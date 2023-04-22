UFC Вегас 71: Павлович vs Блэйдс

Павлович — Блэйдс

Павлович vs Блэйдс Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2dc76b391ceb43c8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252460&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Павлович (17 побед, 1 поражение; 14 КО/ТКО) vs Кертис Блэйдс (17 побед, 3 поражения, 1 NC; 12 КО/ТКО);

Главный бой, тяжелый вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Павловича 2.06, победа Блэйдса 1.91

Прогноз редакции: победа Павловича

Борцовские навыки Блейдса не зря называют лучшими в тяжелом дивизионе UFC. Кертис является рекордсменом данной весовой категории по количеству успешных тейкдаунов — 62. Также американский боец занимает первую строчку рейтинга по времени контроля соперников — Кертис доминировал в октагоне на протяжении полного часа и 20 минут боевого времени. Блейдс провел более 1 часа и 6 минут в топ- позиции — в этом показателе ему также нет равных среди тяжеловесов.

Кертис проиграл в дебютном поединке в промоушене в 2016 году Фрэнсису Нганну ввиду докторской остановки из-за травмы глаза. Начиная с этого момента он заработал славу «Хабиба в тяжелом весе», безоговорочно доминируя в грэпплинге.

Бойцовское прозвище «Бритва» Блейдс получил за умение использовать удары локтями, контролируя соперников в партере. Один из бойцов, который на себе почувствовал мощь Блейдса — Алистар Оверим, Кертис четырежды переводил голландца на настил октагона, где в итоге и финишировал с помощью локтей. Спустя полгода после этого момента, Оверим сразился с дебютирующим в UFC россиянином Сергеем Павловичем и смог выиграть, благодаря тому, что перевел его в партер и нанес критический урон. «Бритва» в 2020 году продемонстрировал, что способен разобраться с топовым тяжеловесом без навязывания грэпплинга. Тогда Блейдс нокаутировал экс-чемпиона UFC бразильца Джуниора Дос Сантоса ударами в стойке. Всего на счету Кертиса в UFC 12 побед, 3 поражения, 1 дисквалификация.

Блейдс проигрывал нокаутом лишь абсолютным убийцам, природным нокаутером, чья ударная мощь не вызывает сомнений. Сергей Павлович — один из бойцов, обладающих такой мощью.

Павлович служил в ВДВ и выступал по универсальному бою, в этой дисциплине он завоевал титул чемпиона России, Европы и мира. Несмотря на то, что Сергей провел под эгидой UFC всего 6 поединков, боец из России уже лидирует в своем дивизионе по ряду показателей — среднему времени, необходимому для победы — 2 минуты 15 секунд, количеству нокдаунов за 15 минут — 6.67, точным ударам за минуту — 8.07. Россиянин выиграл в пяти поединках подряд досрочно, буквально забив каждого из оппонентов. Причем для побед над каждым из трех бойцов — Марсело Голмом, Дерриком Льюисом, Таем Туивасой, Павловичу понадобилось около минуты. Учитывая ситуацию в рейтинге тяжелого дивизиона, шансы россиянина получить титульный бой в случае зрелищной победы над Блейдсом кажутся очень высокими.

Таварес — Силва

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Брэд Таварес (19 побед, 7 поражений; 5 KO/TKO, 2 SUB) vs Бруно Силва (22 победы, 8 поражений; 19 KO/TKO);

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Тавареса 1.71, победа Силвы 2.24

Прогноз редакции: победа Силвы

Брэд Таварес выступает в UFC, начиная с 2010 года, он провел 21 поединков в промоушене, на его счету 14 побед. Только один боец опережает Тавареса по количеству побед, одержанных в среднем дивизионе. Это бывший чемпион Майкл Биспинг. В последнем поединке боец с Гавайских островов уступил одному из самых успешных средневесов сейчас — Дрикусу Дю Плесси.

Нынешний соперник Тавареса Бруно Силва не пользуется успехом в медиа и выглядит неизвестным для широкой аудитории фанатов. Это явно не заслуженно для бойца, обладающего столь зрелищной манерой ведения боя и выигравшего нокаутом в 19 случаях из 22.

Силва нокаутировал российских бойцов Александра Шлеменко и Артема Фролова, что позволило ему стать чемпионом российской организации M-1. Первые три поединка в UFC бразилец также завершил с помощью побед нокаутом. Год назад Бруно уступил раздельным решением судей Алексу Перейре, который имеет репутацию устрашающего панчера. Если бразильский боец сумеет забрать центр октагона с первых минут, его агрессии и давления будет достаточно для того, чтобы этот вечер стал очень неприятным для Тавареса.

Грин — Гордон

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Бобби Грин (29 побед, 14 поражений, 1 ничья; 10 КО/ТКО, 8 SUB) vs Джэрад Гордон (19 побед, 6 поражений; 6 КО/ТКО, 2 SUB);

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Грина 1.44, победа Гордона 2.95

Прогноз редакции: победа Гордона

Бобби Грин дважды прерывал затяжные спады в карьере и возвращался к победным сериям в легком дивизионе UFC. На нынешнем этапе пути «Короля» в смешанных единоборствах в такой расклад верится слабо. Первое за 7 лет поражение нокаутом от Дрю Добера тому подтверждение. Стиль Грина всегда основывался на грязном боксе и работе контрпанчера в стойке. Джаред Гордон гораздо успешнее комбинирует навыки ударной техники и борьбы, что наверняка создаст проблемы для Грина в данном бою. Гордон уступил звездному Пэдди Пимблетту спорным решением судей, что будет дополнительной мотивацией добавить скальп матерого ветерана в лице «Короля» к своему резюме.

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Сергей Березовский

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