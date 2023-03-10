«Спартак» зажжет, а «Наполи», «Арсенал» и «Барса» сделают шаг к титулу

Прогноз: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 11.03.2023, 16:30 Спартак - Факел -

По поводу матча «Спартак» — «Факел» определенно можно сказать, что его посетит не очень много зрителей, а хозяева будут доминировать большую часть игры. При этом, если спартаковцы решат потерю очков с «Уралом» полностью свалить на судейство, забыв, как легко они позволяли соперникам создавать остроту в контратаках даже вдвоем-втроем, воронежцы тоже доставят им проблемы. Но Гильермо Абаскаль уже доказал свой профессионализм, и выводы наверняка будут сделаны.

К тому же нынешний «Факел» уже не производит такого боевитого впечатления, как в начале сезона. В предыдущем туре воронежцы на родном стадионе еле-еле ушли от поражения в игре с «Химками», своим прямым конкурентом в борьбе за выживание, а в гостях результаты «Факела» намного скромнее, чем дома. «Спартак» разберется с проблемами в обороне и прибавит в реализации. У красно-белых есть ресурсы, чтобы создать разницу хотя бы в два мяча и не играть больше на нервах своих болельщиков.

Прогноз: победа «Динамо» с форой (0) за 1.84

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 11.03.2023, 19:00 Краснодар - Динамо -

В минувшем туре «Краснодар» дома умудрился потерять очки с последней командой чемпионата «Торпедо», а «Динамо» в драматичном противостоянии с кучей отмененных голов вырвало победу у неплохо выглядящих «Крыльев». Логично, что в этой игре, хотя матч опять в Краснодаре, гостям перед игрой отдается небольшое предпочтение. Что представляет собой «Краснодар» Владимира Ивича, пока непонятно, потому что во всех матчах «быки» выглядят по-разному. Правда, и основное впечатление от игры «Динамо» — сумбур. Многие считают, что победа над «Крыльями» вообще получилась случайной.

О сценарии сражения двух сербских тренеров говорить трудно. И «Динамо», и «Краснодар» способны мощно сыграть в атаке, но постоянно допускают огрехи в обороне. Однако коэффициент на «обе забьют» очень низкий и внимания не заслуживает. С учетом предложенных коэффициентов ставка на победу москвичей выглядит предпочтительнее, но лучше застраховать ее форой (0), то есть возвратом суммы ставки в случае ничейного исхода.

Прогноз: победа «Наполи» и «обе забьют — нет» за 2.80

Футбол Италия 2022/2023 Тур 26, 11.03.2023, 20:00 Наполи - Аталанта -

«Наполи» мчит к неизбежному скудетто и, конечно, добудет его, если совсем уж не свалится в досрочное празднование. Даже если подопечные Лучано Спаллетти будут терять очки в каждом втором матче, они все равно станут чемпионами. До поры осечек практически не было, поэтому и образовался огромный отрыв от преследователей, но в минувшем туре лидер внезапно проиграл дома «Лацио». Теперь предстоит матч с соперником примерно того же уровня, вот только в последние время команде Джан Пьеро Гасперини стало тяжело: кроме победы над тем же «Лацио» очки потеряны в еще пяти последних матчах.

«Наполи» добился комфортной форы в лигочемпионском противостоянии с «Айнтрахтом», и у Спаллетти есть возможность грамотно распределить силы между двумя турнирами. Поэтому повторения неудачи против «Лацио» быть не должно. Неаполитанцы обязаны подтвердить статус гегемона этого итальянского сезона и взять свое. У «Аталанты» проблемы с игрой и составом, есть травмы, поэтому в последнее время бергамаски стали меньше забивать, чем прежде. В Неаполе им вряд ли удастся пробиться через выстроенную оборону хозяев. Расчет на сухую победу фаворита оправдан.

Прогноз: победа «Арсенала» и «обе забьют — да» за 3.30

Футбол Англия 2022/2023 Тур 27, 12.03.2023, 17:00 Фулхэм - Арсенал -

К чемпионству мчит и «Арсенал», но путь «канониров» гораздо более тернистый. Отрыв в 15 очков, как у «Наполи», Артете бы не помешал, но пока есть только 5, а будет, возможно, 2, так как «Сити» проведет свой матч раньше. Зато основной конкурент снова один. После 0:7 с «Ливерпулем» ну очень сложно представить себе сценарий, в котором «МЮ» победно пролетит мимо всех и завоюет титул. На пути «Арсенала» еще один лондонский клуб: «Фулхэм» проводит шикарный сезон для коллектива, который только вернулся в АПЛ из Чемпионшипа. Банда Марку Силвы сходу прентендует чуть ли не на еврокубки, но и без них сезон окажется сверхуспешным.

Едва ли не каждый матч «Арсенала» превращается в триллер. Кажется, ничего круче спасения с «Борнмутом» быть не может, но ведь до конца сезона «канониры» еще не раз могут устроить что-то подобное или даже сильнее. «Фулхэм» в этом смысле — «Арсенал» на минималках, если так можно выразиться. Последний матч «дачников» с «Брентфордом» был таким же сумасшедшим, с той разницей, что спастись от поражения «Фулхэму» не удалось. То, что «Арсенал» уязвим у своих ворот, буквально вчера показал и лиссабонский «Спортинг», поэтому на своем стадионе «Фулхэм» точно опасен, но более волевой и умеющей добиваться своего команды, чем нынешний «Арсенал», еще поискать. В гонке с «Сити» команда Артеты не должна упускать дежурной победы.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 за 2.75

Футбол Испания 2022/2023 Тур 25, 12.03.2023, 23:00 Атлетик - Барселона -

Наконец еще один клуб, который готовится стать чемпионом — у «Барселоны» все гораздо спокойнее, чем у «Арсенала». Как бы грозен ни был «Реал», мадридцы уже отстали настолько, что только явный спад команды Хави может им помочь. Но каталонский клуб не намерен его допускать, и, в принципе, все могут решить уже два ближайших тура: в случае успеха в Бильбао и в очередном Класико «Барсу» можно короновать в марте.

Какое-то время казалось, что «Атлетик» под руководством бывшего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде способен забраться в зону еврокубков, но просто казалось: последние матчи баски проводят как классический испанский середняк: опасны для кого угодно, но и проиграть могут даже аутсайдерам. Хави научил «Барселону» главному: добиваться результата несмотря ни на что. Кто-то назовет эту «Барселону» даже скучной, но скоро придется назвать ее чемпионом Испании. Голевой феерии не ждем. С момента финального свистка в Бильбао «Барса» начнет подготовку к Класико, а «Атлетик» тоже нечасто радует своих верных поклонников результативными концертами.

Игорь Борунов

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