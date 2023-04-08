UFC 287: Перейра vs Адесанья 2

Перейра vs Адесанья 2

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Перейра vs Адесанья 2 Сделать ставку

Алекс Перейра (чемпион в среднем весе, 7 побед, 1 поражение; 6 КО/ТКО) vs Исраэль Адесанья (23 победы, 2 поражения; 15 КО/ТКО);

Главный бой, титульный поединок в среднем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Перейры 2.00, победа Адесаньи 1.96

Прогноз редакции: победа Адесаньи

Как сложились предыдущие столкновения этих бойцов в ринге и октагоне? Первый поединок по кикбоксингу был близким, судьи отдали победу решением бразильскому бойцу за счет акцентированных попаданий в первых двух раундах. В прошедшем через год реванше Poatan (прозвище Алекса переводится как «каменная рука», «каменные кулаки») украл победу, нокаутировав оппонента в последнем раунде.

После этого новозеландец нигерийского происхождения сосредоточился на выступлениях в MMA и добился успеха на мировом уровне. Перейра начал новую охоту за скальпом своего визави, услышав по телевизору вызов, который бросил ему Адесанья. Благодаря устрашающей ударной мощи и грамотному матчмейкингу, бразилец стремительно подобрался к вершине среднего дивизиона UFC, где его вновь ждал Stylebender. Если кратко описывать схватку-трилогию, события развивались по сценарию реванша в кикбоксинге, но были моменты, в которых Исраэля от победы отделяли считанные секунды. Однако Перейра смог выжить, забрать один раунд из четырех на карточках судей и нашел способ поймать Адесанью в ловушку у сетки, где лишь рефери спас уже бывшего чемпиона от получения тяжелого урона.

Стратегия на бой, которая трижды приносила новому обладателю титула UFC победу над Адесаньей — агрессивный прессинг и урон по всем этажам, начиная от жестких лоукиков со средней дистанции, заканчивая сериями ударов в голову. Бразилец наверняка будет придерживаться аналогичного плана на бой и в нынешнем поединке, возможно даже попробует форсировать события и поставить точку в первом же раунде.

Статистика Адесаньи в реваншах — 6 побед и 1 поражение (MMA и кикбоксинг вместе), рекорд Перейры в повторных поединках — 3 победы, 3 поражения. Бесспорно, боец нигерийского происхождения обладает гораздо большим техническим арсеналом в смешанных единоборствах. Попытка перевести бразильца в партер и удерживать там может вымотать обоих бойцов и не принести нужного результата, так что грэпплинг вряд ли станет основной областью соперничества. Исраэль забирал те промежутки боя, где работал на ногах первым номером, вероятно он постарается больше атаковать, дабы лишить Алекса шансов забрать середину клетки. 9 экспертов портала MMAjunkie проголосовали за победу Адесаньи и лишь двое выбрали Перейру.

Бёрнс — Масвидаль

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aebc9e969f3d99c6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252327&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бёрнс — Масвидаль Сделать ставку

Гилберт Бёрнс (21 победа, 5 поражений; 6 КО/ТКО, 9 SUB) vs Хорхе Масвидаль (35 побед, 16 поражений; 16 КО/ТКО, 2 SUB);

Поединок в полусреднем весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Бёрнса 1.37, победа Масвидаля 3.35

Прогноз редакции: победа Бёрнса

UFC возвращается в Майами спустя почти 20 лет и зрители заслужили того, чтобы на турнире дрался любимец местной публики. Хорхе Масвидаль — уличный гангстер, который дрался на голых кулаках задолго до того, как это стало мэйнстримом. Потомок эмигрантов с Кубы выступает профессионально с 2003 года, но смог добиться мировой известности только в 2019 после того, как брутально вырубил Бена Аскрена коленом в прыжке. Этот результат до сих пор является самым быстрым нокаутом в истории UFC. Благодаря внезапно нахлынувшей славе Хорхе смог провести следующий бой на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке и заработать огромные гонорары за любое появление в октагоне, даже проиграв три поединка кряду.

Гилберт Бёрнс сделал правильный выбор, поднявшись в полусредний дивизион, где до сих пор имеет титульные перспективы. Победа над Масвидалем может помочь бразильцу заявить о себе как о претенденте на пояс, которым теперь владеет британец Леон Эдвардс. Бой с Хорхе может стать нелегкой прогулкой для Гилберта, проходи он в стойке, так как Масвидаль умеет защищаться от тейкдаунов. Камару Усман и Колби Ковингтон превосходят Бёрнса по умению переводить соперников в партер, однако их попытки затащить «Геймбреда» на настил октагона увенчались успехом лишь в 33% случаев. Однако Бёрнс продемонстрировал в бою со Стивеном Томпсоном, что любому ударнику будет очень непросто разорвать дистанцию с ним и спастись от сумасшедшего давления, которое бразилец способен оказывать на протяжении трех раундов.

Холлэнд — Понзиниббио

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=211db270d194f2fb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252311&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Кевин Холлэнд (23 победы, 9 поражений, 1 NC; 13 KO/TKO, 6 SUB) vs Сантьяго Понзиниббио (29 побед, 6 поражений; 16 КО/ТКО, 6 SUB);

Поединок в полусреднем весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Холлэнда 1.45, победа Понзиниббио 2.90

Прогноз редакции: победа Холлэнда

Кевин Холлэнд получил в противники удобного по стилистике бойца в лице Сантьяго Понзиниббио. Американец проигрывал более габаритным средневесам за счет проблем с борцовскими навыками, однако представлял собой угрозу в ударной технике. Для полусредневеса Холлэнд обладает феноменальным размахом рук. Если учитывать количество ударов, которое он выбрасывает, в преддверии этого боя становится страшно за здоровье Понзиниббио. Аргентинец также обладает нокаутирующей мощью и предпочитает драться в стойке, однако в более прямолинейной манере, чем Кевин. Понзиниббио зрелищно выступил на втором сезоне шоу TUF Brazil, однако получил травму. После ряда успешных результатов в UFC Сантьяго выбыл на долгое время со стафилококковой инфекцией. Сейчас аргентинец восстановился и вернулся к выступлениям, однако пока он далек от пиковой формы и у Холлэда есть все шансы на досрочную победу.

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Сергей Березовский

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