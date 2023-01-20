Возвращение бундеслиги, «Арсенал» — «МЮ» и другие матчи в Европе

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.05.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 16, 20.01.2023, 22:30 РБ Лейпциг - Бавария -

Из-за чемпионата мира в Катаре зимняя пауза в Германии вышла особенно долгой, но возвращается бундеслига сразу же хедлайнерами. Матч «Баварии» в Лейпциге покажет, есть ли надежда на чемпионскую интригу, или у Мюнхена, как обычно, нет конкурентов.

Вспоминать, в какой форме команды находились в ноябре, сейчас нет никакого смысла. «Бавария» всегда фаворит, даже в Лейпциге, где во внутреннем чемпионате у «РБ» пока не было поражений, но зимний перерыв все окутал туманом. Под началом Марко Розе «Лейпциг» сильно прибавил, но против лидера бундеслиги не сыграет его лучший бомбардир Кристофер Нкунку.

Не будем спорить по поводу возможного исхода, лучше обратим внимание на экстремально высокую результативность в очных встречах этих команд. ТБ 2.5 зашел в четырех из пяти последних матчах, много голов было и на тренировочных сборах, поэтому рискнем поднять планку еще выше, ведь в летней битве за Суперкубок вообще сыграл ТБ 7.5.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 за 2.80.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 21, 21.01.2023, 15:30 Ливерпуль - Челси -

Когда-то в очном споре «Ливерпуля» и «Челси» решалась судьба титула — помните драму Стивена Джеррарда? А нынче это матч 9-й и 10-й команд АПЛ — трудно в такое поверить. Победа страшно необходима и «красным», и «синим», так что битва на «Энфилде» ожидается нешуточная. Интересно, рискнет ли Поттер сразу выпустить очередного бешено дорогого новичка Михаила Мудрика — с Жоау Феликсом вышло не очень, и португалец отбывает дисквалификацию за удаление.

У обеих команд проблемы с травмами, но у «Челси» их больше. Обе команды наконец-то одержали победы перед очной встречей, но лишь со счетом 1:0 и над довольно средними соперниками. Лондонцы в этом сезоне плохо выглядят в гостях и не побеждали на выезде с октября. У обеих команд беда с реализацией моментов. С учетом всего вышесказанного, прогноз на тяжелую победу «Ливерпуля» с небольшим числом голов в матче выглядит разумным.

Прогноз: победа «Арсенала» за 1.86.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 21, 22.01.2023, 19:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед -

Если бы не гол полузащитника «Кристал Пэлас» Мишеля Олисе в среду со штрафного на 91-й минуте, это был бы матч двух лидеров АПЛ, но и так мощь вывески зашкаливает: два легендарных английских клуба сойдутся в одной из решающих битв чемпионской гонки. «Арсенал» играет дома, отдохнувший, что вызвало ворчание вратаря «МЮ» Де Хеа, и в случае победы сделает весомую заявку на долгожданное золото, пусть ровно половина чемпионата еще впереди.

Помимо очков в игре с «Кристал Пэлас» манкунианцы еще и потеряли Каземиро на встречу с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек. Влияние бразильца на игру команды тен Хага трудно переоценить. Пожалуй, будет справедливым утверждение, что Каземиро был лучшим игроком «МЮ» в первой половине сезона.

Характер матча предсказать трудно. С учетом ситуации он может получиться закрытым, а может, какое-то событие раскроет игру, и соперники подтвердят статистику последних очных встреч: 2,67 гола в среднем за матч. Тяжелая игра «МЮ» в середине недели, пока команда Артеты отдыхала, и потеря Каземиро дают основания поставить на победу «Арсенала».

Прогноз: Победа «Ювентуса» и «обе забьют — да», за 4.30

Футбол Италия 2022/2023 Тур 19, 22.01.2023, 22:45 Ювентус - Аталанта -

И «Ювентус», и «Аталанта» улучшили себе настроение кубковыми победами на неделе. Особенно это касается «Юве», которому непросто пережить разгром в Неаполе со счетом 1:5. Кажется, на скудетто «Старая синьора» все-таки не претендует, а вот борьба за места в Лиге чемпионов предстоит серьезная, и «Аталанта» — прямой конкурент. Бергамаски после удачных матчей в январе всего в 3 очках от заветной четверки.

Против «Наполи» «Ювентус» на самом деле играл не так плохо, как можно подумать по счету, и создавал свои моменты. Что разладилось у «бьянконери» — так это игра в обороне, которая была их козырем до Нового года. «Аталанта» в четырех январских матчах отгрузила в ворота соперников 16 мячей. Даже в Турине команда Джан Пьеро Гасперини наверняка отличится, но взять очки на выезде будет сложно. «Юве» приложит все силы, чтобы загладить вину перед болельщиками за позор в Неаполе. Сценарий более чем вероятный, но посмотрите, какой коэффициент.

Прогноз: «обе забьют — да», и тотал больше 2.5 за 2.11.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 18, 22.01.2023, 23:00 Атлетик - Реал -

Очень любопытный матч, потому что «Реал», хотя и продемонстрировал в кубковой встрече с «Вильярреалом» свой знаменитый характер, вытащив игру на зубах, но уже точно перестал быть той всевопобеждающей силой, что в прошлом году. «Атлетик» держит марку и в большинстве матчей выглядит очень неплохо, особенно на домашнем стадионе.

Очередная потеря очков слегка измотанного плотным графиком «Реала» вполне прогнозируема, но не забудем и про пресловутый характер. Матчи в Бильбао для королевского клуба всегда получаются напряженными, и победы приходят в среднем лишь через раз. Даже коэффициент на победу «Атлетика» сопоставим со ставкой на выигрыш «Реала», поэтому гадать по поводу исхода не будем, а оттолкнемся от того, что «Реал» образца 2023 года играет сам и дает играть сопернику, если тому позволит мастерство. Оно у басков, безусловно, есть. Очные встречи «Реала» и «Атлетика» нередко бывают «низовыми», но не в этот раз.

Прогноз: «обе забьют — нет» за 2.14

Футбол Италия 2022/2023 Тур 19, 24.01.2023, 22:45 Лацио - Милан -

Из-за Суперкубка встреча в Риме вынесена аж на вторник, и у «россонери» есть время подготовиться и поработать над ошибками, допущенными против «Интера». В чемпионате отставание от «Наполи» составляет уже 9 очков и чтобы не потерять шансы на борьбу за скудетто, необходимо обыгрывать в Риме такой серьезный клуб, как «Лацио» Маурицио Сарри.

Еще один матч на три результата с непредсказуемым исходом. Эксперты советуют обратить внимание на то, что в 5 из 6 последних домашних матчей «Лацио» одна из сторон играла на ноль. Такая же картина наблюдается в гостевых матчах «Милана»: лишь в 4 из 17 последних случаев проходила ставка «обе забьют — да». За неимением более надежной зацепки это кажется неплохим аргументом в пользу того, что тренд оправдается и на этот раз.

Игорь Борунов