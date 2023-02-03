«Челси» после шопинга, новая серия «шпор» против «Сити» и очередное миланское дерби

Прогноз: двойной шанс Х2 («Фулхэм» не проиграет) за 2.30.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 22, 3.02.2023, 23:00 Челси - Фулхэм -

После безумно расточительной трансферной кампании давление на «Челси» и Грэма Поттера только усилится. Представляете, какая волна злорадства прокатится по Англии, если клуб и сегодня потеряет очки? 328,5 млн евро и восемь новичков — это серьезно, но две победы за три месяца при 6 поражениях — еще серьезнее. Тем интереснее, что будет с обновленным «Челси» дальше. «Фулхэм» подписал зимой четырех новичков и потратил в районе 10 млн евро, но является серьезным экзаменатором. Три недели назад в перенесенном матче «дачники» по делу обыграли «Челси» со счетом 2:1, и вот у «синих» появился шанс взять реванш.

«Фулхэм» едет на «Стэмфорд Бридж» после серии из трех матчей без побед — как раз с той самой игры против «Челси» — но пока опережает соперника по набранным очкам. «Челси» все равно фаворит, а по поводу возможного характера матча у букмекеров полное замешательство: коэффициенты на высокую и низкую результативность одинаковые, как и на то, получится ли забить у обеих команд.

Пока не уляжется облако пыли после закрытия трансферного окна, говорить о реальном уровне «Челси» трудно. Кто-то из новичков сыграет в этой встрече (Михаил Мудрик наверняка), кто-то ее пропустит (точно Жоау Феликс и, вероятно, Энцо Фернандес), всем понадобится время на адаптацию. В такой ситуации важнее, например, отсутствие из-за травм Матео Ковачича и еще девяти игроков основного состава первой половины сезона. Поэтому ставка против фаворита выглядит интересно. Кстати, если «Фулхэму» удастся обыграть «Челси» во второй раз за сезон, это будет историческим успехом — такого не бывало в АПЛ еще никогда.

Прогноз: тотал больше 2.5 и «обе забьют — да» за 1.94

Футбол Англия 2022/2023 Тур 22, 5.02.2023, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити -

19 января в лихой битве при Манчестере «Сити» выдал сверхволевой камбэк и победил 4:2, уступая «Тоттенхэму» 0:2 после первого тайма: впрочем, ничего удивительного. В последние годы эти соперники выдают без исключений сумасшедшие матчи, так что с нетерпением ждем новую серию уже в Лондоне, тем более, обе команды в полном порядке и только побеждают с момента последней очной встречи, вообще не пропуская при этом голов.

В этом противостоянии всякое бывало, но расклады все равно в пользу «Манчестер Сити», даже на выезде, и тем не менее, «Тоттенхэм» Антонио Конте точно способен на подвиги. Правда, сам итальянец перед важной игрой угодил в больницу с воспалением желчного пузыря, но скоро вернется, а его игроки сделают все, чтобы порадовать своего тренера, и нельзя исключать сенсаций.

Этот матч довольно прост для ставки — тут не нужно долго размышлять. Как обычно, с учетом новейшей истории, достаточно просто выбрать тотал больше 2.5 и «обе забьют» — и почти наверняка выигрыш ваш.

Прогноз: Победа «Реала» и «обе забьют — нет» за 2.60

Футбол Испания 2022/2023 Тур 20, 5.02.2023, 16:00 Мальорка - Реал -

Погоня «Реала» за «Барселоной» — главный сюжет сезона в Испании. Пока каталонцы держат разрыв, но никто не знает, чем дело закончится. У Мадрида не выйдет отпуска на Балеарских островах — нынешняя «Мальорка» уже не аутсайдер, а середняк и без боя очки не отдаст. Но «Реал» есть «Реал». Команда такого уровня не останавливается в развитии и непрерывно работает над собой. В последних матчах уже было видно, что Карло Анчелотти оперативно сделал выводы после поражений от «Вильярреала» и «Барселоны» в Суперкубке, и в обороне его команда стала действовать внимательнее.

«Мальорку» Хавьера Агирре есть за что хвалить, но у команды проблемы с забитыми голами. Косовар Ведат Мурики в 2023-м никак не найдет пути к воротам соперников, и его голов из осени 2022-го островитянам очень не хватает. Сконцентрированный на погоне за «Барсой» «Реал» должен справиться с задачей и забить свои голы, не пропустив.

