Анчелотти отомстит за три поражения в Эль-Класико: прогноз на матч «Барселона» — «Реал»

Две главные команды Испании уже четыре раза встречались в этом сезоне, и трижды победу праздновали каталонцы. В начале марта «Барселона» сделала шаг к финалу Кубка Короля, выиграв в гостях 1:0. Причем команда Хави тогда была без Левандовского, Педри, Дембеле и Де Йонга! В ослабленном составе каталонцы отказались от фирменного владения мячом и один раз поймали соперника на ошибке в быстрой атаке. «Реал» не смог ничего придумать в позиционном нападении, за Винисиусом внимательно следил Араухо, а Бензема отметился только голом из офсайда. Красноречивая статистика: Мадрид не нанес ни одного удара в створ.

Две недели назад было решающее Эль-Класико в чемпионате, в случае победы «Реал» приблизился бы к «Барсе» на 6 очков. «Сливочным» повезло с автоголом Араухо, но удержать преимущество не удалось. Оборона дважды дрогнула, и каталонцев теперь не догнать в Ла Лиге. Хотя, если бы не мини-офсайд Асенсио при 1:1, всё могло бы повернуться иначе. Перед сегодняшним матчем «Барселона» по-прежнему без Де Йонга, Дембеле и Педри, но есть Левандовский и вернулся Фати. У «Реала» под вопросом Рюдигер, зато атака в оптимальном сочетании.

В выходные обе команды размялись на соперниках попроще. «Барса» забила четыре «Эльче» (у Левандовского дубль+пас), «Реал» отгрузил шесть мячей «Вальядолиду» (Бензема сделал хет-трик). Анчелотти прямым текстом заявил, что теперь черед его команды побеждать. Поражение 0:1 в первой игре не оставляет других вариантов. В противном случае мадридцам останется бороться только за Лигу чемпионов. Силы двух топ-клубов примерно равны, так что перекос по победам в пользу «Барсы» (3−1) выглядит немного нелогично. На то, что «Реал» выиграет сегодня на «Камп Ноу», БК «Марафон» дает коэффициент 3,12. Эль-Класико также часто получаются голевыми. На тотал больше 2,5 и обе забьют можно поставить в Tennisi.bet за 2,08.