался уже на 9 очков.

У «Интера» дела гораздо лучше. Команда Индзаги выиграла 3 матча из 4, а могла бы и все четыре, если бы не ошибка главного судьи с «Монцей» (2:2). Лаутаро снова забивает (3 гола в 2023-м), наконец вернулся Лукаку после травмы, Джеко хоть и в возрасте, но держит уровень. До «Наполи» 10 очков, но, похоже, «Интер» еще поборется за чемпионский титул. Одно миланское дерби мы уже видели в сентябре, «Милан» тогда по делу обыграл соседей 3:2. Теперь же небольшим фаворитом считается «Интер». Однако интереснее здесь поставить на голы. Атака «Милана» уступает интеровской, но минимум на гол от Леау и Жиру рассчитывать можно. Не должны подвести и Лаутаро с Лукаку и Джеко.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой −1,5 за 1.98.

Игроки «Манчестер Сити» разозлились на судей в дерби с «Юнайтед» (1:2), посчитав, что первый гол был забит не по правилам. Однако по совокупности моментов «МЮ» был как минимум не хуже в этом матче. Второе поражение «горожан» подряд подсветило проблемы в игре «Сити». Сразу несколько футболистов оказались не в форме после ЧМ, в том числе Де Брейне, Фоден и Канселу. Из-за этого мяч хуже доходит до Холанда — норвежец не забивает уже три матча подряд. С «Саутгемптоном» и «Ман Юнайтед» у команды Гвардиолы всего один удар в створ! В чемпионате «Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 8 очков, и уже не считается главным фаворитом турнира.

«Тоттенхэм» играл на день позже и тоже уступил в дерби — 0:2 с «Арсеналом». Тут все было по делу, «шпоры» наиграли на один гол, но не больше. Удивительную ошибку допустил вратарь Льорис, забивший в свои ворота, мало похожи на себя Кейн и Сон. Возможно, дело в том, что чересчур осторожная тактика, которую предлагает Конте, не подходит этим футболистам, отсюда нелепые ошибки и пропущенные голы в матчах даже с не самыми сильными командами. «Тоттенхэм» — пятый в таблице, попасть в Лигу чемпионов ему будет тяжело на этот раз. Хоть «Манчестер Сити» сейчас не на пике формы, но с таким соперником он обязан набирать три очка. На чистую победу дают слишком мало, поэтому предлагаем взять победу хозяев с разницей в два мяча и больше.

Прогноз: «Вильярреал» выйдет в следующий раунд за 2.08.

«Реал», как и многие топ-клубы, пытается прийти в себя после чемпионата мира в Катаре. Пока что получается не очень, в чемпионате «сливочные» взяли 3 очка из 6, а в Суперкубке Испании уступили в принципиальном матче «Барселоне» 1:3. И вот после возвращения из Саудовской Аравии новая встреча с «Вильярреалом». Той самой командой, которой «Реал» абсолютно по делу проиграл 7 января со счетом 1:2. Анчелотти признает, что его команда не выглядит сейчас хорошо, допускает слишком много ошибок, потерь мяча на своей половине поля. А времени поработать на тренировках особо нет, матчи идут каждые 3−4 дня.

«Вильярреалу» проще готовиться к этой встрече, он не летал в Саудовскую Аравию, тренировался в недельном цикле. Команда Сетьена, правда, с трудом сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), прервав серию из 6 побед подряд. Статистика по ударам 3−16 намекает, что и у «желтой подлодки» есть проблемы. И все же у нее хорошие шансы пройти дальше в Кубке Испании, воспользовавшись нелучшим состоянием «Реала». Мадридцам не хватает хорошего опорника: Тчуамени нет из-за травмы, а Кроос или Камавинга с этой ролью не справляются. Календарь у «Реала» очень плотный, поэтому тут Анчелотти может выпустить молодежь. Похоже, Кубок Испании в этом сезоне только помешает мадридцам бороться в чемпионате с «Барсой». Поэтому выбираем здесь победу «Вильярреала» — в основное (или дополнительное) время или по пенальти.

Андрей Санталов