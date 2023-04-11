«Сити» — «Бавария», Лэмпард в Мадриде и итальянские разборки

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 за 2.47

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/4 финала, 11.04.2023, 22:00 Манчестер Сити - Бавария -

Достойная финала пара, но или бывшей, или нынешней команде Пепа Гвардиолы придется сойти с дистанции в апреле. Первую серию триллера снимут в Англии, так что Томас Тухель недолго отсутствовал на острове. Сам немец признался, что при подготовке к этому матчу плохо спит. Еще бы: надо придумать, как остановить неистового Холанда и его окружение. «Бавария» не привыкла играть от обороны, а сегодня придется. Правда, мюнхенцы убедительно выбили сверхатакующую армаду в лице «ПСЖ», но это было еще с Нагельсманном. Тухель в «Челси» последние два матча против «Сити» проиграл с одинаковым счетом 0:1, и, пожалуй, сейчас это был бы не самый плохой исход для «Баварии» перед ответной игрой.

«Бавария» не совсем убеждает в последнее время в своей непобедимости. В Манчестере придется еще и обойтись без главного мюнхенского джокера в Лиге чемпионов последних лет Шупо-Мотинга. У Гвардиолы напротив весной команда на подъеме, и всё спорится. Если каталонец, как это с ним бывает, сам себя не перехитрит, дома «Сити» однозначно фаворит. В то же время Тухель умеет «сушить» игру, да и лучшие кадры сейчас у «Баварии» в обороне, а не в атаке. Гвардиола тоже держит в уме ответный матч, и обычно его команда начинает двухраундовые противостояния осторожно. Поэтому можно собрать приличный коэффициент, предсказав аккуратную победу хозяев с небольшой разницей.

Прогноз: победа «Бенфики» и тотал меньше 3.5 за 2.65

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/4 финала, 11.04.2023, 22:00 Бенфика - Интер -

«Бенфика» тихо подобралась вплотную к полуфиналу Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «орлы» заняли катастрофически низкое для себя третье место в чемпионате и пробивались в основную сетку ЛЧ через квалификацию. Зато теперь они без пяти минут чемпионы всего с двумя поражениями за год, правда, второе случилось только что, причем дома, причем от злейших врагов из «Порту». В награду за выход с первого места из непростой группы с «ПСЖ» и «Ювентусом» лиссабонцам достался в ⅛ проходной «Брюгге», а теперь противоречивый «Интер». Команда Симоне Индзаги может дать бой кому угодно, но объективно далека от лучших кондиций.

Сейчас «Интер» не играет, а мучается. Да, удалось невероятным напряжением сил преодолеть на предыдущей стадии сопротивление «Порту», но другой португальский клуб по-хорошему должен ставить точку в еврокубковом пути Лукаку и компании. В то же время обращает на себя внимание, что «Интер» всегда бьется до конца и не разваливается даже в неудачных играх. Лишь дважды в этом году «черно-синие» пропускали больше одного гола. Наверняка пропустят сегодня, уж больно мощно играют в атаке Гонсалу Рамуш и бывший «интерист» Жоау Мариу, но тоже не слишком много. На две очень разные пары сегодня у нас один и тот же прогноз.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.73

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/4 финала, 12.04.2023, 22:00 Милан - Наполи -

10 дней назад казалось, что и прекрасному «Наполи» Спаллетти, Хвичи и Осимхена повезло с жеребьевкой. А потом прекрасный «Наполи» Спаллетти с Хвичей, но без Осимхена влетел 0:4 «Милану» дома в Серии А. Мощное «чао» от почти уже бывшего чемпиона почти уже следующему. Тут же сыгравший абсолютно идеальный матч в Неаполе «Милан» (голов могло быть не четыре, а гораздо больше) не может дома забить 14-й команде чемпионата «Эмполи». И какой прогноз после этого вы хотите услышать? Мамма мия.

Бомбардир Осимхен пропустил уже два матча, и непонятно, сыграет ли завтра. Как мы убедились в последней очной встрече, от этого зависит очень многое, не только результативность и игра «Наполи» в атаке. Вроде бы нигериец готов войти в игру со скамейки, вопрос, в какой момент матча. «Наполи», даже теряя кого-то из лидеров, играет дисциплинированно и мало пропускает. «Милан» ужасно мало для себя забивает и не может поставить голы на поток. Но что если Рафаэл Леау вдруг найдет этот «режим бога», как в Неаполе? Трудно выкинуть из головы 0:4, но то была абсолютная аномалия. Следующая встреча по идее должна пройти осторожно, как и почти все первые части двухраундовых партий Лиги чемпионов. Если Хвича получит в пару Осимхена, можно ставить на реванш «Наполи» с минимальной разницей, а так лучше выбрать осторожную ставку на «низовой» матч.

Прогноз: победа «Реала» и «обе забьют — нет» за 2.60

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/4 финала, 12.04.2023, 22:00 Реал - Челси -

У «Челси» в этом сезоне уже третий главный тренер, но команда стабильно ужасна на внутренней арене при всех. В то же время в Лиге чемпионов мы видим более обнадеживающий «Челси» — «Челси» 2.0, если хотите. Это не прогноз на счет, хотя, если в пользу «Реала» — почему бы и нет? «Реал» и сам взял и проиграл последний домашний матч в чемпионате Испании «Вильярреалу», но давайте будем честны: борьба в Примере уже завершена, и «Реал» проиграл «Барселоне» чемпионскую гонку. Зато выиграл соперничество в Кубке, которое и помешало найти силы и резервы на игру с «Вильярреалом». Готовность к «Челси» будет на порядок выше. Опытный Карло Анчелотти не ошибается в таких вещах.

Предстоящий матч отчасти смоделирован противостоянием «Реала» с «Ливерпулем». С той разницей, что «Ливерпуль» не так безнадежен против сильных соперников в атаке, как «Челси». Боули, конечно, закупился в футбольном супермаркете, но расставить звезд так, чтобы они заиграли на все сто, не удалось Грэму Поттеру за три месяца, вряд ли удастся Фрэнку Лэмпарду за неделю. Трудно представить себе, как «Челси», не забив ни одного гола в трех последних матчах, собирается забить на «Сантьяго Бернабеу» отдохнувшему и мотивированному «Реалу».

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Игорь Борунов

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