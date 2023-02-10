«Спартак» разберется с «Сочи», «Ростов» и «Краснодар» засушат друг друга — прогнозы на матчи клубов РПЛ

Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 1,5 за 2.06.

«Спартак» пока оставляет самое сильное впечатление на Winline Зимнем кубке РПЛ. Во втором туре красно-белые разгромили «Краснодар» (4:0) и теперь лидируют в этом предсезонном турнире с 5 очками. Мощный состав позволяет Абаскалю экспериментировать. На первый тайм с краснодарцами тренер выпустил всего одного легионера (первый матч в старте для защитника Дуарте). Хлусевич на этот раз сыграл левого защитника, при этом временами оказывался на месте центрфорварда. Соболев вышел правым вингером и был очень полезен: раздавал передачи, помогал при выходе из обороны, отрабатывал в защиту. Денисов с позиции правого защитника хитро открывался на месте «десятки», а Литвинов стал главным разыгрывающим при начале атак. Отличный тайм провел Мелешин, он хлестким дальним ударом наказал «Краснодар» за ошибку в обороне, имел еще пару моментов. Второй тайм стал уже бенефисом Зиньковского. Если матч с «Ростовом» Антону не удался, то тут он был очень хорош. И сам забил после сольного прохода, где ушел от 4 соперников, и организовал еще два гола после перехватов для Николсона и Бальде.

«Сочи» тоже крупно выиграл у «Ростова» — 3:0. Много голов тут не ожидалось, но команда Карпина сама напросилась на разгром. Ростовчане с упорством, достойным лучшего применения, пытались выйти из обороны через короткий пас, а сочинцы их за это наказывали. Обе команды были не в оптимальных составах. Бердыев оставил только троих в основе после первого матча в Эмиратах: Дркушича, Сиссоко и Нобоа. Тренер сочинцев проверил Сарвели, Джорджевича и Бурмистрова в атаке, интересно, что каждый из них забил по голу! Но в позиционных атаках «барсам» еще не хватает сыгранности, форварды часто забегали в офсайд. При этом Нобоа был хорош в роли диспетчера. Бердыев в отличие от других тренеров не требует короткого розыгрыша мяча от вратаря, атаки часто начинаются после длинного паса и борьбы за мяч. По признанию Юсупова, такой возрастной команде, как «Сочи», тяжело дается восстановление после нагрузок. За счет превосходства в «физике» и мастерстве «Спартак» должен выиграть в заключительном матче Winline Зимнего кубка РПЛ и забрать приз победителю в 7 млн рублей.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.01.

Карпин еще перед матчем с «Сочи» сказал, что задачи побеждать на этом турнире нет — главное набрать форму и обойтись без травм. Поэтому игровое время во втором туре получила в основном молодежь, которой было тяжело против более опытных соперников. Плохой матч провел полузащитник Миронов (две его ошибки привели к голам), правый защитник Терентьев удалился еще в первом тайме. «Ростову» разрешили восполнить состав, чтобы не играть в меньшинстве, но это не спасло от третьего пропущенного гола. Глебов, Осипенко и другие основные футболисты вышли уже при 0:3, результат уже был сделан. Логично предположить, что в 3-м туре Карпин выставит более привычный состав с Уткиным и Комличенко, так что много «Ростов» пропустить не должен. А вот забьет ли сам — вопрос, пока моменты и их реализация даются тяжело. Опять же «виноваты» пресловутые нагрузки на сборах.

«Краснодар» против «Спартака» тоже был в экспериментальном виде: без Сафонова, Кордобы — всего 6 замен в старте. Отметим выход Сперцяна после повреждения. Алонсо из-за травмы Рамиреса вышел на левый край защиты. В центр обороны пришлось ставить Сорокина и Литвинова, потом там вышел Кайо, и надежности это не добавило. Защита остается слабым местом «быков». Проблемы в игре без мяча начинались с прессинга, у группы атаки не получалось толком накрывать соперника у чужой штрафной. А неправильные решения с мячом у своей штрафной привели к трем пропущенным мячам из 4. Сам «Краснодар» тоже мог отличиться, моменты были, но не повезло. И Ивич, и Бердыев еще только строят свои команды, результативного футбола от них сложно ожидать, поэтому выбираем тотал меньше.

Андрей Санталов

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