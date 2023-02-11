UFC 284: Махачев — Волкановски, прогнозы и ставки
В 2023 году UFC исполнится 30 лет. Всего 7 раз за историю промоушена в октагоне встречались чемпионы, обладающие титулами в разных дивизионах на момент поединка.
В 2023 году UFC исполнится 30 лет. Всего 7 раз за историю промоушена в октагоне встречались чемпионы, обладающие титулами в разных дивизионах на момент поединка.
При этом лишь трем бойцам удалось стать двойными чемпионами, поднявшись в весе. Это смогли сделать Конор Макгрегор, Дэниэль Кормье и Аманда Нуньес. Попытки Би Джей Пенна и Исраэля Адесаньи завладеть вторым поясом завершились неудачно. Американский боец Ти Джей Диллашоу, обладавший в тот момент титулом в легчайшем весе, попытался захватить двойное «золото», однако его попытка спуститься в наилегчайшую категорию, чтобы сразиться с Генри Сехудо обернулась провалом. Сехудо через 6 месяцев после того, как нокаутировал Диллашоу, поднялся в весе, чтобы сразиться с Марлоном Мораесом за вакантный пояс легчайшего дивизиона. Победа над бразильцем сделала Генри первым в истории атлетом, завоевавшим олимпийское золото и титул чемпиона UFC в двух категориях.
Трансляция боя Махачев — Волкановски будет доступна на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 7:25 утра по московскому времени 12 февраля.
Ислам Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. Уже тогда многие из представителей American Kickboxing Academy, где бойцы из команды Хабиба проводили тренировочные лагеря под руководством Хавьера Мендеса, говорили о том, что Махачева ждет большое будущее в смешанных единоборствах.
Журналист Yahoo Sports Кевин Айоле приводит интересную статистику. В первых семи выступлениях под эгидой промоушена Ислам одержал 6 побед, из которых 3 — досрочно и 3 — решениями судей и потерпел одно поражение. Лишь один из его соперников за тот период находится в топ-15 легкого веса сейчас — Арман Царукян. В следующих 6 поединках Махачев столкнулся с более серьезной с точки зрения статуса в промоушене оппозицией, при этом 5 из 6 побед он одержал досрочно, в процессе забрав у Чарльза Оливейры чемпионский пояс. Айоле указывает на то, насколько вырос показатель точных ударов в исполнении Махачева в последних поединках.
Также автор обращает внимание на чрезвычайно успешный результат боев, в которых россиянину удавалось перевести соперника в партер: 7 побед сабмишенами при 41 успешном тейкдауне в 13 схватках.
Алекс Волкановски находится на первой позиции в рейтинге UFC среди всех бойцов вне весовых категорий. Австралиец ведет победную серии из 22 боев, 12 из которых в UFC, всего он выиграл 25 раз в 26 противостояниях. Несмотря на столь впечатляющий результат, немногие дают шанс Волкановски в бою против Махачева. 10 из 11 экспертов портала MMAjunkie.com выбрали Ислама в качестве вероятного победителя на UFC 284.
Кевин Айоле разделяет карьеру Алекса в UFC на 2 этапа из 6 выступлений в октагоне каждый. В первом на счету Волкановски 3 досрочных победы, а во втором лишь одна.
Среди козырей австралийского чемпиона — скорость, умение комбинировать ударную технику. В качестве спарринг-партнера перед боем с Махачевым он привлек в свою команду Крэйга Джонса, эксперта в области грэпплинга, который весит порядка 90 кг. Одной из целей работы с Джонсом, тренеры Волка называют навыки вставать из партера, избавляться от контроля оппонента на земле. Сам Алекс говорит, что, ему удастся подняться на ноги после перевода и он сможет потрясти уроженца Дагестана в стойке.
Трансляция боя Родригез — Эмметт будет доступна на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 7 утра по московскому времени 12 февраля.
В результате данного поединка определится обладатель временного титула чемпиона в полулегком весе. Поединки с участием Яира Родригеза возглавляли турниры UFC пять раз, а Джоша Эммета всего дважды. Мексиканский боец изначально рассматривался экспертами как восходящая звезда полулегкого дивизиона, американец же спустился в данную категорию после трех выступлений в легком весе. Родригеза после успешного старта в промоушене преследовала череда травм, которая многократно приводила к отменам поединков.
Эммет также сталкивался с проблемами со здоровьем: проиграв нокаутом Джереми Стивенсу, Джош получил многократные переломы костей лица и едва не ослеп на один глаз. Вернувшись в октагон после страшных повреждений, Эммет возобновил успешные выступления в полулегком весе одержав пять побед подряд. Американец обладает отличной борцовской базой, однако предпочитает работать в стойке, где постоянно угрожает соперникам взрывными сериями боковых ударов. Пожалуй, явные преимущества мексиканца в двух аспектах — креативности атак и умению нестандартно действовать, в том числе в роли контрпанчера. Нокаут локтем с разворота за секунды до конца пятого раунда в бою с Корейским Зомби — тому явное подтверждение.
Трансляция боя Тухугов — Бреннер будет доступна на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 2 часов ночи по московскому времени 12 февраля.
Россиянин Зубайра Тухугов не уложился в лимит легкого веса перед боем с бразильцем Элвесом Бреннером. Тухугов должен будет отдать сопернику 30% гонорара. Зубайра выступает в промоушене с 2014 года, на его счету 5 побед, 2 поражение и 1 ничья. 6 раз уроженец Чечни снимался с поединков по медицинским причинам, неудача с нынешней весогонкой также не первая в его карьере. Боец из Бразилии, который будет противостоять Зубайре в октагоне известен как спарринг-партнер Чарльза Оливейры. Бреннер подписал контракт с промоушеном в январе, чтобы выйти на замену на турнире в Австралии. Элвес трижды проигрывал судейским решением, сражаясь в России и Бразилии. С точки зрения профессионального опыта, бойцовских навыков и длительности подготовки к UFC 284 Зубайра выглядит абсолютным фаворитом.
Сергей Березовский
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