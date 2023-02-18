Ставка против фаворита: прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»

«Арсенал» забуксовал в самое неподходящее время. У «канониров» был шанс уйти в отрыв от преследователей в АПЛ, но команду накрыл спад, особенно это касается лидеров: Эдегора, Саку… Артета потерял очки с «Эвертоном» (0:1), «Брентфордом» (1:1), а теперь еще и проиграл прямому конкуренту «Манчестер Сити» (1:3). От отрыва в 8 очков не осталось и следа, «горожане» уже вышли на первое место. Хотя у «Арсенала» еще есть игра в запасе. Против «Сити» Артета пытался играть с позиции силы, первым номером, но, несмотря на моменты, с игры забить так и не получилось, а ошибок у своей штрафной было слишком много.

«Астон Вилла» неделю назад тоже играла против «Манчестер Сити» и пропустила три мяча еще в первом тайме, в итоге — 1:3. Но после перерыва у бирмингемцев были моменты оживить интригу в матче, не хватило везения. При Эмери «Вилла» уже обыгрывала «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм», а матч против «Арсенала» для него вообще принципиальный. У бирмингемцев 5 побед в 9 играх АПЛ после назначения испанца, они комфортно себя чувствуют в середине таблицы. Эмери большое внимание уделяет обороне, тут главные фигуры — защитник Мингс и вратарь-победитель чемпионат мира Мартинес.

Серия без побед из 4 матчей наверняка давит на игроков «Арсенала», все-таки команда молодая. Сильно не хватает опорника Парти, Жоржиньо пока так и не смог его заменить. Нкетиа уже не забивает как раньше, сейчас как раз сказывается травма Габи Жезуса. В целом, у «канониров» нет глубины состава, поэтому этот кризис будет сложно преодолеть. К тому же лондонцы играли в среду, времени на восстановление было минимум. Так что предположим, что здесь лучше ставить против фаворита. На то, что «Астон Вилла» не проиграет, БК BetBoom дает коэффициент 2,0. А индивидуальный тотал хозяев больше 1 можно взять в «Бетсити» за 2,22.