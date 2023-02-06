«Спартак» победит «Краснодар» в Эмиратах, от «Сочи» и «Ростова» голов лучше не ждать

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.06.

«Сочи» учится играть в футбол по Бердыеву. В Эмиратах «барсы» уступили «Краснодару» в 1-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ со счетом 0:1. Без мяча сочинцы почти не прессингуют, встречают соперников в центре поля. С возрастными Нобоа и Жоаозиньо в составе это практически единственный вариант. В атаке многое по-прежнему зависит от крайних полузащитников Терехова и Заике и действий в центре поля того же Нобоа. У Мелкадзе как у центрфорварда было три шанса отличиться, подвела реализация. В целом, видно, что в атаке команда Бердыева еще не сыграна, но моменты все равно были. Курбан Бекиевич дал основе поиграть 60 минут, потом сделал 10 замен. И уже сказал, что в следующем матче в старте выйдут те, кто мало играл.

«Ростов» выглядел неплохо в первом матче турнира со «Спартаком». В основное время голов не было, а вот в серии пенальти дончане не придумали, как забить Селихову (только один точный удар из 5). Игроки «Ростова» часто подключали вратаря Песьякова к розыгрышам мяча при выходе из обороны. Выход низом через короткий пас под прессингом выглядел рискованно, были ошибки, но в неофициальных матчах такой риск приемлем. Сами ростовчане тоже высоко прессингуют — хоть и находятся под нагрузками, но беговая работа впечатляет. Единственное, совсем не получилась игра в атаке, было много брака в передачах, навесам на Комличенко тоже не хватало точности. Зато в обороне действовали надежно, почти ничего не дали создать «Спартаку». Сегодня у обеих команд, скорее всего, будут неоптимальные составы, поэтому на голы снова можно особо не рассчитывать.

Прогноз: победа «Спартака» в основное время за 2.12.

Тренер «Спартака» дал сыграть по тайму двум составам с «Ростовом». В нападении «Спартаку» не хватает Промеса, который готовится к рестарту сезона в России. Зиньковский пытался создавать опасность на левом фланге, но это у него не получилось. Как и у Бальде во втором тайме. Видимо, тяжелые ноги на сборах мешают красно-белым креативить. По игре с «Ростовом» особо некого выделить, даже новички Дуарте и Тавареш сыграли ровно, как и вся команда. При этом можно отметить надежность в обороне, вратари Максименко и Селихов были без работы в основное время. Преимущество «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ в глубине скамейки. Абаскаль может выпускать на замену, например, Соболева, нескольких легионеров, а на подходе еще Умяров, Мозес, Мартинс…

«Краснодар» с новым тренером Ивичем пока лидирует в этом выставочном турнире. Интересно, что с «Сочи» в основе вышло сразу 8 легионеров, для команды Галицкого это необычно. Причем половина основы доиграла матч до конца, видимо, сегодня в старте можно не ждать Волкова, Баняца, Ленини, Олусегуна и Кордобу. У «Краснодара» своими действиями и уверенностью понравился новый центральный защитник Хуниор Алонсо, интересно играл и техничный новичок Кади. Не было Сперцяна из-за травмы, но он уже восстановился. Ивич любит играть низом, через пас в комбинационный футбол. Пока у «быков» нет взаимопонимания в атаке, еще многое надо улучшить, это только второй матч в этом году. По составу да и по «физике» преимущество сегодня должно быть у «Спартака», поэтому выбираем победу красно-белых. Причем, скорее всего, задел будет сделан еще в первом тайме.

Андрей Санталов

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