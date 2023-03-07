«Челси» остановит «Боруссию», голевая феерия в Мюнхене и другие прогнозы на плей-офф Лиги чемпионов

Прогноз: победа «Бенфики» и тотал больше 2,5 за 1.94.

В этой паре у чемпиона Бельгии изначально было мало шансов, а после 0:2 в Брюгге их почти не осталось. Бельгийцы продержались один тайм за счет очень интенсивной игры и прессинга, но на большее их не хватило. Стартовый состав был выбран с прицелом на то, чтобы не проиграть, без центрфорварда и с защитником Одои в роли опорника. Однако эти ходы не сработали. Ответная встреча в ЛЧ может вообще стать последней для тренера «Брюгге» Паркера. У клуба все совсем плохо в чемпионате, они только что проиграли 0:3 аутсайдеру «Остенде». Всего же при Паркере «Брюгге» победил только в 2 матчах из 11.

«Бенфика» же в таком порядке, что для нее и четвертьфинал Лиги чемпионов — не предел. У «орлов» лишь одно (!) поражение за весь сезон. Тренер Шмидт отстроил командную игру, каждый знает, что нужно делать на поле. Португальцы показывают агрессивный футбол, сразу вступая в борьбу за мяч после его потери. У «Бенфики» активные фланги за счет подключения защитников, при этом они могут развивать атаки и через центр. На острие действует Рамуш, из глубины всегда готовы подключиться Жоау Мариу и Рафа Силва. «Брюгге» нужно будет больше рисковать и атаковать, после домашних 0:2. Такой сценарий выгоден для португальцев, у них будет пространство для быстрых атак. Этим они и воспользуются.

Прогноз: «Челси» выйдет в следующий раунд за 2.36.

«Челси» откровенно не повезло в первом матче. Поттер выбрал игру вторым номером с расчетом на контратаки, и это почти сработало. Один только Феликс должен был забивать 2−3 гола, но не повезло. А вот «Боруссия» своим шансом воспользовалась, Адейеми убежал от Энцо и пробил Кепу. Возможно, теперь черная полоса для лондонцев позади. Они прервали 6-матчевую серию без побед, одолев «Лидс» в субботу. Линия атаки, правда, снова не использовала кучу моментов, на выручку пришел защитник Фофана, забивший с углового. Без нервотрепки в конце не обошлось, «Челси» еще не может спокойно доводить такие матчи до победы.

А вот для «Боруссии» все складывается почти идеально. Команда продолжает выигрывать в 2023-м, у дортмундцев уже 10 побед в 10 матчах! Это лучший результат в топовых европейских лигах. Причем тут тоже форварды не на высоте: Аллер не в форме, Адейеми травмировался. Однако хватает креатива от полузащитников Ройса, Брандта и Беллингема. В защите «Боруссия» неидеальна, но тащат вратари. Причем даже без Кобеля Дортмунд переиграл «Лейпциг», там в воротах уверенно действовал Майер. Всё это делает немецкий клуб фаворитом в противостоянии с «Челси», но рано или поздно аномальная победная серия «Боруссии» оборвется, почему бы этому не произойти на «Стэмфорд Бридж»?

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.17.

Игра в Париже получилась противоречивой. Чемпион Франции выглядел беспомощно без Мбаппе, «Бавария» наиграла больше, чем на один мяч. Зато концовка встречи осталась за «ПСЖ», с выходом Килиана пошли моменты и голы, и только небольшие офсайды помешали парижанам уйти от поражения. С тех пор «ПСЖ» прилично прибавил. В какой-то степени это совпало с травмой Неймара, теперь команда более сбалансирована при игре в обороне. А впереди есть убойная связка Месси — Мбаппе. Так что отставание в один мяч этим парням по силам отыграть. Сценарий матча тоже будет на руку «ПСЖ»: «Бавария» любит владеть мячом, так что гости из Франции будут ловить ее на контратаках.

Чемпион Германии в выходные провел нелучший матч против «Штутгарта», но все же победил 2:1. Нагельсманн оставил в запасе Мане, Сане, Гнабри и Канселу, держа в уме матч в Лиге чемпионов. Три недели назад расклад в этой паре был более очевидным, теперь же тут возможен любой исход. Хотя фаворитом по-прежнему считается «Бавария». Но более логично сыграть здесь на голы. Практически все ждут, что обе команды забьют в Мюнхене, коэффициент на это очень низкий. Как и на традиционный тотал больше 2,5. Поэтому предлагаем тут взять, что «ПСЖ» и «Бавария» забьют минимум 4 мяча. Такой засухи, как в Париже, в этот раз быть не должно.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.84.

А вот тут голов, похоже, лучше не ждать. Собственно, и в первом матче на табло могли остаться одни нули. Но «Милан» воспользовался одним из немногочисленных моментов, «Тоттенхэм» же почти никак не проявил себя в атаке. За три недели обе команды так и не вышли из кризиса. «Милан» в субботу уступил «Фиорентине» 1:2. Играть пришлось без Леау и Диаса, команда была без особого настроя, не спас даже выход Златана на замену. Беннасер, от которого многое зависит в центре поля, пока не в форме, плюс много ошибались защитники. До этого «Милан» выдал несколько «сухих» побед, но это было в матчах с проблемными командами.

«Тоттенхэм» умудрился проиграть «Вулверхэмптону» 0:1. Где-то лондонцам не повезло, «волков» два раз спасла перекладина, но общее впечатление от игры грустное. «Шпоры» теперь могут выпасть из топ-4 в Англии и вылететь из ЛЧ. Фаны «Тоттенхэма» уже призывают убрать Конте и вернуть Почеттино. У «шпор» большие проблемы с атакой, Сон не забивает, у Кейна всего два гола в феврале. В обороне и центре поля тоже не все в порядке, там не хватает качественных футболистов. В итоге и лондонцы, и миланцы могут пройти в четвертьфинал, но на этом их путь в ЛЧ закончится. Здесь же проще предположить минимум голов.

Андрей Санталов

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