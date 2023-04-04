Кубок России. «Спартаку» непросто на Урале, «Динамо» примет дерзкий «Акрон»

Прогноз: «Урал» выйдет в следующий раунд за 2.25.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь РПЛ. Плей-офф, 4.04.2023, 17:00 Урал - Спартак -

По регламенту уникального Кубка России в следующий раунд, на самом деле, выйдут обе команды, просто проигравший «опустится» в сетку «Пути регионов». В марте соперники сыграли друг с другом дважды, в первом матче кубкового противостояния и в рамках РПЛ, оба раза в Москве и оба раза вничью. Теперь же игра пройдет в Екатеринбурге и соберет чуть ли не полный стадион (Fan ID в Кубке России не требуется).

Формально фаворитом остается «Спартак» как более классный коллектив, но есть причины ставить против подопечных Гильермо Абаскаля. Главная — играть в гостях с чрезвычайно мотивированным соперником придется чуть ли не дублем. Из-за травм и дисквалификаций красно-белые лишились почти всех своих лидеров: основного вратаря Селихова, самого надежного защитника и капитана Джикии, лучшего бомбардира Промеса, обоих ударных форвардов Соболева и Николсона. При таком раскладе «Урал» по составу уже практически не хуже, так еще и сыграет у себя дома. Хотя еще вопрос, чьих болельщиков на трибунах окажется больше.

Кубок для «Спартака» очень важен, но необычная формула турнира позволяет даже в случае поражения остаться в тех же двух матчах от финала. «Спартак» нынче не в лучшем моральном и функциональном состоянии, и команда Виктора Гончаренко должна этим пользоваться, в основное ли время или в серии пенальти, до которой дойдет в случае еще одного ничейного результата.

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.08

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 4.04.2023, 19:30 Динамо - Акрон -

Приятно, что и в этом гибридном турнире есть место кубковой классике: клубы из двух разных дивизионов сразятся в дуэли на вылет. Разумеется, «Динамо» с отрывом фаворит пары, но все не так однозначно. Игра бело-голубых вызывает море критики, над тренером Йокановичем нависла угроза отставки, в календарном году команда проиграла трижды, а обе победы получились с большой долей удачи. Хвастать «Динамо» может только тем, что по делу, да еще и в Петербурге выбило из Кубка «Зенит».

«Акрон» же, ни на что не претендуя в Первой лиге, не проиграл в десяти подряд официальных матчах, на равных бодался с «Локомотивом» в Кубке, правда, без Дзюбы, и приехал в Москву в прекрасном тонусе и приподнятом настроении. Искомая модель игры у клуба из Самарской области прямо перед глазами: только что «Сочи» почти весь матч на «ВТБ-Арене» провел в меньшинстве, но победил, действуя от обороны — готовый сценарий для клуба Первой лиги.

Ставка на победу (коэффициент 1.40) и проход (1.22) клуба РПЛ не имеет смысла. Риск с учетом ситуации слишком реален, а выигрыш окажется ничтожен. В «Динамо» достаточно хороших футболистов, чтобы поправить реализацию моментов, но и «Акрон» знает, как забивать в ворота команд выше классом. Ждем хотя бы по голу в те и другие ворота, и пусть успеха добьется тот, кто его больше заслужит.

Прогноз: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 за 2.01.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь РПЛ. Плей-офф, 5.04.2023, 19:30 ЦСКА - Крылья Советов -

Как и «Спартак» с «Уралом», ЦСКА с «Крыльями» играет снова и снова всю весну. Пока счет в серии в пользу армейцев: матч РПЛ выигран за явным преимуществом (4:0), а кубковая ничья в Самаре (2:2) позволяет у себя дома рассчитывать на выход в финал «Пути РПЛ». После поражения в Сочи в начале марта команда Владимира Федотова нашла верный курс: армейцы штампуют победы и кроме упомянутого ничейного матча в гостях с «Крыльями» выглядят надежно в атаке и в обороне.

Кажется, коллективу Игоря Осинькина ловить нечего, тем более он не может одержать победу в шести матчах подряд, а формула турнира опять же позволяет даже в случае неудачи в среду бороться за попадание в июньский финал.

Ставка на победу хозяев в основное время вполне оправдана, но хочется приподнять коэффициент с 1.75. Например, за счет голов. В последних двух очных встречах зашел ТБ 3.5, но все-таки это кубковый матч, а армейцы умеют, добившись нужного перевеса, терпеливо его удерживать, и вообще Акинфеев и компания в трех домашних матчах 2023 года не пропустили ни одного мяча. Но хотя бы пару голов зрители на «ВЭБ-Арене» должны увидеть.

Прогноз: победа «Краснодара» за 2.09.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 6.04.2023, 20:00 Краснодар - Ростов -

Напоследок этот странный то ли четвертьфинал, то ли полуфинал Кубка России приготовил классное зрелище. Южное дерби «Краснодара» и «Ростова» в последние годы стало украшением всего российского футбола, а в этот раз оно будет особенно бескомпромиссным, ведь это матч на вылет.

«Ростов» — главное открытие сезона в РПЛ. Команда Валерия Карпина всерьез претендует на итоговое второе место и, очень вероятно, добьется своего. В то же время игра ростовчан не слишком впечатляет, и без потрясающего умения Николая Комличенко зарабатывать пенальти очков в таблице было бы заметно меньше. «Краснодар», судя по последним матчам, неплохо усилился в зимнее межсезонье, очередная группа легионеров оказалась к месту, и хотя в чемпионате команде Владимира Ивича объективно сложно подняться из середины таблицы, борьба за Кубок выглядит интересной затеей.

«Ростов» прекрасно наладил набор очков в чемпионате, но для борьбы на два фронта состава немного не хватает. История южного дерби не так продолжительна, но есть тренд на доминирование «быков» на своем поле (11 очных встреч без поражений), и в целом «Краснодар» в последние годы в дерби успешнее: лишь одно поражение в последних 16 встречах, включая товарищеские. «Быкам» Кубок сейчас намного важнее, они играют дома — ставим на «быков».

Игорь Борунов

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