«Спартак» и ЦСКА победят, «Зенит» пройдет «Динамо» — прогнозы на Кубок России

Прогноз: обе забьют за 1.97.

«Локомотив» после двух побед выправил положение в чемпионате России, теперь можно подумать и о Кубке. Команда после встреч со «Спартаком» оказалась в сетке Пути регионов, здесь уже права на ошибку нет, проигравший выбывает из турнира. «Локо» прилично усилился зимой, и новички сразу дают результат. Дзюба сделал хет-трик в Ростове, а в Грозном сработала связка Глушенков — Пиняев. И даже два удаления не помешали «железнодорожникам» выиграть. Стоит отметить, что две последние встречи «Локо» провел на ноль, это заслуга еще одного новичка — вратаря Лантратова. Потому что в центре обороны пара Конти — Кузьмичев играет с ошибками.

«Акрон» пробился во второй четвертьфинал Кубка благодаря домашней победе над «Торпедо». Команда из первой лиги быстрее приспособилась к искусственному газону и погодным условиям и забила два мяча в первом тайме. После чего удержала преимущество, хоть и осталась в меньшинстве на последние полчаса. «Акрон» тоже в хорошем настроении после выходных, только что был обыгран «КАМАЗ» 2:0. Интересно, что команда Калешина еще ни разу не пропустила в этом году в трех официальных матчах. С «Локо» серию продлить вряд ли удастся, группа атаки у «железнодорожников» качественная даже с учетом ротации. Но и «Акрон» на своем поле, скорее всего, не останется без гола.

Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 1,5 за 1.95.

Практически каждый матч «Спартака» сопровождается судейскими скандалами. В Кубке с «Локомотивом» решения арбитров были в пользу красно-белых, а вот с «Уралом» (2:2) и «Факелом» — нет. И все же с Воронежем игроки «Спартака» вырвали победу (3:2) и теперь могут спокойно настраиваться на новую встречу с «Уралом». У Абаскаля отличная атакующая команда, Промесу не мешают забивать ни холод, ни весенние поля. Зиньковский хорош в роли распасовщика, Литвинов может и отдать, и забить. Смущает только оборона: в трех последних матчах красно-белые пропустили 6 мячей. У Джикии нет надежного напарника в центре защиты, Хлусевич слева тоже ошибается.

«Урал» продолжает идти без поражений, эта серия достигла уже 15 матчей в чемпионате и Кубке России. Команда Гончаренко в субботу взяла три очка с «Торпедо» (1:0). В центре полузащиты не хватает Газинского и Сиссе, тренер ставит туда форварда Влута, а голландец отвечает на это голами. Он забил в трех последних матчах, в том числе и «Спартаку» с пенальти. И все же уральцам сложно играть каждые 3−4 дня, у них не такой глубокий состав. Так что вполне вероятно, их серия без поражений прервется в Москве. Тут можно ждать как голов от обеих команд, так и крупную победу «Спартака», отсюда и такой вариант для прогноза. Минимум два гола красно-белые должны забивать на своем поле.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.21.

Победа 3:1 над «Оренбургом» в начале марта сыграла злую шутку с «Ахматом». Команда вышла слишком расслабленной на игру с «Локомотивом» и не смогла ничего сделать с соперником, даже когда тот остался вдевятером — 0:1. Нет лучшего бомбардира Конате, а Агаларов своими шансами не пользуется. Впрочем, две осечки подряд на своем поле «Ахмат» вряд ли допустит. Для футбола Ташуева важна интенсивность в единоборствах. Отсюда высокий прессинг, стремление сразу встретить соперника с мячом. Свои же атаки грозненцы начинают выносом от вратаря и борьбой за мяч в центре поля. Интересно, что Агаларов и Садулаев не всегда помогают в обороне, часто они ждут в центре поля возможности убежать в контратаку.

«Краснодар» с новым тренером Ивичем оставляет двойственное впечатление. Есть победы над ЦСКА и «Динамо», но были и разгром от того же ЦСКА в Кубке и ничья с «Торпедо». Серб еще только подбирает оптимальные позиции для игроков на поле. Так, новичка Кади с бело-голубыми он поставил на правый фланг атаки, и тот сделал дубль. Комбинационный футбол у «быков» пока не получается, а вот в быстрые атаки они бегут хорошо. При этом в обороне нет согласованности, паре Кайо — Алонсо не хватает надежности. Так что выбираем тут голевую феерию, есть подозрение, что в матчах «Краснодара» мы будем ее часто видеть.

Прогноз: победа ЦСКА за 2.50.

После трех подряд матчей с «Динамо» игроки «Крыльев Советов» так вымотались, что даже после недельной паузы без борьбы уступили ЦСКА в Москве — 0:4. Теперь есть шанс взять реванш в Самаре, но найдутся ли на это силы? В воскресенье все решилось уже в первом тайме, самарцы слишком часто ошибались у своей штрафной и пропустили три мяча еще до перерыва. Теперь Осинькину надо перезагрузить своих подопечных, возможно, перейти на игру в 5 защитников, как он это делал осенью против топ-клубов. Но главное для «Крыльев» не проигрывать так просто борьбу за мяч, за подборы и отскоки. Хотя в противостоянии с ЦСКА у них изначально шансов было немного.

ЦСКА удивил тем, что вышел против «Крыльев» без Карраскаля и с двумя форвардами Чаловым и Заболотным. Как оказалось, легионер был не в форме из-за пищевого отравления. Но выход Заболотного сыграл на руку армейцам. Он замучил своим движением защитников «Крыльев», его никто не мог остановить. Антон забил сам и помог отличиться Чалову. У ЦСКА по-прежнему есть проблемы в обороне, самарцы имели возможности отличиться, но с такой результативностью это не страшно для Федотова. Армейцы уже давно успешно играют с «Крыльями Советов» (6 побед в последних 7 матчах), так что в прогнозе на Кубок доверимся статистике. Хотя и по игре вряд ли что-то радикально изменится.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2,5 за 1.90.

«Зенит» поиграл на нервах своих болельщиков, когда в матче с «Химками» комфортные 2:0 превратились в 2:2. Но в концовке бразильцы снова включились, и Мантуан принес победу, восстановив отрыв в 8 очков от «Спартака». Малком набрал отличную форму и не отпускает Промеса в гонке на звание лучшего бомбардира РПЛ. В большом порядке также Вендел с Мостовым, вернулся Клаудиньо после травмы. Состав на Кубок будет неоптимальным, из-за повреждений не сыграют Барриос с Сергеевым, но скамейка запасных у «Зенита» такая, что это не должно стать проблемой. Плюс, после такого матча чемпион России не допустит расслабленности в игре с «Динамо».

Бело-голубые только что уступили в Краснодаре. Шансы зацепиться за очки там были, Тюкавин мог сделать дубль при счете 1:1, но попал в штангу. После этого в меньшинстве динамовцы пропустили два мяча. Неудачный матч провели и Шунин, и Скопинцев, и удалившийся Нгамалё. В целом, к главному тренеру Йокановичу есть вопросы по организации игры, бело-голубые пока выглядят неважно. С «Зенитом» придется много обороняться, а постоянное давление динамовцы пока не выдерживают. На чистую победу хозяев коэффициент небольшой, поэтому скомбинируем ее с голами. Тут все решится в одном матче, так что с настроем при своих болельщиках у «Зенита» не должно быть проблем.

Андрей Санталов

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