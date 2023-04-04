Дерби кризисных команд: анонс матча «Челси» — «Ливерпуль»

«Челси» лишний раз доказал, что деньги в футболе решают не всё. Новый владелец «синих» Боули потратил сотни миллионов на новых игроков, уволил сначала одного тренера, а сейчас другого. При гигантских тратах (280 млн евро летом и 330 млн зимой) — результата нет: «Челси» лишь 11-й в таблице. При Поттере команда набрала 28 очков в 22 матчах — 10-й результат в АПЛ. Проблем в клубе — вагон и маленькая тележка. У «Челси» слишком много игроков, такой командой сложно управлять любому тренеру. В группе атаки нет ярко выраженного бомбардира. Хавертц, Феликс и Стерлинг забили всего 8 голов на троих в 2023 году. В обороне нет стабильного сочетания игроков, как следствие — нет сыгранности.

В кризисе и «Ливерпуль», это наглядно показал матч с «Манчестер Сити». Мерсисайдцев хватило только на первый тайм (хотя и там перевес был на стороне «Сити»). В итоге всё закончилось разгромом 1:4 и привычными призывами обновить (или заново построить) команду. Нынешний состав не может прессинговать, играть с прежней интенсивностью. Поэтому на оборону ложится больше нагрузки. И уже не только Трент, но и ван Дейк с ней не справляется. По статистике «Ливерпуль» допускает у своих ворот опасных моментов чуть ли не больше всех в АПЛ. Плюс, видимо, из-за неважной физической формы у футболистов нет правильной реакции на пропущенные голы, нет желания переломить ход матча.

Стоит также отметить, что «Ливерпуль» плох на выезде. У него 3 победы, 3 ничьи и 8 (!) поражений. И вот, сразу после «Манчестер Сити» еще одна встреча с непростым соперником в гостях. Клопп уже сказал, что в стартовом составе будут изменения, кому-то он даст отдохнуть. Возможно, с первых минут выйдет Нуньес, есть также вариант с Фирмино в атаке. Эта игра станет первой для и.о. главного тренера «Челси» Сальтора, ранее он был помощником Поттера. Испанец не стал говорить, какой тактики будет придерживаться, можно лишь предположить, что она будет похожа на прежнюю. У лондонцев могут выйти Маунт, Канте и Стерлинг, если Сальтор захочет освежить основу.

По котировкам букмекеров «Челси» является небольшим фаворитом в этой встрече. Однако в плане исхода тут сплошная угадайка, возможны все три результата. В атаке команды нестабильны. И все же на результативный матч тут, кажется, можно рассчитывать. В обороне и у тех, и у тех есть проблемы. Алиссон и Кепа обычно выручают, но и они не железные. «Челси» будет проще атаковать с «Ливерпулем», чем с командами, которые ставят автобус у своей штрафной. Команда Клоппа оставляет много пространства за спинами защитников, этим можно воспользоваться по примеру «Манчестер Сити». БК Pari на тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 1,80.

Андрей Санталов