Прогноз: тотал больше 2.5 и «обе забьют — да» за 1.74

Футбол Германия 2022/2023 Тур 19, 5.02.2023, 19:30 Вольфсбург - Бавария -

Возможно, рано об этом говорить, но этой зимой кажется, что безраздельной гегемонии «Баварии» пришел конец. Мюнхен по-прежнему с отрывом главный фаворит бундеслиги, но для очередного титула придется приложить еще массу усилий, причем конкурентов на этот раз не один-два, как обычно, а сразу целая группа клубов, и «Вольфсбург» близок к этой группе, хотя пока и не входит в нее.

После неудачного периода в августе-сентябре — как раз тогда «Вольфсбург» в гостях логично уступил «Баварии» 0:2 — «волки» очень хороши на своем поле, но нынешней команде бывшего игрока и тренера «Баварии» Нико Ковача не хватает стабильности. За 11 голами в ворота «Фрайбурга» и «Герты» последовали поражения в чемпионате и Кубке от «Вердера» и «Униона», но в напряженной борьбе. Настрой на матч с «Баварией» у «Вольфсбурга» будет максимальным.

Кубок был очень кстати для поймавшей странный ничейный кризис «Баварии» Нагельсманна. Четыре гола в Майнце позволили немножко выдохнуть, но права на ошибку в чемпионате уже не осталось. Очередная потеря очков наверняка лишит мюнхенцев единоличного лидерства. Матч должен пройти с преимуществом «Баварии», но вряд ли это будет игра в одни ворота, особенно на стадионе соперника. Обе команды действуют очень результативно, так что ждем классического для бундеслиги голевого триллера с обменом ударами.

Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 1.5 за 2.31.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 21, 5.02.2023, 22:45 Интер - Милан -

Со времени первого миланского дерби этого сезона, которое осталось за красно-черными, утекло много воды. Оба клуба, кажется, уже распрощались с надеждами на скудетто. «Интер» остается ближайшим преследователем «Наполи» но отыграть 13 очков у блестяще двигающейся по дистанции банды Спаллетти нереально. Зато на фоне принципиальных врагов и соседей можно сказать, что дела у команды Симоне Индзаги идут очень хорошо. «Милан» свалился в яму, пропускает пять легких голов дома от «Сассуоло», выглядит безнадежно этой зимой, но руководство клуба пока верит в Стефано Пиоли, помня о былых заслугах и чемпионском титуле.

К сожалению для «Милана», новое дерби после показательного избиения в Суперкубке пришло слишком рано. На данный момент команды находятся в противоположных точках на графиках формы и состояния. Кажется, «россонери» снова нечего ловить, и остается хотя бы постараться уступить в достойной борьбе, без унижения. Снова, как в январе, логичной кажется ставка на победу «Интера», причем хорошо еще для «Милана», если Лаутаро и компания ограничатся лишь парой забитых мячей.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 за 2.02.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 20, 5.02.2023, 23:00 Барселона - Севилья -

«Барселона» выйдет играть с «Севильей», зная результат выезда «Реала» на Мальорку — возможно, это плюс для команды Хави. Но самый главный плюс состоит в том, что «Барселона» поймала свою игру, обрела уверенность в итоговом успехе, так еще и на этом фоне «Севилья» приедет на «Камп Ноу» в рамках своего худшего сезона за последние лет двадцать. О борьбе за высокие места, понятно, никакой речи уже не идет, тут обезопасить бы себя от нервотрепки сражения за выживание. Если даже на своем поле севильцы уступили «Барсе» на старте чемпионата со счетом 0:3, страшно подумать, что будет на стадионе соперника.

Впрочем Хорхе Сампаоли не сдается, и постепенно «Севилья» выправляет положение, но на «Камп Ноу» рассчитывать на очки сейчас, пожалуй, не приходится, да и прежде, и в лучшие годы, «Севилья» почти не добивалась успехов в Каталонии. Победа хозяев особенных сомнений не вызывает, но и коэффициент на нее совсем не интересный. Можно обратить внимание на то, что «Барса» Хави в последнее время скупа на голы и чаще всего побеждает с небольшим перевесом, причем как раз дома. После четырех мячей в ворота «Атлетика» 23 октября «Барса» ни разу не забивала на «Камп Ноу» больше двух. Попробуем сыграть на этом тренде, но аккуратно.

Игорь Борунов

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