UFC 286: Усман — Эдвардс 3, Гейджи — Физиев

Эдвардс — Усман 3

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Эдвардс — Усман 3 Сделать ставку

Леон Эдвардс (чемпион в полусреднем весе, 20 побед, 3 поражения, 1 NC; 7 КО/ТКО, 3 SUB) vs Камару Усман (20 побед, 2 поражения; 9 КО/ТКО, 1 SUB);

Главный бой, поединок в полусреднем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Эдвардса 3.10, победа Усмана 1.45

Прогноз редакции: победа Эдвардса

56 секунд отделяли Камару Усмана от того, чтобы в шестой раз защитить титул UFC в полусреднем весе и одержать 16-ю подряд победу в промоушене. Вместо этого «Нигерийский кошмар» пропустил удар ногой в голову и упал на настил октагона без сознания. 7 месяцев назад так закончился реванш Усмана и Леона Эдвардса. Впервые бойцы разделили клетку в 2015 году, тогда Камару победил судейским решением, в основном за счет преимущества в борцовских навыках. В ночь с 18 на 19 марта на арене O2 в Лондоне, болельщикам предстоит увидеть третий поединок между Усманом и Эдвардсом, их встреча является главным событием турнира UFC 286.

Несмотря на сумасшедший нокаут в исполнении британца, букмекеры по-прежнему считают фаворитом бывшего чемпиона. Большинство экспертов в MMA-сообществе указывают на то, что боец из США доминировал на протяжении большинства времени в 8 раундах двух схваток. Эдвардс неплохо смотрелся в качестве контрпанчера в первой пятиминутке боя в 2015 году и даже забрал этот раунд по мнению одного из судей. В течение оставшихся 10 минут Камару постоянно давил на соперника у сетки и в центре октагона, заработал 6 тейкдаунов и нанес в три раза больше ударов.

Леон единогласно забрал первый раунд реванша, в котором сенсационно перевел Усмана в партер, перешел в маунт и позднее забрал спину оппонента, угрожая удушающим приемом. Камару выжил в этом отрезке боя и безоговорочно выиграл второй, третий, четвертый раунды и 4 минуты последнего. Американец нигерийского происхождения выбросил около двух с половиной сотен ударов и снова превзошел Эдвардса по этому показателю в три раза.

Смертельный удар ногой в голову, которым британец ямайского происхождения финишировал Усмана не был случайностью. Во время тренировочного лагеря команда уроженца Кингстона искала бреши в защите тогдашнего чемпиона. Левый хай-кик, выброшенный Эдвардсом из стойки левши, попал точно в цель после того, как Камару совершил уклон вправо для защиты от левого прямого. Тренеры «Рокки» обнаружили такой защитный паттерн в технике Усмана, просматривая записи его боев и подготовили комбинацию из обманных движений для маскировки нокаутирующего удара.

Этот нокаут стал всего третьим в UFC-карьере британского бойца. Эдвардс феноменально владеет ударной техникой, однако регулярно сталкивается с критикой за то, что предпочитает методично расстреливать соперников, набирая очки, вместо того чтобы охотиться за досрочной победой. Всего 2 прогнозиста портала MMAjunkie верят в то, что он повторит прошлогодний успех, остальные 9 проголосовали за победу Усмана. При этом бывший чемпион абсолютно закрылся от прессы в преддверии финала этой трилогии, неизвестно как проходила подготовка, в ходе которой не раз возникали слухи о травмах «Нигерийского кошмара». Смог ли он восстановиться после столь серьезного нокаута? Выбор редакции — победа Эдвардса раздельным решением судей в близком бою.

Гейджи — Физиев

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=42882c497b1c602a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252136&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гейджи — Физиев Сделать ставку

Джастин Гейджи (23 победы, 4 поражения; 19 КО/ТКО, 1 SUB) vs Рафаэль Физиев (12 побед, 1 поражение; 8 КО/ТКО, 1 SUB);

Поединок в лёгком весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Гейджи 2.95, победа 1.45 Физиева

Прогноз редакции: бой продлится меньше 2,5 раундов за 1.75

Американец Джастин Гейджи проиграл в двух из последних трех поединков, но сохранил перспективы ворваться в титульную гонку в случае победы над Рафаэлем Физиевым. «Хайлайт» и «Атаман» вдвоем заработали 15 бонусов за самые яркие выступления в UFC. При этом обладающий серьезным бэкграундом в борьбе Гейджи провел всего одну попытку тейкдауна в 10 поединках. Боец из Денвера неоднократно заявлял, что благодаря одному из лучших тренеров по смешанным единоборствам в мире Тревору Уитману поменял настрой на поединки. И если раньше Джастин охотился исключительно за скальпами соперников, то теперь работает согласно геймплану. Чтобы ни говорил Гейджи, любое его появление в октагоне гарантирует для болельщиков бескомпромиссную рубку, в которой победителем выйдет боец, способный перетерпеть мощнейший урон и нанести еще большие повреждения своему визави.

Рафаэль Физиев победил в UFC в шести поединках подряд. Боец, представляющий Азербайджан, является ударником высочайшего класса и тренирует в Tiger Muay Thai. Помимо нокаутирующей мощи «Атаман» регулярно демонстрирует в клетке фирменную технику тайского бокса. На пути к поединку с Гейджи Рафаэль закрыл все вопросы критиков к его набору навыков. В боях против Бобби Грина и Рафаэля Дос Аньоса Физиев продемонстрировал, что обладает достаточным запасом выносливости, чтобы в зрелищной манере биться в поздних раундах. Физиев одолел бывшего чемпиона Дос Аньоса, завершив бой досрочно в самом начале пятого раунда. Схватка с Брэдом Риделлом закончилась после того, как «Атаман» нокаутировал австралийца ударом ногой с разворота, в тот момент, когда тот, казалось, может завладеть инициативой в бою. Мнения журналистов MMAjunkie касательно того, кто выйдет победителем поединка Гейджи — Физиев разделились практически поровну. Четверо экспертов CBS отдают предпочтение бойцу из Азербайджана, только один выбрал американца в качестве триумфатора в этом противостоянии. То, что бой не продлится отведенные три раунда, кажется редакции максимально приближенным к реальности прогнозом на исход данного события.



Веттори — Долидзе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7bdef20cf96996f5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252129&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Веттори — Долидзе Сделать ставку

Марвин Веттори (18 побед, 6 поражений, 1 ничья; 2 КО/ТКО, 9 SUB) vs Роман Долидзе (12 побед, 1 поражение; 7 КО/ТКО, 3 SUB);

Поединок в среднем весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Веттори 1.41, победа Долидзе 3.10

Прогноз редакции: бой не дойдет до решения судей за 2.29

Тридцатичетырехлетний боец из Грузии Роман Долидзе победил в последних четырех поединках, причем трижды подряд нокаутом в 2022 году. Бой с бывшим претендентом на пояс итальянцем Марвином Веттори — шанс заявить о себе, как о претенденте на пояс в средней весовой категории. Долидзе обладает базой в грэпплинге и непредсказуемой манерой ведения боя в стойке, что делает его опасной угрозой для Веттори. Из всех ныне выступающих в данной весовой категории UFC бойцов, Марвин проигрывал лишь чемпиону Адесанье и экс-чемпиону Уитакеру. Победа итальянца решением судей является более популярным прогнозом среди экспертов и журналистов, но в этом случае, редакция выбирает досрочную победу Романа Долидзе.

Сергей Березовский

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