Миранчук и Головин против грандов, дерби Ливерпуля и другие матчи

Прогноз: «Торино» не проиграет (двойной шанс Х2) за 2.02.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 22, 10.02.2023, 22:45 Милан - Торино -

Свалившийся в лютый кризис «Милан» пытается вернуть себе игру и уверенность. Матч с «Торино» для этого очень полезен, но далеко не факт, что окажется для подопечных Стефано Пиоли успешным. Жуткие проблемы «Милана» с обороной ни для кого не секрет: если «Сассуоло» «отгрузил» на «Сан-Сиро» пять голов, то «Торино» тем более несет угрозу. В минувшем дерби с «Интером» (0:1) «Милан» отличился со знаком минус и в атаке, не нанеся ни одного удара в створ ворот своих злейших врагов. «Торино» при Иване Юриче — интересная и гибкая, но не очень стабильная команда. Гостевые матчи с сильными соперниками «гранатовым» нередко удаются. За примерами далеко ходить не надо: 11 января «туринские быки» отбили все атаки «Милана» на его поле в кубковом матче и отпраздновали победу со счетом 1:0, благодаря голу в дополнительное время.

Несмотря на ужасную серию «Милана» после Нового года букмекеры все равно видят «россонери» фаворитами матча. На этом и можно сыграть, поставив на то, что туринцы смогут увезти из Милана хотя бы ничью. На данный момент «Торино» выглядит более спаянным коллективом, который знает, как добиться своего, и умеет это делать, а «Милан» растерян и пока не может справиться с потерей ряда основных игроков из-за травм. Возвращения одного Рафаэла Леау вряд ли достаточно для преодоления кризиса. Очень интересно, как у гостей в этой игре проявят себя Алексей Миранчук и Никола Влашич.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.84

Футбол Франция 2022/2023 Тур 23, 11.02.2023, 19:00 Монако - ПСЖ -

Еще одно противостояние российского легионера и большого европейского клуба. Александр Головин все более значим для «Монако», и от его действий во встрече с «ПСЖ» зависит многое. Несмотря на отдельные осечки больших сомнений в том, что суперзвездный Париж станет чемпионом, пока нет, но «Ланс», «Ренн» и «Марсель» в Кубке уже доказали, что эту команду можно обыгрывать. Париж сильнее всех, но точно не непобедим.

Интригу разожгли новости из столицы о травмах. Мбаппе точно вне игры, причем и в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, а теперь еще и Лео Месси поберегут как раз на противостояние с «Баварией». Как и, возможно, только что восстановившегося Неймара. Проблемы и у правого защитника Ашрафа Хакими. Может быть, парижане вообще пожертвуют матчем в Монако ради подготовки к ключевой битве сезона с «Баварией»? С другой стороны, и у «Монако» впереди матч Лиги Европы с «Байером», но матч с Парижем все-таки, наверное, важнее.

Кажется, такие сомнения есть и у букмекеров, потому что коэффициенты на победу для соперников примерно равные. Также видна неопределенность по поводу возможной результативности матча. Парижане уже достаточно давно не могут сыграть на ноль, а у «Монако» за плечами неплохая серия матчей — обыграть монегасков никто не может с ноября. Напрашивается вариант «обе забьют», но для повышения коэффициента осторожно подкрепим его ставкой на тотал больше.

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.06.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 20, 11.02.2023, 20:30 РБ Лейпциг - Унион Б -

«Унион» уже заставил себя уважать и замахнулся в этом сезоне на выход в Лигу чемпионов, без шуток. После выхода в первую бундеслигу в 2019 году берлинцы несмотря на скромные возможности каждый год поднимаются все выше на зависть куда более богатой «Герте», но теперь «Униону» предстоит выдержать сложный экзамен в гостях у уже признанного немецкого топ-клуба.

