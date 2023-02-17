«Ливерпуль» против «Ньюкасла», «Бавария» в Гладбахе и другие матчи уикенда

Прогноз: победа «Баварии» и тотал меньше 3.5 за 2.85.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 21, 18.02.2023, 17:30 Боруссия М - Бавария -

Гладбах постепенно перестает быть грозой фаворитов и претендентом на высокие места. Еще недавно «Боруссия» выступала в Лиге чемпионов, а теперь пропускает уже второй подряд еврокубковый сезон. В последних двух турах с аутсайдерами бундеслиги «Шальке» и «Гертой» команда Даниэля Фарке набрала лишь одно очко и опустилась на 10-е место в таблице. «Бавария» наоборот воодушевлена серией хороших матчей и результатов, особенно успешной поездкой в Париж на неделе, и несмотря на усталость и вероятную ротацию состава отправилась на выезд за дежурной победой. Интерес к матчу подогревает фигура вратаря Яна Зоммера, которому впервые предстоит встретиться с клубом, где он провел без малого десять предыдущих лет.

Поскольку «Баварии» предстоит провести матч на третий день после напряженной битвы в Лиге чемпионов, Юлиан Нагельсманн, конечно, пойдет на изменения в составе, особенно в группе атаки, но это не должно помешать гостям доминировать и забивать свои голы. После зимней паузы «Боруссия» не так результативна, как прежде, даже дома, а для Зоммера этот матч будет особенно принципиальным. Даже если ему не удастся сыграть на ноль, вряд ли возможен равноценный обмен ударами. Не будем рисковать ставкой на сухой матч, но с учетом Лиги чемпионов встреча может получиться чуть менее результативной, чем среднестатистический матч бундеслиги.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.06.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 24, 18.02.2023, 20:30 Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль -

«Ливерпуль» продолжает пытаться спасти неудачный сезон и наконец-то одержал первую в чемпионате победу в этом календарном году — в дерби с «Эвертоном». Команде Юргена Клоппа по-прежнему тяжело, а в ближайшее время главное — битвы с «Реалом» в Лиге чемпионов. У «Ньюкасла» большие европейские турниры пока в будущем, правда, оно уже точно не за горами, зато в Англии «сороки» проводят выдающийся сезон. Помните, когда «Ньюкасл» пока в первый и последний раз проиграл в этом чемпионате? В 5-м туре 31 августа. «Ливерпулю».

Проблема подопечных Эдди Хау в том, что каждый второй матч они сводят вничью, а то могли бы бороться и за чемпионство. «Ньюкасл» меньше всех в лиге проигрывает, намного меньше всех пропускает, но и забивает меньше всех из группы лидеров. Классическая «низовая» команда. Матч пойдет на три исхода с примерно равными шансами, и гадать тут невыгодно. Напрашивается ставка на тотал меньше: «Ливерпулю» по-прежнему с трудом даются забитые мячи, ну, а особенности выступления «Ньюкасла» мы уже осветили.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.92

Футбол Франция 2022/2023 Тур 24, 19.02.2023, 15:00 ПСЖ - Лилль -

Два вечных вопроса: есть ли жизнь на Марсе и есть ли интрига в чемпионате Франции по футболу. Было бы интересно, если да, но… Не менее пяти клубов Лиги 1 всегда способны навязать Парижу борьбу в очных встречах и нередко добиваются успеха, только не на дистанции чемпионата. «Лилль» входит в их число. Проблема «ПСЖ» в том, что его всегда оценивают только по Лиге чемпионов. Вот и сейчас качество игры с «Лиллем» будет зависеть от того, насколько команда эмоционально отошла от первой серии противостояния с «Баварией», от здоровья лидеров и желания тренера Кристофа Галтье этим здоровьем рисковать на внутренней арене.

У «ПСЖ» невероятная серия из трех поражений подряд в трех турнирах — первый такой случай за три года. «Лилль» Паулу Фонсеки неплохо движется по дистанции, чередуя победы с ничейными исходами, и хотел бы реабилитироваться за унизительные 1:7 дома в первом круге. Разумеется, Париж — фаворит домашнего матча, но нельзя исключать и очередные проблемы на фоне неоптимального состояния. Обе команды действуют в атакующей манере, поэтому мы вправе ждать заметно больше голов, чем в недавнем лигочемпионском матче «ПСЖ» — «Бавария».

Прогноз: Гол Маркуса Рэшфорда за 2.10.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 24, 19.02.2023, 17:00 Манчестер Юнайтед - Лестер -

«Манчестер Юнайтед» бодро выступил на «Камп Ноу» против «Барселоны», и в очередной раз хочется выразить респект Эрику тен Хагу за работу при всех имеющихся кадровых проблемах. Новый «МЮ» неидеален, ошибается в переходных фазах от атаки к обороне и наоборот, но былой тоски как ни бывало: каждый матч манкунианцев интересно смотреть. Встреча с воспрявшим «Лестером» точно не будет исключением.

Игра команды Брендана Роджерса после мрачного января вдруг заблистала новыми красками, и «лисы» в красивом стиле переиграли «Астон Виллу» и «Тоттенхэм», отгрузив по четыре мяча и тем, и другим. Связка Мэддисон — Ихеаначо в огне, и интересно, как они проявят себя на «Олд Траффорд» против небезупречной обороны «МЮ». Это пока в тумане, зато мы с вами точно знаем одно: как бы ни складывалась эта игра для хозяев, на сегодня Рэшфорд — один из самых острых атакующих игроков в Европе. У Маркуса 11 забитых голов в 13 матчах в 2023 году, а могло быть и больше. Ставка на гол нового старого лидера атаки «МЮ» выглядит разумной.

Прогноз: Победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 за 2.47.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 22, 19.02.2023, 0:00 Атлетико - Атлетик -

Главная предматчевая тема: два клуба дружат (схожие названия и цвета — это не совпадение, а общая история), и мадридцы в честь 125-летия клуба из «Бильбао», одного из старейших в Испании, уступили им домашние красно-белые цвета. Разумеется, не собирась уступать на поле. Эрнесто Вальверде как тренер «Атлетика» ни разу не обыгрывал Диего Симеоне в 11 матчах. Зато трижды обыгрывал как тренер «Барселоны», но возможности Бильбао, понятно, скромнее.

На самом деле, в этом сезоне на домашней арене «Атлетико» по-прежнему успешен, если выносить за скобки встречи с «Реалом» и «Барселоной». Команда Симеоне играет во все такой же вязкий, неудобный для соперника футбол, и ей очень непросто забить. Даже если Бильбао удастся распечатать ворота хозяев, увезти из Мадрида очки сложно всем. Из этого и будем исходить при выборе ставки.

Игорь Борунов

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