UFC 284: Махачев — Волкановски, прогнозы и ставки

При этом лишь трем бойцам удалось стать двойными чемпионами, поднявшись в весе. Это смогли сделать Конор Макгрегор, Дэниэль Кормье и Аманда Нуньес. Попытки Би Джей Пенна и Исраэля Адесаньи завладеть вторым поясом завершились неудачно. Американский боец Ти Джей Диллашоу, обладавший в тот момент титулом в легчайшем весе, попытался захватить двойное «золото», однако его попытка спуститься в наилегчайшую категорию, чтобы сразиться с Генри Сехудо обернулась провалом. Сехудо через 6 месяцев после того, как нокаутировал Диллашоу, поднялся в весе, чтобы сразиться с Марлоном Мораесом за вакантный пояс легчайшего дивизиона. Победа над бразильцем сделала Генри первым в истории атлетом, завоевавшим олимпийское золото и титул чемпиона UFC в двух категориях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9390c8da103ad451&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&autoplay=1&id=456251621" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Махачев — Волкановски Сделать ставку

Ислам Махачев (чемпион в легком весе, 23 победы, 1 поражение, 4 КО/ТКО, 11 SUB) vs Александр Волкановски (чемпион в полулегком весе, 25 побед, 1 поражение, 12 КО/ТКО, 3 SUB);

Главный бой, титульный поединок в легком весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Махачева 1.20, победа Волкановски 5.00

Прогноз редакции: бой пройдет больше 2,5 раундов за 1.60

Ислам Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. Уже тогда многие из представителей American Kickboxing Academy, где бойцы из команды Хабиба проводили тренировочные лагеря под руководством Хавьера Мендеса, говорили о том, что Махачева ждет большое будущее в смешанных единоборствах.

Журналист Yahoo Sports Кевин Айоле приводит интересную статистику. В первых семи выступлениях под эгидой промоушена Ислам одержал 6 побед, из которых 3 — досрочно и 3 — решениями судей и потерпел одно поражение. Лишь один из его соперников за тот период находится в топ-15 легкого веса сейчас — Арман Царукян. В следующих 6 поединках Махачев столкнулся с более серьезной с точки зрения статуса в промоушене оппозицией, при этом 5 из 6 побед он одержал досрочно, в процессе забрав у Чарльза Оливейры чемпионский пояс. Айоле указывает на то, насколько вырос показатель точных ударов в исполнении Махачева в последних поединках.

Также автор обращает внимание на чрезвычайно успешный результат боев, в которых россиянину удавалось перевести соперника в партер: 7 побед сабмишенами при 41 успешном тейкдауне в 13 схватках.

Алекс Волкановски находится на первой позиции в рейтинге UFC среди всех бойцов вне весовых категорий. Австралиец ведет победную серии из 22 боев, 12 из которых в UFC, всего он выиграл 25 раз в 26 противостояниях. Несмотря на столь впечатляющий результат, немногие дают шанс Волкановски в бою против Махачева. 10 из 11 экспертов портала MMAjunkie.com выбрали Ислама в качестве вероятного победителя на UFC 284.

Кевин Айоле разделяет карьеру Алекса в UFC на 2 этапа из 6 выступлений в октагоне каждый. В первом на счету Волкановски 3 досрочных победы, а во втором лишь одна.

Его соперниками были, в том числе, Жозе Алдо и Макс Холлоуэй, трилогия с которым представляла собой столкновение двух самых доминирующих бойцов своего дивизиона и спорта в целом.

Среди козырей австралийского чемпиона — скорость, умение комбинировать ударную технику. В качестве спарринг-партнера перед боем с Махачевым он привлек в свою команду Крэйга Джонса, эксперта в области грэпплинга, который весит порядка 90 кг. Одной из целей работы с Джонсом, тренеры Волка называют навыки вставать из партера, избавляться от контроля оппонента на земле. Сам Алекс говорит, что, ему удастся подняться на ноги после перевода и он сможет потрясти уроженца Дагестана в стойке.

Нужно понимать, что Исламу Махачеву достаточно всего лишь одного тейкдауна для того, чтобы не оставить ни единого шанса на победу любому сопернику в октагоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7bf2015b8404909c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&autoplay=1&id=456251620" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Яир Родригез (14 побед, 3 поражение, 1 NC, 5 КО/ТКО, 3 SUB) vs Джош Эмметт (18 побед, 2 поражения, 6 КО/ТКО, 2 SUB);

Поединок за временный пояс в полулегком весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Родригеза 1.58, победа Эмметта 2.60

Прогноз редакции: бой не дойдет до решения судей за 2.18

В результате данного поединка определится обладатель временного титула чемпиона в полулегком весе. Поединки с участием Яира Родригеза возглавляли турниры UFC пять раз, а Джоша Эммета всего дважды. Мексиканский боец изначально рассматривался экспертами как восходящая звезда полулегкого дивизиона, американец же спустился в данную категорию после трех выступлений в легком весе. Родригеза после успешного старта в промоушене преследовала череда травм, которая многократно приводила к отменам поединков.

Эммет также сталкивался с проблемами со здоровьем: проиграв нокаутом Джереми Стивенсу, Джош получил многократные переломы костей лица и едва не ослеп на один глаз. Вернувшись в октагон после страшных повреждений, Эммет возобновил успешные выступления в полулегком весе одержав пять побед подряд. Американец обладает отличной борцовской базой, однако предпочитает работать в стойке, где постоянно угрожает соперникам взрывными сериями боковых ударов. Пожалуй, явные преимущества мексиканца в двух аспектах — креативности атак и умению нестандартно действовать, в том числе в роли контрпанчера. Нокаут локтем с разворота за секунды до конца пятого раунда в бою с Корейским Зомби — тому явное подтверждение.

Каждый из соперников имеет свойство бросаться вперед с открытым забралом, поэтому досрочное завершение этой дуэли выглядит предсказуемым исходом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1f9929409b1c2f72&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&autoplay=1&id=456251618" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зубайра Тухугов (20 побед, 5 поражений, 1 ничья, 7 КО/ТКО, 1 SUB) vs Элвес Бреннер (13 побед, 3 поражения, 1 КО/ТКО, 11 SUB);

Поединок в легком весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Тухугова 1.18, победа Бреннера 5.20

Прогноз редакции: победа Тухугова

Россиянин Зубайра Тухугов не уложился в лимит легкого веса перед боем с бразильцем Элвесом Бреннером. Тухугов должен будет отдать сопернику 30% гонорара. Зубайра выступает в промоушене с 2014 года, на его счету 5 побед, 2 поражение и 1 ничья. 6 раз уроженец Чечни снимался с поединков по медицинским причинам, неудача с нынешней весогонкой также не первая в его карьере. Боец из Бразилии, который будет противостоять Зубайре в октагоне известен как спарринг-партнер Чарльза Оливейры. Бреннер подписал контракт с промоушеном в январе, чтобы выйти на замену на турнире в Австралии. Элвес трижды проигрывал судейским решением, сражаясь в России и Бразилии. С точки зрения профессионального опыта, бойцовских навыков и длительности подготовки к UFC 284 Зубайра выглядит абсолютным фаворитом.

Сергей Березовский

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+