Морозное дерби «Спартак» — «Локомотив», ЦСКА гостит у «Краснодара» — российский футбол вернулся!

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.92.

«Ростов» ушел на зимний перерыв третьим в РПЛ, сохранить эту позицию — главная задача для команды Карпина. На сборах в Эмиратах ростовчане не впечатлили. Ничья со «Спартаком» в основное время и два разгромных поражения от «Сочи» и «Краснодара». Ноль забитых и 7 пропущенных голов. Конечно, по предсезонному турниру больших выводов не сделаешь, но бросались в глаза ошибки вратаря и защитников при выходе из обороны в атаку под прессингом. Были и традиционные проблемы с креативом у чужой штрафной. В хорошем состоянии у «Ростова» получается практически всё: прессинг, быстрые атаки, розыгрыш стандартных положений с навесом Уткина на Комличенко. Под нагрузками все это игроки не показали. Из позитива — на сборах обошлось без травм.

«Урал» при Гончаренко стал одной из лучших команд России. Екатеринбуржцы выбрались с последнего места в РПЛ и были первыми в Кубке России в группе с ЦСКА. «Урал» завершил первую часть сезона впечатляющей серией из 11 матчей без поражений (из них 9 побед). Многие новички усилили команду, особенно полузащитники Ранджелович, Газинский и Сиссе. Раскрылся форвард Каштанов, Бикфалви и Мишкич держат уровень. Уральцы тоже здорово разыгрывают стандарты, есть хороший подающий Ранджелович и высокие защитники. В товарищеских матчах команда Гончаренко мало забивала — вероятно, не стоит ждать голевой феерии и от первой официальной встречи в сезоне. Поле в Ростове сейчас нелучшего качества, игроки еще только набирают форму, отсюда и такой прогноз.

Прогноз: победа «Спартака» за 1.96.

Центральный матч дня в Кубке России под угрозой срыва из-за московских морозов, но, скорее всего, все-таки состоится. «Локомотив» ушел в перестройку, в команде новый главный тренер Галактионов, 5 легионеров ушли, включая Едвая, Керка и Педриньо. Их заменили таланты из «Крыльев Советов» Пиняев с Глушенковым, в нападение также подписали Дзюбу, а в защиту опытного Смольникова и аргентинца Конти. Основной вратарь теперь — Лантратов из «Химок». К рестарту сезона «Локо» еще не успел наладить игру, есть вопросы по центру обороны. Плюс, Дзюба со Смольниковым присоединились к команде недавно, так что сегодня «железнодорожникам» будет непросто.

«Спартак» отлично выглядел на Winline Зимнем кубке РПЛ в Эмиратах. Красно-белые расправились с «Краснодаром» (4:0) и «Сочи» (2:0) и только с «Ростовом» затянули дело до серии пенальти. Атакующий футбол у Абаскаля поставлен, и это несмотря на то, что исполнители впереди часто менялись. Ярко себя проявили Зиньковский, Игнатов и Мелёшин. Соболев был хорош даже в роли правого полузащитника, новичок Бальде, как и положено форварду, забивал. В общем, отсутствие Промеса, который готовился в России, никак не сказалось. Защитную линию «Спартак» тоже обновил, там теперь есть Дуарте и Тавареш, но у них было мало работы. В Кубке красно-белые не могут рассчитывать на Селихова, Соболева и Николсона, однако с таким составом это не станет проблемой. «Спартак» сильнее и должен побеждать, хотя погода, конечно, может внести коррективы.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.99.

«Крылья Советов» каждое трансферное окно теряют кого-то из лидеров, так было и на этот раз. На смену Пиняеву и Глушенкову взяли вингера Гарре и одного из лучших бомбардиров РПЛ Писарского (он же Сычевой) из «Оренбурга». Также перезагружать карьеру на Волгу приехал спартаковский защитник Рассказов. Тренер Осинькин рассказал, что не все прошли полноценные сборы из-за травм, но это не критичная ситуация. В первой части сезона самарцам не хватало реализации моментов в атаке, это главная причина, по которой клуб находится на 11-м месте, а не выше. Теперь же надо как-то встроить новичков в командную игру, с этим могут быть сложности.

От «Динамо» ждали большего при Йокановиче, все-таки Шварц задал высокую планку ожиданий — и по агрессивной игре, и по результатам. Пока бело-голубые — четвертые в РПЛ, они продолжат борьбу за медали. Динамовцы сохранили Захаряна и приобрели 18-летнего защитника из Сербии. У Йокановича прагматичный стиль, он часто отталкивается от соперника. Тренер хочет чаще владеть мячом, но не против, когда его команду прессингуют, и можно провести быструю атаку. На сборах «Динамо» часто играло по 2 матча в день, или же товарищеские встречи шли по 120−150 минут, чтобы дать всем практику. По идее, все футболисты должны быть в хорошем тонусе, они забивали по 3 мяча за игру. Но в первом матче на Кубок в снежную и ветреную погоду в Самаре шансов увидеть голы немного.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.09.

ЦСКА проиграл последний предсезонный матч «Рубину» (0:2). Акинфеев и Дивеев остались в запасе, Карраскаль не забил пенальти, было много молодежи, так что тут в поражении нет ничего страшного. Тем более до этого была победа над «Динамо» 2:1. Гораздо больше болельщиков волнует, что армейцы никем не усилились в это трансферное окно. Взяли только защитника Агапова из «Пари НН», но он пропустил все сборы из-за травмы. ЦСКА хотел приобрести форварда, назывались разные варианты, но в итоге так и не срослось. В атаке по-прежнему вся надежда будет на Медину, Карраскаля и Чалова, у них в какой-то момент осенью не пошла игра. Дивеев с Набабкиным должны быть готовы к рестарту сезона, а вот Зайнутдинов пока травмирован — в обороне тоже есть проблемы.

«Краснодар» — еще один клуб, затеявший перестройку на ходу. Пришел тренер Ивич — требовательный, строгий, он ставит атакующий футбол. В Эмиратах «быки» провалили только один матч со «Спартаком» (0:4), с «Сочи» (1:0) же и «Ростовом» (4:0) выглядели получше. Тут тоже надо встроить многих новичков в команду. В центре обороны теперь будет пара Хуниор Алонсо — Кайо, в полузащите появился креативный Кади в пару к Сперцяну, в нападении — еще один нигериец Дэвид Мозес. Интересно, что в отличие от других клубов РПЛ, «Краснодар» провел зимой всего 4 матча. Игрового тонуса поначалу может не хватать. Плюс, тут теперь много легионеров, им, как и иностранцам в ЦСКА, будет непросто адаптироваться к морозу и зимнему футболу.

Андрей Санталов

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