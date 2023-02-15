Битва за первое место: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Рано или поздно это должно было случиться, «Арсенал» начал терять очки. Команда Артеты сначала уступила «Эвертону» (0:1), а затем упустила два очка с «Брентфордом» (1:1). Упустила из-за ошибки судей, не увидевших офсайд при голе Тоуни, но не по игре — голевых моментов «Брентфорд» создал больше. Спад в игре есть, Сака и Эдегор выглядят не так опасно у чужой штрафной, у Парти не залетают дальние удары, а Нкетиа поумерил бомбардирский пыл. Что немудрено, форвард все-таки играет в каждом матче без замен. Новички Троссар и Жоржиньо пока не проходят в основу, но первый уже забивает, выходя со скамейки запасных.

«Манчестер Сити» тоже порой допускает осечки, как в недавней поездке в гости к «Тоттенхэму» (0:1), но все же постепенно догоняет «канониров». Отрыв сократился до трех очков, и в случае сегодняшней победы команда Гвардиолы выйдет на первое место по разнице забитых и пропущенных. Правда, у «Арсенала» останется еще матч в запасе. Игра с «Астон Виллой» в воскресенье показала, что Пеп вернулся к прежнему футболу. Де Брейне снова начал исполнять фирменные забросы на Холланда, снова заработал прессинг «Сити» у чужой штрафной. Хотя и без экспериментов не обошлось, Бернарду иногда играл как защитник, и этим путал соперников.

Обе команды уже встречались недавно в Кубке Англии, «Сити» победил 1:0, однако Артета не стал там выставлять всех сильнейших. Так что этот матч не особо показателен. Более грозно звучит статистика последних встреч: «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» 13 из 14 матчей, в том числе 10 подряд в АПЛ. Однако «канониры» сейчас гораздо сильнее, чем в последние сезоны, Гвардиола перед игрой тоже отметил этот факт. Значение для чемпионской гонки велико, и все же слишком сильно тут рисковать, наверное, никто не будет — впереди еще почти 20 туров. На ничью БК BetBoom дает коэффициент 3,46. Кроме того, участие Холанда в матче под вопросом, можно подумать над тоталом меньше 2,5 за 1,97 в «Марафоне».