Рублев против Джоковича и шанс для Хачанова: анонс ¼ финала Australian Open

Большинство надежд на Открытом чемпионате Австралии российские болельщики связывали с Даниилом Медведевым, все-таки два последних года он тут доходил до финала. Однако один из фаворитов турнира неожиданно выбыл уже в третьем круге. Зато до четвертьфинала добрались два других российских теннисиста.

Прогноз: тотал геймов больше 39,5 за 1.89.

Для Карена этот Australian Open уже получился самым успешным в карьере, он впервые вышел в ¼ финала. Хачанов довольно уверенно одержал 4 победы: дважды выиграл в трех сетах, еще дважды — в четырех. Из пройденных соперников выделяются американец Тиафо (16-й сеяный на турнире) и Нишиока (31-й сеяный). Японца российский теннисист попросту разгромил, взяв два первых сета со счетом 6:0. Карен хорошо чувствует себя на таком покрытии, как хард. Это было видно еще прошлой осенью, когда он дошел до полуфинала US Open. И подача, и прием, атакующая игра — всё на достойном уровне. Нерешаемые проблемы у него возникают только с игроками из топ-10, с остальными же Хачанов вполне может бороться.

Карен Хачанов - Себастьян Корда Сделать ставку

Соперник в ¼ финала у Хачанова непростой — 22-летний американец недавно чуть не обыграл Джоковича на турнире в Аделаиде. А уже на Australian Open отправил домой Медведева, победив его в трех сетах. Гораздо больше проблем Корде доставил поляк Хуркач в 4-м круге — для выявления победителя потребовалось 5 сетов, американец в итоге выиграл на тай-брейке. Корда допускает довольно много невынужденных ошибок, но при этом не отходит от своего атакующего стиля. Несмотря на небольшой опыт, американец грамотно играет и, когда надо, терпеливо держит мяч на задней линии, дожидаясь удобного момента для атаки. Для Корды этот четвертьфинал — первый на турнирах «Большого шлема», многое будет зависеть от того, как он справится с нервами. Это будет матч практически равных соперников, скорее всего, он получится затяжным.

Прогноз: Джокович победит с форой −6,5 за 1.97.

Для Джоковича все продолжает складываться самым удачным образом. Надаля и Медведева на Australian Open уже нет, путь к 10-й победе в Австралии открыт. Сомнения были только из-за проблем с бедром, но в ⅛ финала с-де Минауром серб чувствовал себя отлично. Как результат — быстрая победа 6:2, 6:1, 6:2. По словам Новака, это был его лучший теннис в этом году. Когда Джокович в форме, бороться с ним практически невозможно. В 4 матчах на Australian Open Новак отдал всего один сет, он старается не затягивать матчи, экономя силы перед решающими играми. Всего на этом турнире у серба уже 25 побед подряд (с 2019 года), прервать эту серию будет очень сложно.

Андрей Рублев - Новак Джокович Сделать ставку

Рублев же сотворил чудо в ⅛ финала, потому что, по собственному признанию, в 5-м сете против Руне был готов уже ехать в отель и собирать вещи. Счет к тому моменту был 5:2 в пользу датчанина, и он подавал на матч. Андрей перестал в этот момент себя накручивать, расслабился и сравнял счет. Но на тай-брейке несколько ошибок привели к счету 0:5 — с такого обычно не отыгрываются. Однако Рублев снова сделал невозможное и дожал-таки соперника — 11:9! Так россиянин в 7-й раз вышел в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В 2021-м на этой стадии в Австралии он уступил Медведеву, в 2022-м на «Ролан Гаррос» Рублев проиграл Чиличу в 5 партиях, а на US Open — Тиафо. Еще ни разу Андрей не побеждал в ¼ финала на ТБШ. Кажется, нет шансов и против такого супермотивированного Джоковича.

Андрей Санталов