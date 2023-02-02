Карпин против «Спартака», «Сочи» Бердыева встретится с «Краснодаром» — ставим на матчи российских клубов в Эмиратах

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.96.

«Спартак» прилично укрепился в январе: команду пополнили правый защитник Тавареш и центральный защитник Дуарте. Плюс наконец за красно-белых может играть форвард Бальде, пропустивший первую часть сезона из-за дисквалификации. А еще вернулся после травмы Мозес — конкуренция в составе теперь будет сумасшедшая. Команда Абаскаля провела два матча на сборах в Эмиратах. Российский клуб сначала победил АГМК из Узбекистана (3:1), а затем справился с болгарским «Ботевом» (1:0). Голами отметились 18-летние Зорин и Мелешин, а также Бальде с Соболевым. Впереди у красно-белых три недели до рестарта сезона в России, где им предстоит борьба с «Зенитом», оторвавшимся на 6 очков в РПЛ.

Для «Ростова» главное достижение в зимнем перерыве — сохранили всех основных футболистов. Трансферов на вход тоже нет, но у Карпина и так команда занимает третье место после 17 туров. Есть опасная связка на стандартах Уткин — Комличенко, Глебов успевает помогать и нападающим и защитникам, а Полоз уверенно реализует пенальти (таких голов у него уже 6). Ростовчане так же провели два матча на сборах: 4:0 с «Бунедкором» и 1:0 с «Джохором» из Малайзии. Три мяча на счету габаритного форварда Голенкова, еще по разу отличились Комличенко и Уткин. Карпин обычно не придает большого значения результатам матчей в межсезонье, его больше интересует игра. Однако сегодня у тренера «Ростов» день рождения, возможно, это придаст дополнительную мотивацию его футболистам. Скорее всего, мы увидим голы от обеих команд.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.05.

«Краснодар» — лишь восьмой по итогам первой части чемпионата России, в октябре-ноябре у команды была всего одна победа. Клуб расстался с тренером Сторожуком, его заменил серб Ивич, работавший перед этим в Израиле. Новый специалист известен как сторонник атакующего футбола, остается только дождаться, когда он выстроит команду. «Краснодар» также взял двух новичков: бразильца Кади из «Карабаха» и 20-летнего форварда Мозеса из Нигерии. Состав у «быков» приличный, в атаке есть Кордоба, Ионов и Сперцян, вернулся защитник Рамирес, в воротах — Сафонов. В первом матче зимы «Краснодар» взял верх над «Бунедкором» — единственный мяч с пенальти забил Сперцян.

У «Сочи» тоже новый тренер, на смену Гаранину пришел опытный Бердыев. Клуб продлил контракт со своим лучшим игроком Нобоа и надеется подняться с 9-го места повыше к первой тройке. Сочинцы неактивны на трансферном рынке, владелец команды Ротенберг заявил, что они будут развивать молодых игроков. Интересно, какой футбол будет выстраивать Бердыев, это одна из интриг предстоящего Winline Зимнего кубка РПЛ. В январе «барсы» дома разгромили «Форте» (5:1) и «Нефтехимик» (3:0). А вот в Абу-Даби «Сочи» уступил «Локомотиву» 0:2. Игроки пока под нагрузками, так что, конечно, все результаты для тренеров условны. Скорее всего, и Бердыев, и Ивич дадут поиграть всем футболистам, сделают много замен, это может повлиять на результативность в худшую сторону. Много голов тут не ждем.

Андрей Санталов