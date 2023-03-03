Возвращение чемпионата России, «Ливерпуль» — «МЮ» и другие матчи

Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 за 2.15

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 18, 4.03.2023, 14:00 Спартак - Урал -

Никогда прежде два тура РПЛ не разделял такой огромный промежуток времени, но матчи Кубка уже напомнили болельщикам, кто есть кто в российском футболе. Кстати, «Спартаку» и «Уралу» за март предстоит сыграть трижды. Первая серия — в рамках чемпионата. На своем стадионе красно-белые, конечно, фавориты, хотя «Уралу» прежде удавалось увозить из Москвы очки. Матч первого круга в Екатеринбурге «Спартак» выиграл без особых проблем благодаря голам Промеса и Игнатова с передач Соболева. Форвард сборной России кстати пропустил кубковые встречи с «Локо» из-за дисквалификации и наверняка рвется в бой.

«Урал» Гончаренко перед самой паузой на чемпионат мира и зиму был едва ли не лучшей командой РПЛ по набору очков, а теперь уральцы выбили в путь регионов кубка 3-ю команду РПЛ «Ростов», поэтому «Спартак» вряд ли ждет легкая прогулка, но матчи с «Локомотивом» даже с кадровыми потерями команде Абаскаля удались, и она должна продолжить победную серию. Все четыре кубковых матча с участием «Спартака» и «Урала» в феврале получились с голами, так что ждем их и в очном противостоянии.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 за 2.23

Футбол Англия 2022/2023 Тур 26, 4.03.2023, 15:30 Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед -

В Англии с каждым туром обостряется чемпионская гонка с участием «Арсенала», «Сити» и «МЮ». «Ньюкасл» в свою очередь изо всех сил рвется к четвертому лигочемпионскому месту, так что очки крайне необходимы всем, но на «Этихад Стэдиум» команде Эдди Хау придется очень тяжело. «Манчестер Сити» максимально мобилизован, а предыдущие два подряд матча против топов (с «МЮ» и «Ливерпулем») «сорокам» не удались.

У «Ньюкасла» большие проблемы с забитыми мячами, но северяне почти всегда надежны в обороне. Что касается «Сити», «горожане» уже девять матчей подряд не пропускают более одного мяча. Поэтому есть смысл взять уверенную, но скромную победу на классе более опытной в ключевых матчах команды Хосепа Гвардиолы с результативным вкладом Эрлинга Холанда или без него, не ожидая разгрома и вообще большого числа голов.

Прогноз: победа «Зенита» и «обе забьют — нет» за 1.79

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 18, 4.03.2023, 16:30 Зенит - Пари Нижний Новгород -

В «Зените» и «Нижнем Новгороде» за долгую зиму произошел ряд изменений. Питер покинул Деян Ловрен, но ему на смену прибыл очередной бразилец Ренан, из Нижнего в Турцию уехал важный для команды в первой части сезона полузащитник Милсон, зато на берега Волги и Оки перебрался чемпион России Денис Глушаков. После ухода в «Локомотив» Михаила Галактионова новым главным тренером «Пари НН» стал экс-наставник «Енисея» Артем Горлов. Команда только что побывала в Петербурге, обыграв на стадионе «Кировец» в Кубке «Звезду», но визит на «Газпром-Арену» сулит гораздо больше проблем.

Возможное отсутствие из-за проблем со здоровьем новоиспеченного гражданина РФ Клаудиньо вряд ли сильно облегчит жизнь гостям. Вероятность очередной победы действующего чемпиона и лидера РПЛ очень высока, но для более приличного коэффициента ставку надо чем-то подкрепить. «Зенит» по сезону забивает больше всех, но еще показательнее огромный разрыв с преследователями по пропущенным мячам. Даже у «Спартака» и ЦСКА их почти в три раза больше. Поэтому логично предположить, что питерцам удастся в очередной раз сыграть на ноль — как в четырех подряд предыдущих официальных матчах.

