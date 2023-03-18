UFC 286: Усман — Эдвардс 3, Гейджи — Физиев
Прогнозы, ставки и коэффициенты на турнир.
Прогнозы, ставки и коэффициенты на турнир.
Трансляция титульного боя UFC в полусреднем весе будет доступна на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 1:20 по московскому времени в ночь с 18 на 19 марта.
56 секунд отделяли Камару Усмана от того, чтобы в шестой раз защитить титул UFC в полусреднем весе и одержать 16-ю подряд победу в промоушене. Вместо этого «Нигерийский кошмар» пропустил удар ногой в голову и упал на настил октагона без сознания. 7 месяцев назад так закончился реванш Усмана и Леона Эдвардса. Впервые бойцы разделили клетку в 2015 году, тогда Камару победил судейским решением, в основном за счет преимущества в борцовских навыках. В ночь с 18 на 19 марта на арене O2 в Лондоне, болельщикам предстоит увидеть третий поединок между Усманом и Эдвардсом, их встреча является главным событием турнира UFC 286.
Несмотря на сумасшедший нокаут в исполнении британца, букмекеры по-прежнему считают фаворитом бывшего чемпиона. Большинство экспертов в MMA-сообществе указывают на то, что боец из США доминировал на протяжении большинства времени в 8 раундах двух схваток. Эдвардс неплохо смотрелся в качестве контрпанчера в первой пятиминутке боя в 2015 году и даже забрал этот раунд по мнению одного из судей. В течение оставшихся 10 минут Камару постоянно давил на соперника у сетки и в центре октагона, заработал 6 тейкдаунов и нанес в три раза больше ударов.
Леон единогласно забрал первый раунд реванша, в котором сенсационно перевел Усмана в партер, перешел в маунт и позднее забрал спину оппонента, угрожая удушающим приемом. Камару выжил в этом отрезке боя и безоговорочно выиграл второй, третий, четвертый раунды и 4 минуты последнего. Американец нигерийского происхождения выбросил около двух с половиной сотен ударов и снова превзошел Эдвардса по этому показателю в три раза.
Смертельный удар ногой в голову, которым британец ямайского происхождения финишировал Усмана не был случайностью. Во время тренировочного лагеря команда уроженца Кингстона искала бреши в защите тогдашнего чемпиона. Левый хай-кик, выброшенный Эдвардсом из стойки левши, попал точно в цель после того, как Камару совершил уклон вправо для защиты от левого прямого. Тренеры «Рокки» обнаружили такой защитный паттерн в технике Усмана, просматривая записи его боев и подготовили комбинацию из обманных движений для маскировки нокаутирующего удара.
Этот нокаут стал всего третьим в UFC-карьере британского бойца. Эдвардс феноменально владеет ударной техникой, однако регулярно сталкивается с критикой за то, что предпочитает методично расстреливать соперников, набирая очки, вместо того чтобы охотиться за досрочной победой. Всего 2 прогнозиста портала MMAjunkie верят в то, что он повторит прошлогодний успех, остальные 9 проголосовали за победу Усмана. При этом бывший чемпион абсолютно закрылся от прессы в преддверии финала этой трилогии, неизвестно как проходила подготовка, в ходе которой не раз возникали слухи о травмах «Нигерийского кошмара». Смог ли он восстановиться после столь серьезного нокаута? Выбор редакции — победа Эдвардса раздельным решением судей в близком бою.
Посмотреть трансляцию боя самых зрелищных легковесов в UFC можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 1 часа ночи по московскому времени в ночь с 18 на 19 марта.
Американец Джастин Гейджи проиграл в двух из последних трех поединков, но сохранил перспективы ворваться в титульную гонку в случае победы над Рафаэлем Физиевым. «Хайлайт» и «Атаман» вдвоем заработали 15 бонусов за самые яркие выступления в UFC. При этом обладающий серьезным бэкграундом в борьбе Гейджи провел всего одну попытку тейкдауна в 10 поединках. Боец из Денвера неоднократно заявлял, что благодаря одному из лучших тренеров по смешанным единоборствам в мире Тревору Уитману поменял настрой на поединки. И если раньше Джастин охотился исключительно за скальпами соперников, то теперь работает согласно геймплану. Чтобы ни говорил Гейджи, любое его появление в октагоне гарантирует для болельщиков бескомпромиссную рубку, в которой победителем выйдет боец, способный перетерпеть мощнейший урон и нанести еще большие повреждения своему визави.
Рафаэль Физиев победил в UFC в шести поединках подряд. Боец, представляющий Азербайджан, является ударником высочайшего класса и тренирует в Tiger Muay Thai. Помимо нокаутирующей мощи «Атаман» регулярно демонстрирует в клетке фирменную технику тайского бокса. На пути к поединку с Гейджи Рафаэль закрыл все вопросы критиков к его набору навыков. В боях против Бобби Грина и Рафаэля Дос Аньоса Физиев продемонстрировал, что обладает достаточным запасом выносливости, чтобы в зрелищной манере биться в поздних раундах. Физиев одолел бывшего чемпиона Дос Аньоса, завершив бой досрочно в самом начале пятого раунда. Схватка с Брэдом Риделлом закончилась после того, как «Атаман» нокаутировал австралийца ударом ногой с разворота, в тот момент, когда тот, казалось, может завладеть инициативой в бою. Мнения журналистов MMAjunkie касательно того, кто выйдет победителем поединка Гейджи — Физиев разделились практически поровну. Четверо экспертов CBS отдают предпочтение бойцу из Азербайджана, только один выбрал американца в качестве триумфатора в этом противостоянии. То, что бой не продлится отведенные три раунда, кажется редакции максимально приближенным к реальности прогнозом на исход данного события.
Трансляция боя Веттори — Долидзе будет доступна на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после полуночи 19 марта.
Тридцатичетырехлетний боец из Грузии Роман Долидзе победил в последних четырех поединках, причем трижды подряд нокаутом в 2022 году. Бой с бывшим претендентом на пояс итальянцем Марвином Веттори — шанс заявить о себе, как о претенденте на пояс в средней весовой категории. Долидзе обладает базой в грэпплинге и непредсказуемой манерой ведения боя в стойке, что делает его опасной угрозой для Веттори. Из всех ныне выступающих в данной весовой категории UFC бойцов, Марвин проигрывал лишь чемпиону Адесанье и экс-чемпиону Уитакеру. Победа итальянца решением судей является более популярным прогнозом среди экспертов и журналистов, но в этом случае, редакция выбирает досрочную победу Романа Долидзе.
Сергей Березовский
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