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17:14 (мск)

UFC Вегас 71: Павлович vs Блэйдс

Результат главного события турнира должен определить следующего претендента на титул в тяжелом весе.

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Павлович — Блэйдс

Павлович vs Блэйдс
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Смотри этот и другие бои UFC Вегас 71 бесплатно на сайте и в приложении Winline (начало боя Павловича против Блэйдса приблизительно после 3:20 мск 23 апреля).

Борцовские навыки Блейдса не зря называют лучшими в тяжелом дивизионе UFC. Кертис является рекордсменом данной весовой категории по количеству успешных тейкдаунов — 62. Также американский боец занимает первую строчку рейтинга по времени контроля соперников — Кертис доминировал в октагоне на протяжении полного часа и 20 минут боевого времени. Блейдс провел более 1 часа и 6 минут в топ- позиции — в этом показателе ему также нет равных среди тяжеловесов.

Кертис проиграл в дебютном поединке в промоушене в 2016 году Фрэнсису Нганну ввиду докторской остановки из-за травмы глаза. Начиная с этого момента он заработал славу «Хабиба в тяжелом весе», безоговорочно доминируя в грэпплинге.

Бойцовское прозвище «Бритва» Блейдс получил за умение использовать удары локтями, контролируя соперников в партере. Один из бойцов, который на себе почувствовал мощь Блейдса — Алистар Оверим, Кертис четырежды переводил голландца на настил октагона, где в итоге и финишировал с помощью локтей. Спустя полгода после этого момента, Оверим сразился с дебютирующим в UFC россиянином Сергеем Павловичем и смог выиграть, благодаря тому, что перевел его в партер и нанес критический урон. «Бритва» в 2020 году продемонстрировал, что способен разобраться с топовым тяжеловесом без навязывания грэпплинга. Тогда Блейдс нокаутировал экс-чемпиона UFC бразильца Джуниора Дос Сантоса ударами в стойке. Всего на счету Кертиса в UFC 12 побед, 3 поражения, 1 дисквалификация.

Блейдс проигрывал нокаутом лишь абсолютным убийцам, природным нокаутером, чья ударная мощь не вызывает сомнений. Сергей Павлович — один из бойцов, обладающих такой мощью.

Павлович служил в ВДВ и выступал по универсальному бою, в этой дисциплине он завоевал титул чемпиона России, Европы и мира. Несмотря на то, что Сергей провел под эгидой UFC всего 6 поединков, боец из России уже лидирует в своем дивизионе по ряду показателей — среднему времени, необходимому для победы — 2 минуты 15 секунд, количеству нокдаунов за 15 минут — 6.67, точным ударам за минуту — 8.07. Россиянин выиграл в пяти поединках подряд досрочно, буквально забив каждого из оппонентов. Причем для побед над каждым из трех бойцов — Марсело Голмом, Дерриком Льюисом, Таем Туивасой, Павловичу понадобилось около минуты. Учитывая ситуацию в рейтинге тяжелого дивизиона, шансы россиянина получить титульный бой в случае зрелищной победы над Блейдсом кажутся очень высокими.

Таварес — Силва

Таварес vs Силва

Смотри этот и другие бои UFC Вегас 71 бесплатно на сайте и в приложении Winline (начало боя Таварес против Силвы приблизительно после 3:00 мск 23 апреля).

Брэд Таварес выступает в UFC, начиная с 2010 года, он провел 21 поединков в промоушене, на его счету 14 побед. Только один боец опережает Тавареса по количеству побед, одержанных в среднем дивизионе. Это бывший чемпион Майкл Биспинг. В последнем поединке боец с Гавайских островов уступил одному из самых успешных средневесов сейчас — Дрикусу Дю Плесси.

Нынешний соперник Тавареса Бруно Силва не пользуется успехом в медиа и выглядит неизвестным для широкой аудитории фанатов. Это явно не заслуженно для бойца, обладающего столь зрелищной манерой ведения боя и выигравшего нокаутом в 19 случаях из 22.

Силва нокаутировал российских бойцов Александра Шлеменко и Артема Фролова, что позволило ему стать чемпионом российской организации M-1. Первые три поединка в UFC бразилец также завершил с помощью побед нокаутом. Год назад Бруно уступил раздельным решением судей Алексу Перейре, который имеет репутацию устрашающего панчера. Если бразильский боец сумеет забрать центр октагона с первых минут, его агрессии и давления будет достаточно для того, чтобы этот вечер стал очень неприятным для Тавареса.

Грин — Гордон

Грин vs Гордон

Смотри этот и другие бои UFC Вегас 71 бесплатно на сайте и в приложении Winline (начало боя Грина против Гордона приблизительно после 2:40 мск 23 апреля).

Бобби Грин дважды прерывал затяжные спады в карьере и возвращался к победным сериям в легком дивизионе UFC. На нынешнем этапе пути «Короля» в смешанных единоборствах в такой расклад верится слабо. Первое за 7 лет поражение нокаутом от Дрю Добера тому подтверждение. Стиль Грина всегда основывался на грязном боксе и работе контрпанчера в стойке. Джаред Гордон гораздо успешнее комбинирует навыки ударной техники и борьбы, что наверняка создаст проблемы для Грина в данном бою. Гордон уступил звездному Пэдди Пимблетту спорным решением судей, что будет дополнительной мотивацией добавить скальп матерого ветерана в лице «Короля» к своему резюме.

Ставьте на бои UFC Вегас 71

Сергей Березовский

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