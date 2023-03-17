ЦСКА — «Зенит», дерби Италии и, конечно, Эль-Класико

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.71

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 20, 18.03.2023, 12:00 Оренбург - Спартак -

Чтобы погоню за «Зенитом» считал реальной кто-то еще кроме Анзора Кавазашвили, «Спартаку» надо научиться выдавать победные серии. Пока получается не очень. В этом календарном году красно-белые впервые проведут официальный матч за пределами Москвы, и выезд в Оренбург ни для кого никогда не был простым, хотя история личных встреч в РПЛ у «Спартака» с «Оренбургом» неплохая: 5 побед, 1 ничья и 1 поражение. «Оренбург» неделю назад впечатлил гостевым разгромом в Сочи, на исходе игры в Грозном перед этим сказалось удаление, а на своем стадионе команда Марцела Лички уступает крайне редко, и нынешнему нестабильному «Спартаку» там наверняка будет нелегко.

Об этом говорят и коэффициенты на матч. Победа «Спартака» — наиболее вероятный исход, но без большого перевеса, и многое зависит от деталей. Например, того же судейства, которое в матчах с участием «Спартака» уже в который раз превращается в нездоровую тему. Лучше оттолкнуться от голов. Обе команды в последнее время показывают хорошую результативность. Без проблем забивают, но так же легко пропускают. Поэтому коэффициент на прогноз «обе забьют — да» совсем низкий, и стоит добавить к нему еще хотя бы один забитый мяч. Вообще исход 2:1 в этой встрече выглядит самым вероятным. Вопрос: в чью пользу.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.06

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 20, 19.03.2023, 19:30 ЦСКА - Зенит -

Очные встречи ЦСКА и «Зенита» всегда входят в число ключевых матчей всего чемпионата. Даже сейчас это так, когда ЦСКА занимает лишь 5-е место в таблице. Любопытно, что армейцы отстают от идущего вторым «Спартака» на те же 8 очков, что спартаковцы от лидера «Зенита». 20-й тур может серьезно поменять этот баланс. Результат битвы ЦСКА и «Зенита» в Москве предсказать еще сложнее, чем итог матча в Оренбурга. Здесь может быть все что угодно: от вязкой ничьей без моментов, до голевой феерии или даже разгрома одной из команд. «Зенит» не показывает сейчас чемпионской игры, но и ЦСКА пока не может выдать даже двух одинаково качественных матчей подряд.

Внезапную мягкотелость вечного чемпиона многие объяснили травмой Барриоса. Влияние колумбийского опорника на игру «Зенита» очень велико, и его отсутствие сказывается даже в игре с «Химками». Пропустит Вильмар и матч с ЦСКА, так что это фактор. Зато по сравнению с кубковой игрой воссоединится перспективная бразильская стена в обороне Родригао — Ренан и вернется голеадор Малком. Минус Барриос плюс Малком дают серьезные основания повторить ставку из предыдущего матча: без Барриоса «Зенит» наверняка пропустит, а с Малкомом наверняка забьет, причем, возможно, не раз. Не сочтите за невнимание к ЦСКА, просто об игре команды Федотова весной пока трудно сказать что-то определенное, а козыри колоды Семака более понятны.

Прогноз: победа «МЮ» и «обе забьют — нет» за 2.42

Уикенд в Англии поделен между матчами АПЛ и старейшего турнира планеты. Четвертьфинал «МЮ» — «Фулхэм» самый сильный по составу и заслуживает больше внимания. Футбольные историки и через сто лет будут разбирать 0:7 матча манкунианцев на «Энфилде» с формулировкой «Что это было», а почти во всех остальных последних матчах игра команды Эрика тен Хага заслуживала рецензии «Это было здорово». Под руководством голландского тренера «красные дьяволы» поймали свою игру, и она должна приносить им успех. Дотянуться до участия в чемпионской гонке АПЛ объективно сложно, зато в двух кубковых соревнованиях — Лиге Европы и Кубке Англии — именно «МЮ» сегодня выглядит фаворитом и должен бороться за оба престижных трофея.

Возможности «Фулхэма» ограничены, это показали матчи с «Брентфордом» и «Арсеналом». Команда у Марку Силвы все равно отличная, но есть задачи, которые «дачникам» не под силу. Например, сотворить сенсацию на «Олд Траффорд» в это воскресенье. Для хорошей ставки к «П1» имеет смысл добавить «обе забьют — нет». Даже в отсутствие дисквалифицированного Каземиро «МЮ» достаточно организован, чтобы одержать сухую победу, а у «Фулхэма» в последнее время что-то приуныл лучший бомбардир команды Александар Митрович, потому «дачники» и опустились в таблице АПЛ.

