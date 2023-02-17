Очередные три очка для Спаллетти: прогноз на матч «Сассуоло» — «Наполи»

В начале января «Наполи» проиграл «Интеру» 0:1, и ближайший преследователь — «Милан» — оказался в 5 очках. Спустя полтора месяца команда Спаллетти оторвалась уже на 15 очков — путь к первому скудетто за 33 года открыт как никогда. Неаполитанцы не сбавляют обороты, их футбол часто описывают как доминирующий, зрелищный, они играют в свое удовольствие. А конкуренты тем временем теряют очки. Лучший бомбардир Серии А Осимхен забил 17 голов в 18 матчах, Кварацхелия тоже феерит (9 голов и 9 передач). «Наполи» в прошлом туре отомстил «Кремонезе» за вылет из Кубка Италии, разгромив соперника 3:0. Хвича после фирменного прохода открыл счет, а Осимхен и Элмаз добили аутсайдера.

«Сассуоло» обычно держится в середине таблице, но в этом сезоне борется за выживание. Ушли Скамакка и Распадори, Берарди не забивает и не раздает голевые передачи, как год назад — и в этой роли лидеров никто не заменил. В первых 4 матчах в новом году команда Дионизи набрала лишь одно очко, и тут под руку подвернулся кризисный «Милан» — получите, 5:2 на «Сан-Сиро». Затем последовали 1:0 с «Аталантой», игравшей в меньшинстве. Развить успех, однако, не удалось, с «Удинезе» еле удалось уйти на ничью (2:2). Еще и Берарди получил травму.

Для тренера Спаллетти сегодняшний матч станет 1000-м в его карьере. И несмотря на игру в Лиге чемпионов на следующей неделе, Лучано не планирует выставлять резервный состав, возможны лишь 2−3 замены в старте. Причем и Осимхен, и Хвича ожидаются в старте. Разница в классе и в текущей форме слишком велика, чтобы предположить здесь сенсацию — неаполитанцы должны набрать очередные три очка. На победу «Наполи» + тотал больше 1,5 «Лига Ставок» дает коэффициент 1,77. Учитывая проблемы «Сассуоло» в атаке, можно также взять «обе забьют — нет» за 2,10 в БК Pari.