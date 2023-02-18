Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Сочи
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Сибирь
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Северсталь
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Астон Вилла
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
16:15
Бетис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Болонья
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Динамо М
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Лидс
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Реймс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Ак Барс
34
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
Флорида
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис
Колорадо
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Реал
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Рейнджерс
Б
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
36
Хоккей. НХЛ
19.02
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19.02
Питтсбург
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Даллас
Б
21
Хоккей. НХЛ
19.02
Даллас
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Питтсбург
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Чикаго
ОТ
34
Все события
13:50 (мск)

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»

Команда Артеты угодила в кризис.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: AP 2022

«Арсенал» забуксовал в самое неподходящее время. У «канониров» был шанс уйти в отрыв от преследователей в АПЛ, но команду накрыл спад, особенно это касается лидеров: Эдегора, Саку… Артета потерял очки с «Эвертоном» (0:1), «Брентфордом» (1:1), а теперь еще и проиграл прямому конкуренту «Манчестер Сити» (1:3). От отрыва в 8 очков не осталось и следа, «горожане» уже вышли на первое место. Хотя у «Арсенала» еще есть игра в запасе. Против «Сити» Артета пытался играть с позиции силы, первым номером, но, несмотря на моменты, с игры забить так и не получилось, а ошибок у своей штрафной было слишком много.

«Астон Вилла» неделю назад тоже играла против «Манчестер Сити» и пропустила три мяча еще в первом тайме, в итоге — 1:3. Но после перерыва у бирмингемцев были моменты оживить интригу в матче, не хватило везения. При Эмери «Вилла» уже обыгрывала «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм», а матч против «Арсенала» для него вообще принципиальный. У бирмингемцев 5 побед в 9 играх АПЛ после назначения испанца, они комфортно себя чувствуют в середине таблицы. Эмери большое внимание уделяет обороне, тут главные фигуры — защитник Мингс и вратарь-победитель чемпионат мира Мартинес.

Серия без побед из 4 матчей наверняка давит на игроков «Арсенала», все-таки команда молодая. Сильно не хватает опорника Парти, Жоржиньо пока так и не смог его заменить. Нкетиа уже не забивает как раньше, сейчас как раз сказывается травма Габи Жезуса. В целом, у «канониров» нет глубины состава, поэтому этот кризис будет сложно преодолеть. К тому же лондонцы играли в среду, времени на восстановление было минимум. Так что предположим, что здесь лучше ставить против фаворита. На то, что «Астон Вилла» не проиграет, БК BetBoom дает коэффициент 2,0. А индивидуальный тотал хозяев больше 1 можно взять в «Бетсити» за 2,22.

Андрей Санталов

Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь