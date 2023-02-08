Победа фаворита и мало голов: прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Реал»

«Реал» проиграл «Мальорке» 0:1 перед вылетом в Марокко на клубный чемпионат мира и осложнил себе борьбу за титул с «Барселоной». Для мадридцев многое пошло не так. Из-за травм выбыли Бензема, Куртуа и Милитао. «Мальорка» играла агрессивно (29 фолов), особенно против Винисиуса, и эта тактика сработала. Бразилец, правда, все-таки заработал пенальти, но Асенсио его не реализовал. Сегодня нападение тоже будет в непривычном виде: Винисиус — Родриго — Вальверде. В воротах — Лунин, в центре защиты может выйти Начо. «Реал» 4 раза участвовал в клубном ЧМ и четырежды побеждал там, последний раз это было в 2018-м.

Для египетского «Аль-Ахли» это 8-е участие в турнире, клуб попал туда как финалист африканской Лиги чемпионов. В Марокко команда швейцарского тренера Коллера уже прошла два раунда. Египтяне разгромили «Окленд Сити» из Новой Зеландии (3:0) и одолели «Сиэтл» из США (1:0). «Аль-Ахли» не проигрывает уже 22 матча, и в этом году еще не пропустил ни одного мяча. Коллер уже сообщил, что Винисиуса будут опекать два игрока и что его команда не собирается отсиживаться в обороне. Хотя и к «автобусной» тактике египтяне готовы. В команду входят игроки из сборных Египта, Мали, Туниса и ЮАР. Есть хороший опорник Дьенг, опасный вингер Маалуль (4 гола и 10 передач в 27 матчах) и главный бомбардир Шериф (6 голов в 25 матчах).

«Аль-Ахли» немного забивает, но и почти не пропускает — от этого и будем отталкиваться в прогнозе. Разница в классе между командами большая, однако египтяне будут более мотивированы плюс за них будут болеть трибуны. «Реал» же без Бензема не так опасен у чужих ворот. «Аль-Ахли» еще ни разу не выходил в финал этого турнира, вряд ли у него получится сотворить здесь сенсацию. Выбираем победу «Реала» и тотал меньше 3,5 за 1,92 в «Бетсити». Еще один вариант — «Аль-Ахли» не забьет, БК «Марафон» дает на это 1,8.