Прогноз: «обе забьют — да», и тотал больше 2.5 за 1.85

Футбол Англия 2022/2023 Тур 26, 5.03.2023, 19:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед -

Классическое противостояние английского футбола на этот раз пройдет при необычных обстоятельствах. Для выхода из кризиса «Ливерпулю» важно не просто наконец начать регулярно побеждать — хотя бы в чемпионате, с Лигой чемпионов, похоже, все ясно — но и делать это уверенно и в матчах с равными себе по статусу соперниками. Поэтому приезд на «Энфилд» цветущего в этом году «Манчестер Юнайтед», которому сейчас удается почти все, это шанс не просто вернуться в зону еврокубков, но и дать понять, что проект под названием «Ливерпуль» Юргена Клоппа возрожден.

Хотя команды и проводят очень разный сезон, магия Клоппа работает и тут: судя по коэффициентам, матч пойдет на три результата, причем победа «Ливерпуля» даже в нынешнем состоянии оценивается как чуть более вероятный исход. Значит, соваться в эту историю вообще не стоит, лучше обратиться к голам. И здесь тоже оттолкнуться от возможностей «Манчестер Юнайтед» как более цельной и стабильной команды на сегодня. «МЮ» забивает вообще всегда, почти всегда больше одного гола, но и пропускает почти в каждой игре. Поэтому ждем интереснейшего противостояния двух тактиков, Клоппа и тен Хага, и победы атаки над обороной. Можно рассмотреть ставку на гол Рэшфорда (почти всегда) или Салаха, но предложенный прогноз надежнее.

Прогноз: победа «Ювентуса» за 2.90

Футбол Италия 2022/2023 Тур 25, 5.03.2023, 22:45 Рома - Ювентус -

Битва Рима и Турина интересна сама по себе, даже когда клубы по разным причинам не претендуют на самые высокие места в чемпионате Италии. «Рома» после сенсационного поражения от «Кремонезе» рискует пролететь мимо Лиги чемпионов, а наказанный за провинности руководства клуба «Ювентус» потихоньку подтянулся к группе лидеров и имеет рабочие шансы попасть, например, в Лигу Европы. Моральное состояние команды Аллегри на сегодня даже лучше, чем у подопечных нервного Жозе Моуринью, как и форма в последний месяц.

Тем не менее, «Рома» с небольшим преимуществом считается у букмекеров фаворитом. Прежде всего, благодаря тому что римский клуб хорош на своем поле — если только не приезжает проклятый «Кремонезе», которому «Рома» проигрывает снова и снова. В остальном последнее домашнее поражение «Ромы» было аж в ноябре, в дерби с «Лацио». Кстати, как раз в матчах с прямыми конкурентами команда Моуринью чаще всего и пасует. Если бы не снятие очков, «Ювентус» на сегодня занимал бы в Серии А второе место вслед за «Наполи», к тому же «старая синьора» и по игре снова выглядит очень прилично. Выезд в Рим будет тяжелым, но у «бьянконери» есть все ресурсы для гостевой победы.

Прогноз: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 за 2.46

Футбол Испания 2022/2023 Тур 24, 5.03.2023, 23:00 Бетис - Реал -

Раздосадованному домашним поражением в кубковом Класико «Реалу» предстоит очень непростой выезд в Севилью. На сегодня «Бетис» — пятая команда Испании, и команда Мануэля Пеллегрини может претендовать даже на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. У «огурцов» три победы подряд в чемпионате, правда, соперники были достаточно скромные, а вот чуть раньше с «Барселоной», «Сельтой» и «Эспаньолом» их постигли неудачи.

После матча с «Барселоной» Карло Анчелотти заявил, что его команда заслужила большего, хотя его и не устроили необязательные потери на своей половине. Против «Бетиса» «Реал» так же много или больше будет владеть мячом даже на выезде, так что есть шанс провести работу над ошибками. Выходя на поле стадиона «Бенито Вильямарин», мадридцы уже будут знать результат матча «Барсы» с «Валенсией», и это поможет им сосредточиться на выполнении задачи. У «Бетиса» большие проблемы с обороной, но с «Реалом» Пеллегрини точно не станет ввязываться в перестрелку, и матч должен получиться менее результативным, чем обычно. С «Барсой» «Бетис» в аналогичной ситуации недавно сыграл 1:2, и, исходя из характера матча, это было много.

Игорь Борунов

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