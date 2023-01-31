Ждать ли голов от топ-команд Серии А? Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

В чемпионате «Интер» отстает от «Наполи» на 13 очков, так что Индзаги вполне может сосредоточиться на Кубке Италии и выставить сегодня сильнейший состав. Хотя в воскресенье «нерадзурри» предстоит сразиться в миланском дерби, это может повлиять на решения тренера. В целом, «Интер» хорош по игре в последнее время, он победил и «Наполи», и «Милан» в 2023-м. Бывают осечки, как недавно с «Эмполи» (0:1), но это редкость. Черно-синие готовы к разным сценариям игры, у них есть разные варианты для позиционных атак через короткий пас, есть выход из обороны через забросы на Джеко и Лаутаро. Забить «Интеру» тоже сложно, при обороне они действуют в 5 защитников, редко применяют высокий прессинг. Хотя без чистого опорника все-таки сложно играть, в центре поля не хватает Брозовича.

«Аталанта» закончила первый круг на 6-м месте, а после победы над «Сампдорией» (2:0) переместилась на четвертое. Даже без оштрафованного «Ювентуса» бергамаски в плотной конкуренции за место в Лиге чемпионов с «Интером», «Лацио», «Миланом» и «Ромой». В 2023-м команда Гасперини еще не проигрывала: 4 победы и 2 ничьи. «Аталанта» много забивает (22 гола в последних 6 матчах), поэтому спокойно позволяет себе огрехи в защите. Очень хорош летний трансфер Лукман, на счету экс-игрока «Лестера» 12 голов в 19 матчах, он второй бомбардир Серии А. У «Аталанты» есть проблемы с выходом из обороны, тот же «Юве» недавно часто этим пользовался. Зато быстрые атаки бергамасков часто бывают убийственными.

Многое в этом противостоянии будет зависеть от стартовых составов команд. «Интер» может выпустить с первых минут Лукаку, если бельгиец наконец восстановился после травмы. Также Индзаги может выставить неосновных Аслани, Гозенса и Корреа. Гасперини остался без защитника Паломино, в атаке может выйти Сапата вместо молодого Хейлунда. При всей результативности команд такие перестановки, скорее всего, повлияют на результативность матча. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,12 на тотал меньше 2,5. Фаворитом же справедливо смотрится «Интер», он может нанести «Атланте» первое поражение в этом году. В BetBoom на победу хозяев в основное время можно поставить за 2.04.