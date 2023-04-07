Московское дерби, баварская честь и Дзюба против «Зенита»

Прогноз: тотал голов «Баварии» больше 2.5 за 2.34

Футбол Германия 2022/2023 Тур 27, 8.04.2023, 16:30 Фрайбург - Бавария -

«Фрайбург» здорово выступает в этом сезоне — команда Кристиана Штрайха даже претендует на попадание в Лигу чемпионов — но это было бы рядовое испытание «Баварии» на пути к очередному титулу, если бы не исторический четвертьфинал Кубка Германии в минувший вторник. Исторический — потому что крепкий «Фрайбург», основанный в 1904 году, представьте себе, впервые в истории обыграл «Баварию» в Мюнхене. Теперь «Бавария» в третий раз подряд не дойдет до финала национального кубка, чем крайне уязвлена. Поэтому матч бундеслиги четыре дня спустя уже в Баден-Вюртемберге сразу превращается в пикантную охоту «Баварии» за реваншем.

Шансы немецкого гегемона на успех кубковый казус только повышает. Зачастую баварцам во внутренних матчах не хватает мотивации, а теперь она хлещет через край. Поэтому даже несмотря на то, что на следующей неделе «Бавария» проведет первый четвертьфинал Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити», ждем мощной уверенной победы команды Тухеля, которая постарается забить больше голов, чем пропустила на «Альянц-Арене» во вторник.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.10

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 8.04.2023, 19:30 Спартак - Динамо -

И у «Спартака», и у «Динамо» этой весной, мягко говоря, не очень хорошо с результатами. У красно-белых одна победа в шести последних матчах, у бело-голубых — две в семи. Финалисты предыдущего розыгрыша Кубка только что синхронно потерпели неудачи в этом розыгрыше турнира, правда, «Динамо» вылетело, а «Спартак» при системе double elimination еще имеет шанс защитить титул.

«Спартак» без побед в четырех матчах подряд, и на своем поле с возвращением в состав ряда лидеров команде Абаскаля пора бы уже и выиграть. Правда, домашние дерби с «Динамо» спартаковцам удаются далеко не всегда: из пяти последних встреч в Тушине динамовцы не проиграли в четырех. Главная беда обоих коллективов этой весной — создание и реализация голевых моментов. Вот и сейчас с учетом последних событий и статуса дерби, которое наверняка пройдет в напряженной борьбе на всех участках поля и не будет носить открытый характер, обилия голов в этой игре не ждем.

Прогноз: «обе забьют — нет» и тотал меньше 2.5 за 1.87

Футбол Италия 2022/2023 Тур 29, 8.04.2023, 21:45 Лацио - Ювентус -

«Лацио» под руководством Маурицио Сарри закрепился на втором месте в Серии А (правда, в основном из-за осечек конкурентов) и постарается не отдать его до финиша чемпионата. Других задач у «Лацио» не осталось: команда выбыла из прочих турниров. «Ювентус» Макса Аллегри борется и за Кубок, и за победу в Лиге Европы, да и в чемпионате очки не помешают, ведь дисциплинарные дела против «Старой синьоры» продолжаются, и кто знает, какие еще санкции помимо снятия 15 очков могут последовать.

Очень сложный матч для ставки. Команды примерно равны, встреча будет принципиальной, особенно для римского клуба, который не может победить «Юве» уже в семи матчах подряд, причем в двух встречах этого сезона в Турине, в рамках Кубка и чемпионата, «лациале» не удалось забить хотя бы гол (1:0, 3:0). Плюс вечная интрига: Сарри против «Ювентуса», к которому у него остались претензии по поводу обстоятельств расставания. В этом сезоне и «Лацио», и «Ювентус» ярко выраженные «низовые» команды. В играх с их участием часто «заходит» ТМ 2.5 и случаются сухие матчи. Для более-менее приличного коэффициента объединим эти два статистических факта в один прогноз.

Прогноз: гол Карима Бензема за 2.00

Футбол Испания 2022/2023 Тур 28, 8.04.2023, 22:00 Реал - Вильярреал -

«Реал» заслуженно упивается самым удачным выездом на «Камп Ноу» с 1963 года, но времени отмечать кубковые 4:0 над заклятым врагом нет, хоть Карло Анчелотти и дал своим парням незапланированный выходной. Совсем скоро матчи Лиги чемпионов с «Челси», но нет сомнений, что и во внутреннем чемпионате, где догнать «Барселону» практически невозможно, вопрос чести для королевского клуба как можно дольше сохранять математический шанс на борьбу.

