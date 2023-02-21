Голы в матчах «Наполи», «Реала» и «Манчестер Сити» и новая битва «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной»

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.01.

«Айнтрахт» чувствует себя все увереннее в еврокубках. За победой в Лиге Европы последовал исторический выход в плей-офф Лиги чемпионов. Франкфурт берет пример с «Вильярреала», учится, как побеждать топ-клубы, обладая меньшим бюджетом. Команда Гласнера любит играть на контратаках, без мяча держится компактно и всегда готова распрямиться как пружина. Настоящей находкой стал форвард Коло-Муани из «Нанта», забивший уже 15 голов в этом сезоне (+12 передач!). Место ушедшего в «Юве» Костича занял Филипп Макс, есть и опытный Гётце, и герои прошлого сезона Камада, Борре и Трапп. В бундеслиге «Айнтрахт» в среднем забивает два мяча за матч, а пропускает примерно полтора — для команды Гласнера результативный футбол в порядке вещей. Так, в группе ЛЧ тотал больше 2,5 прошел 4 раза из 6.

«Наполи» в этом сезоне можно хвалить бесконечно. Безоговорочный лидер Серии А мощно выступил и осенью в ЛЧ — 15 очков из 18 с разницей голов 20−6. В атаке идеальный дуэт получился у Осимхена с Кварацхелией (28 голов на двоих), в обороне все надежно — Спаллетти сделал практически непобедимую машину. За весь сезон у неаполитанцев всего два (!) поражения. Главной задачей для «Наполи» остается первое за 30 с лишним лет скудетто, цель в ЛЧ — просто пройти как можно дальше. Соперник позволяет как минимум мечтать о четвертьфинале, но «Айнтрахт» опасен, у него есть опыт побед над «Барселоной» и «Баварией». Исход первого матча загадочен, а вот на голы тут просматривается ставка. «Наполи» комфортно играть первым номером, «Айнтрахт» будет привычно убегать в быстрые атаки. Так что ждем здесь зрелищный футбол.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.91.

Не прошло и года с майского финала Лиги чемпионов, как мы увидим новую дуэль Клоппа с Анчелотти — на этот раз в ⅛ ЛЧ. «Ливерпуль» проводит довольно слабый по своим меркам сезон, но в последнее время две победы «Эвертоном» и «Ньюкаслом» добавили оптимизма болельщикам «красных». Клопп теперь не всегда выбирает высокий прессинг, «Ливерпулю» приходится обороняться больше, чем прежде. Зато можно в ответ убежать в быструю атаку, забросив мяч на Нуньеса или Салаха. Но говорить, что кризис позади, рано. То же начало матча с «Ньюкаслом» показало, что «Ливерпулю» приходится трудно под давлением соперника, слишком часто игроки теряли мяч. Есть проблемы в центре поля, туда приходится ставить 18-летнего Байчетича. Сыграть на ноль хозяевам будет сложно.

Главная проблема «Реала» — безумно плотный график, а ведь у него довольно возрастные лидеры. «Сливочные» провели уже 14 (!) матчей в 2023 году. Отсюда и потери очков, как это было недавно с «Мальоркой» (0:1), отсюда и травмы футболистов. В Англию не полетели Кроос и Тчуамени — два игрока основного состава. Бензема дали отдохнуть в субботу — с «Осасуной» справились и без него (2:0). Игра в атаке — ключевой момент для «Реала». Винисиус очень эффективен как с Бензема, так и с Родриго, всегда можно ждать голов и от Модрича с Вальверде. Команда Анчелотти не прочь иногда отдать инициативу сопернику, переждать натиск, а потом воспользоваться своими моментами. Наверняка по такому сценарию будет проходить и игра на «Энфилде». Так что тут тоже рассчитываем на голы.

Прогноз: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.03.

«Интер» хорош после рестарта сезона, хотя иногда его и подводит старая болезнь: игроки «нерадзурри» слишком часто транжирят голевые моменты. Отсюда и такое большое отставание от «Наполи» в Серии А. И все же Лаутаро в отличной форме в новом году (8 голов в 11 матчах), наконец вернулся и начал забивать Лукаку (пусть пока с пенальти). В центре поля с возвращением Брозовича и разыгравшимся Мхитаряном тоже богатый выбор. «Интер» предпочитает атакующий футбол с большим количеством ударов по воротам, вряд ли Индзаги будет менять тактику в Лиге чемпионов. В чемпионате борьбы за скудетто уже нет, а вот в ЛЧ итальянцы могут пошуметь. Тем более в соперниках не «Ливерпуль», как год назад на этой же стадии.