Прогноз: тотал меньше 1.5 за 2.60

Футбол Италия 2022/2023 Тур 27, 19.03.2023, 20:00 Лацио - Рома -

Очередное Дерби делла Капитале станет еще и очным сражением за путевку в Лигу чемпионов. По итогам сезона ее наверняка получит один из римских клубов, но далеко не факт, что оба. На сегодня «Лацио» идет в Серии А третьим и опережает занимающую пятое место «Рому» на два очка. «Лацио» недавно совершил почти невозможное — обыграл без пяти минут чемпиона «Наполи» на его стадионе. Но затем команда Маурицио Сарри неожиданно вылетела из Лиги конференций, дважды уступив голландскому «АЗ», и потеряла очки в игре с крепким середняком «Болоньей».

«Рома» Жозе Моуринью может похвастать победой над набравшим ход «Ювентусом» и проходом по сумме двух матчей крепкого «Реал Сосьедада» в Лиге Европы. При этом «джалоросси» стали жертвой азартной домашней перестрелки с веселым «Сассуоло» — 3:4. Гадать по поводу исхода сложно. Предлагаем вам рассмотреть на этот матч крайне редкую и, конечно, рискованную ставку — не более одного забитого гола. «Лацио» снова лишился главного голеадора Чиро Иммобиле, которого замучили травмы. «Рома» Жозе Моуринью на такой матч наверняка запаркует автобус, португалец в этом смысле предсказуем. В итоге вероятно, что мы увидим что-то вроде первой очной встречи сезона, которая завершилась победой «Лацио» со счетом 1:0 при статистике по ударам в створ — 3:2.

Прогноз: Х2 («Ювентус» не проиграет) за 1.87

Футбол Италия 2022/2023 Тур 27, 19.03.2023, 22:45 Интер - Ювентус -

Через час после дерби Рима стартует дерби всей Италии, как называют матчи «Интера» и «Ювентуса». «Юве» с учетом снятых очков вряд ли сможет бороться за попадание в лигочемпионскую четверку. Как у «МЮ» в Англии, у туринцев цель — борьба за победу в Лиге Европы и кубок страны, в полуфинале которого они в апреле еще дважды сыграют как раз с «Интером». «Интер» пока остается в числе соискателей победы в Лиге чемпионов, хотя выглядит в ней скорее аутсайдером, а в чемпионате черно-синим необходимо удержать место в топ-4 — не так важно, каким именно оно будет.

Соперники всегда максимально настроены на битву друг с другом, и турнирные расклады здесь не особенно важны. Победа — дело принципа. Если бы не штрафные санкции, «Ювентус» опережал бы «Интер» на 3 очка, то есть команды примерно равны по силам в этом сезоне. В Турине «Юве» победил в равном матче со счетом 2:0, лучше распорядившись своими моментами. «Интеру» впору брать реванш, но команда Симоне Индзаги в последнее время выглядит невразумительно, а подопечные Массимилиано Аллегри набрали приличный ход. «Юве» упрется в принципиальном противостоянии и даже в Милане не даст себя обыграть.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.03

Футбол Испания 2022/2023 Тур 26, 19.03.2023, 23:00 Барселона - Реал -

Завершит воскресное пиршество футбола четвертое за сезон Эль-Класико — а ведь будет еще и пятое, в Кубке Короля. Пока «Барса» впереди по всем показателям: две победы против одной, да еще и 9 очков отрыва в таблице Примеры. Для королевского клуба это уже, наверное, последний шанс вернуться в борьбу за титул. Для этого надо побеждать на «Камп Ноу» — легче сказать, чем сделать.

У «Барселоны», покинувшей еврокубки, была целая неделя на подготовку к встрече «Реала», а Мадрид дома оформлял выход в ¼ финала ЛЧ, уверенно проведя и второй матч с «Ливерпулем». Многие считают это ключевым фактором, который поможет каталонцам по сути сделать это Класико золотым. Победа дома и 12 очков разрыва — это конец чемпионской гонки. Вот только «Реал» есть «Реал» — команда Карло Анчелотти выходила победителем из самых безвыходных ситуаций. Поэтому лучше подумать о том, что команда Хави этой весной крайне закрытая и обычно завершает свои матчи со счетом 1:0, а у «Реала» просто не хватит свежести смести соперника, как он сделал это недавно с «Ливерпулем» на «Энфилде». Голы, скорее всего, будут, но один или два.

Игорь Борунов

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