Аллегри снова переиграет Индзаги: прогноз на матч «Ювентус» — «Интер»

Год назад «Ювентус» и «Интер» бились в финале Кубка Италии, теперь их ждут две встречи в полуфинале турнира. Интереса к дерби добавляет недавнее поражение «нерадзурри» от туринцев — 0:1. Команда Аллегри жестко играла в обороне, фолила в три раза чаще соперника (18 фолов против 6) и добилась своего в одной из быстрых атак. Удар Костича проспали защитники «Интера». Вообще Аллегри показал, что достоин остаться в команде на следующий сезон. При всех травмах и нестабильности состава он дает результат: 8 побед в последних 9 матчах. Даже со штрафом в 15 очков «Юве» борется за зону ЛЧ, а еще может взять два трофея в этом сезоне.

«Интер» же двигается в обратном направлении. Еще недавно команда Индзаги была второй в Италии, теперь же чудом держится в топ-4. Без чуда не обошлось и в ЛЧ в противостоянии с «Порту». У «нерадзурри» всего одна победа в последних 6 матчах, и судьба Индзаги в клубе теперь под большим вопросом. Где-то «Интеру», конечно, и не везет. С той же «Фиорентиной» в субботу шикарные моменты были у Мхитаряна и Лукаку, но они не забили и получили 0:1. С реализацией в целом все плохо в последнее время, безголевая серия длится уже три матча. У Лаутаро (лучший бомбардир команды) всего один мяч в последних 7 встречах.

«Юве» сейчас в лучшей форме, команда хорошо использует фланги, где активничают Ди Мария и Костич. Аллегри хорошо готовится к соперникам, тут он снова может применить высокий прессинг, ведь вратарь Онана иногда ошибается под давлением. Что придумает Индзаги, чтобы прервать черную полосу, непонятно. На победу «Ювентуса» «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,48. Более аккуратный вариант можно взять в «Бетсити»: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,67.