Ставить на исход не очень интересно — понятно, что «Вильярреал» Кике Сетьена ни для кого не подарок и может упереться, но поражения на «Сантьяго Бернабеу» ему сложно будет избежать. С голами непонятно: сценарии противостояния могут быть разные. «Вильярреал» в этом сезоне очень редко пропускает больше одного гола за игру. Самая веселая ставка — это вера в голевой успех, разыгравшегося в Рамадан Карима Бензема. С постом у него проблем нет, а эмоционально француз алжирского происхождения просто неудержим: два хет-трика подряд дают основания ждать голы и сейчас. Хотя бы один — судя по матчу с «Вальядолидом», в случае благоприятного развития событий Анчелотти может поберечь пыл своего лучшего бомбардира на «Челси», пораньше отправив его на скамейку.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.48

Футбол Англия 2022/2023 Тур 30, 9.04.2023, 18:30 Ливерпуль - Арсенал -

Пару сезонов назад это было противостояние успешного всепобеждающего клуба с грандом, чье величие осталось в прошлом. Сейчас тоже, только роли поменялись. Юрген Клопп так и не решил задачу по выходу из кризиса — теперь это уже цель на межсезонье, осталось лишь сохранить лицо и какой-то престиж. Его коллега Микель Артета в 9 турах от успеха, которого болельщики «канониров» ждут уже 19 лет. Однако это совсем не значит, что можно просто поставить на П2 и забрать деньги, хотя из трех исходов этот считается самым вероятным. «Ливерпуль» в этом сезоне мало побеждает, но из 13 матчей АПЛ на «Энфилде» выиграл 9. Гостям редко бывает здесь легко.

«Арсенал» выбыл из всех турниров кроме Премьер-лиги, но сейчас это только плюс для «канониров» в борьбе за титул с грозным «Ман Сити». Последняя неудача команды Артеты в АПЛ — как раз поражение от «Сити» 15 февраля. За ним последовала серия из 7 побед подряд с разницей мячей 23:6. «Арсенал» сметает всех на своем пути, забивая больше 3 голов за игру. В матче первого круга на «Эмирейтс» был зафиксирован результат 3:2 в пользу «канониров». Что-то похожее мы можем увидеть и сейчас, но раненый зверь, каким выглядит «Ливерпуль», всегда опасен. Лучше не трогать исход и довериться многочисленным прогнозам экспертов, которые ждут результативной игры. Это вообще традиция. Помните покер Аршавина на «Энфилде»?

Прогноз: победа «Локомотива» или ничья за 2.13

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 20:00 Локомотив - Зенит -

Понятно, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом и станет им в шестой, но коэффициенты на матч вызывают недоумение. Весной «Зенит» ни разу не показал той чемпионской игры, которая обеспечила ему отрыв ранее. Для домашних побед над «Пари НН», «Химками» и даже «Уралом» ее и не требуется, а в матчах против более соответствующих по уровню соперников у команды Семака всегда проблемы, особенно в гостях. Победу ЦСКА над «Зенитом» было очень легко предсказать. Наверное, все изменится с появлением в опорной зоне Барриоса (вроде, он почти готов играть), пока же единственное усиление — возвращение на острие атаки Ивана Сергеева, который во всем превосходит Матео Кассьерру. Как раз Сергеев — главный аргумент в пользу того, что чемпион сможет увезти из Черкизова очки, но дело в том, что у «Локомотива» есть и более эффективный на сегодня форвард.

Дзюба против бывших — всегда интрига. Артем забивал всем своим бывшим командам, причем чаще всего в первой же игре против них. Так было с «Томью» (всего 4 гола после отъезда из Томска), со «Спартаком» (7 голов), с «Ростовом» (4 гола). Перейдя в аренду в тульский «Арсенал», Дзюба немедленно забил и «Зениту», а вернувшись, трижды «Арсеналу». И вот снова в соперниках «Зенит», а в качестве подмоги прекрасно взаимодействующие друг с другом Глушенков и Пиняев, и, возможно, набравший форму Антон Миранчук — зависит от состава, который выберет Михаил Галактионов. Этот «Локомотив» в огне, и нам нечего больше ждать кроме того, что он даст приличный бой «Зениту», а гол Дзюбы почти неминуем.

Ставьте на матчи любимых команд Сделать ставку

Игорь Борунов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+