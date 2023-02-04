Игра, в которой не стоит ждать голов: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» все никак не может выбраться из кризиса, у команды Клоппа всего одна победа в 2023 году. Недавно мерсисайдцы скатали унылую нулевую ничью с «Челси» и проиграли «Брайтону» в Кубке Англии (1:2). Перестал забивать Салах, новичок Гакпо еще не до конца освоился в АПЛ. Многие игроки «Ливерпуля» не в форме, а ключевой защитник ван Дейк травмирован. Из-за повреждений также не тренируются с командой Жота, Фирмино, Диас и Конате. Мерсисайдцы занимают 10-е место и пробиться в еврокубки в этом сезоне им будет сложно.

«Вулверхэмптон» при Лопетеги выбрался из зоны вылета, но пока не решил свою главную проблему: «волки» очень мало забивают. В 10 матчах премьер-лиги из 20 они так и не распечатали ворота соперника. Этой зимой клуб закупился на 75 млн фунтов, взяв 6 новичков, испанский тренер остался доволен трансферной кампанией. Теперь осталось сбалансировать состав. «Вулверхэмптон» дважды встречался в январе с «Ливерпулем». На «Энфилде» Лопетеги чуть не обыграл Клоппа: при 2:2 ВАР отменил третий гол «волков». А вот в переигровке мерсисайдцы были все-таки сильнее (1:0), хотя играли неосновным составом.

Пока «Ливерпуль» не дотягивает до самого себя лучших образцов — и исход здесь сложно прогнозировать. Однако по коэффициентам хорошо смотрится ставка на двойной исход: победа «Вулверхэмптона» или ничья за 1,87 в «Фонбете». По статистике напрашивается также вариант с тоталом меньше 2,5 за 2,08 в БК BetBoom. На своем стадионе «волки» и мало забивают и мало пропускают.