Правда, «Порту» — тоже не подарок, это известный еврокубковый боец. Команда Консейсау стартовала с двух поражений в группе ЛЧ, но в итоге заняла там первое место. А два года назад, напомним, «драконы» прошли в ⅛ финала «Юве» с Роналду. В хорошей форме они и сейчас: 10 побед в 10 последних матчах. Осенью у «Порту» выделялся вратарь Кошта, он отбил три пенальти в ЛЧ. Чемпионат мира ему не удался, но теперь голкипер снова штампует «сухари», у него уже 5 матчей на ноль в 2023-м. У «драконов», в целом, хорошо выстроена оборона, тут капитанит ветеран Пепе. А в атаке Тареми и Галено обычно могут сообразить один-два мяча. В первом матче команды могут осторожничать больше обычного, отсюда заниженное ожидание по голам. В поражение «Интера» дома тоже не верится.

Прогноз: «Манчестер Сити» не проиграет и обе забьют за 1.94.

«Манчестер Сити» все никак не выдаст победную серию. «Горожане» только обыграли «Астон Виллу» с «Арсеналом» и вышли в лидеры АПЛ, как тут же потеряли два очка на ровном месте с «Ноттингем Форест». При этом в Лиге чемпионов «горожане» считаются главными фаворитами. Холанда взяли в первую очередь ради этого трофея, а у норвежца в последних 5 матчах только один гол. «Ман Сити» не хватает баланса в игре без мяча, поэтому моменты у их ворот возникают в каждой встрече. Да и Гвардиола всегда может намудрить с тактикой так, что собственные футболисты не понимают, что делать. И все же в этом противостоянии «горожане» должны проходить дальше.

«РБ» Лейпциг’в каком-то смысле проще, от них мало кто ждет прохода в четвертьфинал, поэтому можно сыграть раскрепощенно. Тем более при своих зрителях. У «быков» была мощная серия из 18 матчей без поражений, но дерзкий «Унион» недавно ее прервал. На это «Лейпциг» отреагировал разгромом «Вольфсбурга» 3:0, в нем даже поучаствовал Нкунку, вернувшийся спустя три месяца после травмы колена. В прошлой ЛЧ «Сити» дважды играл с «РБ». В Англии обе команды покуражились — 6:3. А в последнем туре манчестерцам уже ничего было не надо, и они уступили 1:2. Скорее всего, «Лейпциг» отличится и в этот раз, но «Манчестер Сити» при этом не проиграет.

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» в основное время за 2.40.

Первый матч на «Ноу Камп» получился суперзрелищным, выиграть могли и те, и другие, но в итоге 2:2. И теперь уже «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом в этой паре, пусть и с небольшим перевесом. Оба тренера пытались нейтрализовать соперника. Так, Фред не отходил от-де Йонга, форвард Вегхорст превратился в полузащитника, но от хаоса на поле это не спасло. Моментов была уйма, логично, что забил Рэшфорд, сейчас это лучший форвард мира. «Барса», в свою очередь, тоже нашла ключи к воротам-де Хеа — и даже без получившего травму Педри. «Юнайтед» много пропускает с угловых — получите гол от Алонсо. Рафинья блестяще заменил Дембеле в атаке и тоже отличился. У англичан был хорош Каземиро, но и он чуть не придумал автогол (спасла штанга).

В выходные «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Лестером» (3:0). По игре команда тен Хага не доминировала, ее спасли-де Хеа (несколько отличных сэйвов в первом тайме) и дубль Рэшфорда. Маркус забивает буквально в каждом матче. «Барсе» тоже пришлось помучиться против «Кадиса». Роберто и Левандовски сделали комфортные 2:0, однако после перерыва соперник мог и сравнять счет, если бы не тер Штеген и невезение. У каталонцев восстановился Бускетс, но не будет Педри и Гави. Усталость сказывается на многих игроках основы, и Хави не будет пытаться победить в Лиге Европы слишком большой ценой. Главное для него — это все-таки чемпионат Испании. У «МЮ» тоже есть травмированные, но Рэшфорд, Бруну и остальные сейчас в таком порядке, что должны проходить дальше.

Андрей Санталов.

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+