Для «Униона» матч принципиален еще и тем, что в прошлом сезоне ему не хватило одного очка до заветной четверки, которую замкнул как раз «Лейпциг». В нынешней же кампании все запросто может повториться, но наоборот. Уже Берлин может оставить Лейпциг без высоких мест. По именам хозяева явно сильнее, но потери из-за травм Нкунку и Ольмо делают шансы более равными. По коэффициентам заметен перекос в пользу вероятной победы «Лейпцига», хотя «Унион» слывет грозой авторитетов. Кто-то из экспертов даже отдает ему победу. По крайней мере, сенсацией такой исход не станет. Все сходятся в одном: в этом матче должны быть голы в те и другие ворота. Коэффициент на это событие очень достойный, почему бы тогда его не взять?

Прогноз: победа «Барселоны» за 1.84.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 21, 12.02.2023, 23:00 Вильярреал - Барселона -

Пока «Реал» отвлекается на клубный чемпионат мира, «Барселона» стремительно убегает от него в чемпионате Испании. Да так, что весной догонять уже может оказаться поздно. Мадрид пропускает тур, и на время можно увеличить разрыв в таблице уже до двузначного числа, но для этого надо справиться с серьезным оппонентом.

«Вильярреал» Кике Сетьена притормозил в последних турах — особенно трудно объяснить поражение от безнадежного аутсайдера лиги «Эльче», который, скорее всего, займет последнее место в чемпионате. Тем не менее, в матчах с сильными соперниками «желтая подводная лодка» до сих пор опасна — «Реал» уже намучился с ней в этом сезоне, а вот «Барселона» в первом круге потопила ее со счетом 3:0.

В гостях каталонцам, возможно, придется напрячься сильнее, но пока, по крайней мере, во внутреннем чемпионате команда Хави выглядит почти неуязвимой. Возможно, игра не получится открытой и результативной, как битвы «Вильярреала» с «Реалом», «Барса» привыкла действовать прагматичнее. Здесь надежнее просто поставить на фаворита.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 2.5 за 3.80.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 23, 13.02.2023, 23:00 Ливерпуль - Эвертон -

Ливерпульское дерби интересно само по себе — это всегда битва, независимо от позиций и уровня команд на день матча, но сейчас не говорить о турнирном положении невозможно. Оба мерсисайдских клуба проводят катастрофически плохой сезон. «Ливерпуль» уже давно не борется за чемпионский титул, вылетел из Кубка и Кубка лиги, и все идет к тому, что в следующем сезоне, впервые за многие годы, вообще не попадет в еврокубки. Последняя надежда — Лига чемпионов. Матчи с «Реалом» уже скоро. У «Эвертона» все еще прозаичнее: команда просто сражается за выживание, и успехом может стать только место в АПЛ на следующий сезон.

В «Ливерпуле» не торопятся с кадровыми решениями, все-таки заслуги и авторитет Юргена Клоппа очень велики, а вот «Эвертон» уволил Фрэнка Лэмпарда, который, правда, возможно, лично и не виноват в плачевном положении команды, и Шон Дайч в первом же матче устроил мегасенсацию, «грохнув» рвущийся к чемпионству «Арсенал». Тем интереснее, что будет во втором, тем более это дерби, в котором «Эвертону» обычно достаются незавидные роли. В последних 22 дерби на «Энфилде» «Эвертон» победил лишь раз, 12 раз уступил и 9 раз сыграл вничью.

Поэтому даже сейчас, после четырех подряд матчей АПЛ без побед, «Ливерпуль» — явный фаворит, и не учитывать это нельзя. Коэффициент на победу хозяев с учетом их состояния невыгодный, но все меняет ставка на результативность игры. У «Ливерпуля» внезапно обнаружились проблемы с забитыми мячами, а «Эвертон» в целом «низовая» команда и не пропускал слишком много даже на самом дне таблицы. Комбинированная ставка дает значительно большую мотивацию для участия в игре.

Игорь Борунов

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