«ПСЖ» против «Баварии», обновленный «Челси» пройдет испытание в Дортмунде — Лига чемпионов вернулась!

Прогноз: ничья за 3.30.

«Милан» наконец прервал свою серию из 7 матчей без побед, команда Пиоли одолела «Торино» 1:0. Но по игре «россонери» по-прежнему смотрятся тяжеловато, кризис еще не пройден. «Милан» стал действовать пассивнее, отказался от футбола, который приносил результат в прошлом сезоне. Тренер Пиоли перешел на тактику с тремя центральными защитниками, и новая схема пока непривычна для миланцев. Хорошо, что в строй вернулся Ибрагимович, Златан должен вселить уверенность в своих партнеров. Восстановился от травмы и защитник Томори, он заменит в старте Кьера, который выглядит слабее, чем год назад.

«Тоттенхэм» тоже лихорадит. «Шпоры» могут собраться на один матч и притормозить «Манчестер Сити» (1:0), а могут расклеиться, как в субботней встрече с «Лестером» (1:4). Команда Конте тоже страдает от травм, только что из строя выбыл Бентанкур. Нет основного вратаря Льориса, а ключевой полузащитник Хейбьерг дисквалифицирован. Лондонцы выйдут с неопытными игроками Скиппом и Сарром в центре поля — вся надежда только на мастерство Кейна и Сона впереди. Хотя кореец в этом сезоне не впечатляет. Конте явно выберет осторожную тактику на этот матч, и вряд ли у «Милана» получится одолеть соперника. Но и проиграть чемпион Италии на своем поле не должен.

Прогноз: победа «Баварии» за 2.60.

«ПСЖ» в плохом состоянии подходит к плей-офф Лиги чемпионов. Чемпион Франции только что проиграл два матча подряд: «Марселю» (1:2) и «Монако» (1:3). Причем от монегасков команда Гальтье могла пропустить и больше, игра в обороне была ужасной. Конечно, на «ПСЖ» повлияла череда травм. Не было Мбаппе, Месси и Верратти, а Хакими и Кимпембе вышли только во втором тайме. Главная интрига для парижан — сыграют ли Мбаппе и Месси. Килиан тренировался в общей группе, но по его состоянию есть вопросы. У Лео больше шансов выйти в основе, правда, понятно, что лидеры «ПСЖ» сейчас не на пике формы.

«Баварии» после зимнего перерыва потребовалось несколько матчей на раскачку, и теперь мюнхенцы набрали ход. В трех последних встречах они забили 11 голов, с составом проблем почти нет, из серьезных потерь — только Мане. У чемпиона Германии хорошее сочетание опыта (Мюллер, Киммих, Горетцка) и молодых талантов (Мусиала, Дэвис) «Бавария» усилилась в январе, взяв Канселу и Блинда. А Зоммер хорошо заменил Нойера в воротах. Немецкий клуб по праву считается фаворитом в двухраундовом противостоянии с «ПСЖ». Интересно при этом, что на первый матч коэффициенты на победу обеих команд равные — несмотря на все проблемы парижан. Недооценкой «Баварии» стоит воспользоваться.

Прогноз: победа «Боруссии» за 2.49.

«Боруссия» прекрасна в новом году, дортмундцы выиграли все 6 матчей. Они вернулись в чемпионскую гонку в Германии (до «Баварии» всего три очка) и готовы пошуметь в Лиге чемпионов. В выходные «Боруссия» разобралась с «Вердером» (2:0) благодаря голам молодого Байно-Гиттенса и более опытного Брандта. В состав дортмундцев вернулся после лечения от рака (и начал забивать) Аллер, рывки Беллингема в штрафную по-прежнему ставят в тупик защитников. У Терзича богатый выбор игроков в атаке, неудивительно, что «Боруссия» отгружает соперникам минимум два мяча за матч. Единственное, что смущает — моменты у ворот Дортмунда также создаются исправно, в Лиге чемпионов это может сказаться.

«Челси» накупил зимой игроков на 300 млн фунтов, но так и не решил проблему с центрфорвардом. Хавертц и Феликс больше любят действовать на позиции под нападающим или на фланге. Плюс Поттеру еще только предстоит интегрировать всех новичков в команду, на это может уйти вся вторая половина сезона. Неудивительно, что лондонцы застряли в районе 10-го места. Хотя в матче с «Вест Хэмом» (1:1) было много позитивных моментов, «Челси» доминировал в первом тайме. Однако после перерыва остроты у чужой штрафной было меньше. Букмекеры считают, что именно лондонцы пройдут в ¼ финала, но в первом матче небольшим фаворитом идет «Боруссия». Хозяева в лучшей форме, чем гости, так что тут выбор на что ставить прост.

Прогноз: победа «Бенфики» за 1.87.

«Брюгге» удивил осенью, заняв второе место в группе с «Порту», «Байером» и «Атлетико». Но перерыв на ЧМ-2022 не пошел чемпиону Бельгии на пользу, он победил только в одном матче из 9. В январе команду возглавил экс-тренер «Фулхэма» и «Борнмута» Паркер, но англичанину пока не удается наладить игру в атаке. «Брюгге» мало создает и мало забивает, а вот пропускает почти в каждом матче. В принципе, выход в плей-офф ЛЧ (первый в истории клуба) — уже большое достижение для бельгийцев. Дальше пройти им будет сложно, еврокубкового опыта у «Бенфики» в разы больше.

Португальцы чуть подпортили себе настроение, уступив по пенальти «Браге» в Кубке страны. На исход повлияло удаление защитника Ба. Зато в чемпионате у команды Шмидта все хорошо, она с запасом идет на первом месте. «Бенфика» рассталась в январе с Энцо Фернандесом, все остальные ключевые игроки в строю. Плюс клуб вернул Гедеша из «Вулверхэмптона». У «орлов» не было матча в выходные, времени для восстановления было более чем достаточно. Это важно, учитывая, как часто игроки «Бенфики» идут в прессинг. Если не случится чудес от вратаря «Брюгге» Миньоле, гости сделают шаг к выходу в четвертьфинал.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.02.

«Барселона» при Хави превратилась в машину по добыванию очков. В 2023-м каталонцы выиграли все 11 матчей, при этом они практически не пропускают. Такая «Барса» была бы претендентом на победу и в ЛЧ, но с 3-го места в группе она попала в плей-офф Лиги Европы. Каталонцев даже не притормозили травмы Дембеле и Бускетса. «Малыши» Педри и Гави в полном порядке, Левандовски традиционно хорош и в подыгрыше, и в завершении. Словом, Хави жаловаться не на что, даже когда что-то не получается, его команда находит способ победить.

«Манчестер Юнайтед» тоже провел нелучший матч против «Лидса», несколько раз терял матч у своей штрафной, но Де Хеа был надежен, а Рэшфорд и Гарначо использовали свои моменты впереди. В АПЛ «МЮ» — лучшая команда по голам в последние 15 минут, игроки знают, что всегда могут добавить, а тен Хаг грамотно пользуется заменами. Большая роль в возрождении «Юнайтед» принадлежит Рэшфорду, после ЧМ-2022 он стал самым результативным форвардом в Европе (13 голов в 15 матчах). Как бы ни была хороша «Барселона» в защите, сложно представить, что англичане хотя бы раз ей не забьют. Но и от каталонцев на «Камп Ноу» мы ждем голов — отсюда такой выбор для ставки.

Андрей Санталов

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