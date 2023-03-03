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11:17 (мск)

РБК проведет первый деловой завтрак для индустрии беттинга и представит рейтинг букмекерских компаний

Российская индустрия ставок прошла большой путь развития от стихийного предпринимательства до уровня социально ответственного бизнеса, флагмана цифровой экономики и стратегического партнера ведущих спортивных состязаний и спортсменов.

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Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп

Индустрия ставок в России продолжает активное развитие. В 2022 году букмекерские компании направили на развитие российского спорта 13,8 млрд. руб., в то время как отчисления букмекеров на поддержку отечественного спорта за предыдущие годы составляли 1,15 млрд. руб. в 2019 г., 2,3 млрд. руб. в 2020 году и 10 млрд. руб. в 2021 году.

Однако существует ряд подходов в регулировании, ведении и освещении данной отрасли, ограничивающих ее долгосрочное развитие. Регулярные изменения в законодательстве, повышение обязательных отчислений, ограничения на продвижение букмекерских компаний в публичном поле, закрытость и непрозрачность отдельных участников индустрии ставок, наличие «серых» игроков, которые нарушают законодательство, слабое освещение проблематики белых букмекерских компаний в СМИ —эти и другие факторы негативно влияют на репутацию и устойчивое развитие индустрии ставок в России.

Участники делового завтрака РБК — представители ведущих российских букмекерских компаний, спортивных федераций и законодательной власти, обсудят текущую ситуацию в сегменте беттинга в России, поговорят о мерах поддержки и точках роста, которые позволят букмекерским компаниям продолжить динамичное развитие, а также сохранить и приумножить поддержку отечественного спорта. В финале мероприятия, которое состоится 14 марта, маркетинговое агентство «РБК Исследования рынков», входящее в департамент консалтинга РБК, представит VI волну рейтинга российских букмекерских компаний.

Подробности и регистрация на сайте РБК.

По вопросу участия: Лика Есина, продюсер РБК, тел.: + 7 910 448 91 44, e-mail: aesina@rbc.ru

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