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12:55 (мск)

Бердыев победит худшую выездную команду РПЛ: прогноз на матч «Сочи» — «Оренбург»

Переключаемся на российский футбол.

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Источник: РИА "Новости"

Курбан Бердыев спустя три года вернулся в РПЛ и начал с победы над ЦСКА (2:0). Игроки отмечают, что стало больше дисциплины, все должны помогать в обороне, все должны бороться за матч. Это будет неуступчивая команда, с характером. С ЦСКА при этом сочинцы играли достаточно осторожно. Вратарь начинал атаки длинными передачами, никаких претензий на комбинационный футбол и короткий пас. Дальше Мелкадзе боролся за верховой мяч, его партнеры — за отскоки, после чего Нобоа или Юсупов забрасывали мяч за спины защитникам. Также тут делается ставка на подачи с флангов и со стандартов. Темп игры при этом достаточно медленный. Победа получилась заслуженная, «Сочи» создал больше моментов, чем ЦСКА, вышедший на замену Джорджевич сделал дубль.

«Оренбург» же оказался не готов к рестарту сезона в Грозном. В воротах — неопытный Сысуев, состав в поле тоже был неоптимальным, игру пропускали Флорентин, Полуяхтов и Обухов. А ведь еще ушел лучший бомбардир Писарский. «Ахмат» открыл счет с углового, а потом случился неочевидный пенальти с удалением Сивакова. «Оренбург» смог сразу же отыграть один гол благодаря Воробьеву, но большего добиться в меньшинстве не удалось. Команда Лички и в первой части сезона была плоха на выезде (всего 3 очка в 9 матчах), в 2023-м эта закономерность тоже работает. Теперь же без основного защитника Сивакова устоять против «Сочи» будет еще сложнее.

В плане ставок предлагаем два варианта. На победу хозяев «Марафон» дает коэффициент 1,7. Также тут ждут много голов, но плохое поле в Сочи может этому помешать. Поэтому заслуживает внимания комбинированная ставка: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,93.

Андрей Санталов

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