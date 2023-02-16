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Команды Головина и Азмуна обменяются голами: прогноз на матч «Байер» — «Монако»

Ждем шоу в Леверкузене.

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Источник: Reuters

«Байер» провалил начало сезона, и вытаскивать команду из зоны вылета пригласили Хаби Алонсо. За 12 матчей он поднял Леверкузен на 8-е место в бундеслиге и чудом пробился в весеннюю стадию Лиги Европы. В 2023-м «Байер», как и положено середняку, идет неровно, но в плюсе: 3 победы и 2 поражения. Перед плей-офф ЛЕ леверкузенцы уверенно переиграли «Хоффенхайм» 3:1. Правый край Фримпонг сделал результат — просто убегал от соперников и выкатывал партнерам пас на гол. Главная надежда в атаке чех Шик мало играет в этом сезоне, поэтому основным бомбардиром стал Диаби с 9 голами. Экс-зенитовец Азмун по-прежнему выходит на поле редко и в этом сезоне еще не забивал.

«Монако» после рестарта сезона идет без поражений в чемпионате и только что грохнул «ПСЖ» 3:1. Забили и разыгравшийся Головин, и главная ударная сила в нападении Бен-Йеддер (у него дубль). Так, монегаски стали уже третьими в чемпионате, а это место в квалификации Лиги чемпионов. У команды Клемана были сложности в групповом этапе ЛЕ, она пропустила вперед «Ференцварош». Однако теперь монегаски на ходу и находятся в лучшей форме, чем соперник. У гостей нет проблемы с травмированными, сегодня Клеман выпустит оптимальный состав.

По стилю обе команды любят играть в атакующий футбол, обе опасны на контратаках. Поэтому тут многие ждут зрелищный матч с большим количеством опасных моментов. Вратари Градецки и Нюбел хороши, но от голов вряд ли спасут. На обе забьют и тотал больше 2,5 «Бетсити» дает коэффициент 1,92. Также хорошо смотрится вариант победа «Монако» или ничья за 1,70 в «Фонбете».

Андрей Санталов

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