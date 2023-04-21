Реванш «Зенита», страдания «МЮ» и огонь в матчах ЦСКА и «Спартака»

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 2.01.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 24, 22.04.2023, 19:00 Зенит - Динамо -

Пять недель назад «Зенит» и «Динамо» встречались на «Газпром-Арене» в Кубке, где дело закончилось редким успехом гостей, которые победили в серии пенальти, но и в основное время играли лучше. С тех пор результаты у соперников примерно одинаковы, а вот по качеству есть впечатление, что «Зенит» возникшие проблемы в целом решил, а «Динамо» продолжает страдать от нестабильности. В минувшем туре «Зенит» помучился в гостях с «Ростовом», но на то это и вторая команда чемпионата. 0:0 в целом всех устроили. «Динамо» по результату (3:1), казалось бы, не испытало проблем с «Пари НН», но это обманчиво: нижегородцы вели в счете за 10 минут до конца и расклеились только в концовке.

«Зенит» рвется к очередному чемпионскому титулу и кубковую обиду, конечно, не забыл. «Динамо» пышно отмечает столетие клуба, что подстегивает игроков, но и добавляет ответственности. Вряд ли это поможет гостям. Все коэффициенты в пользу хозяев, и это отражение реального расклада сил. Дома «Зенит» забивает почти всегда, у «Динамо» и в оптимальном составе большие проблемы с обороной, а в Питере не будет из-за перебора карточек основного на сегодня центрального защитника Сабы Сазонова, воспитанника «Зенита» кстати. Чтобы получить приличную ставку, придется рискнуть и указать, что матч выйдет результативным, к тому же «Динамо» в последнее время «выезжает» исключительно за счет атаки и снова забить «Зениту» в состоянии.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.72.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 30, 23.04.2023, 17:15 Барселона - Атлетико -

Пусть это и не «Эль-Класико», но противостояние для испанского футбола очень даже классическое. «Атлетико» выпал из поля зрения, потому что выбыл из еврокубков еще осенью, но очень давно никому не проигрывал и в 10 последних официальных матчах одержал 8 побед при 2 ничьих. Команда Диего Симеоне снова научилась брать практически все свои очки. У «Барсы» в последних 10 официальных матчах лишь 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Зато встреча первого круга в Мадриде завершилась в пользу каталонцев — 0:1. Но то было еще 8 января. «Матрасники» едут на «Камп Ноу» за реваншем?

«Барселона» — фаворит, хотя каталонцам все скучнее дожидаться официального признания того, что они чемпионы. Титул никуда не денется, но уже три матча сине-гранатовые вообще не могут забить. И титул этот им принесут прежде всего не яркие исполнители в атаке вроде Роберта Левандовского, а сумасшедшие командные действия в обороне. 9 пропущенных голов в 29 турах — это космос. Поэтому отрыв от преследователей так велик. Что-то подсказывает, что потеря очков подопечными Хави возможна, а вот много голов — это не про встречу двух самых малопропускающих команд Примеры.

Прогноз: тотал голов «Брайтона» больше 1.5 за 1.96.

То, что творится с «МЮ» в этом сезоне, заслуживает экранизации в виде остросюжетного сериала. Моментов, когда у «МЮ» все было прекрасно, и эпизодов из разряда «на дне», было уже несколько. Сейчас ситуация ближе ко второму варианту. Еще недавно «Брайтон» не выглядел для манкунианцев непреодолимой преградой на пути в финал, а сейчас, учитывая, что полуфинал пройдет в Брайтоне, коэффициент на победу «чаек» даже ниже.

В чем же дело? Из-за травм нескольких важных игроков «Ман Юнайтед» стал крайне уязвим в обороне. После провала в Севилье в четверг уверенность в себе, например, вратаря Давида Де Хеа и защитника Харри Магуайра ниже плинтуса. Им бы дать отдых, а кем их заменить? У Магуайра еще и дисквалификация, чему без шуток сейчас рады почти все болельщики «МЮ». Атака тоже сбоит, но хотя бы вернулся в строй Маркус Рэшфорд. «Брайтон» Де Дзерби хорош тем, что команда беспощадно использует слабые места соперника — так на прошлой неделе был обыгран «Челси». «МЮ» неоднократно восставал из пепла, в том числе уже при тен Хаге, поэтому совсем уж топить гранда в горе шапок не станем, но трудно представить, как этому «МЮ» в игре с таким «Брайтоном» избежать хотя бы пары пропущенных мячей.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.14

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 24, 23.04.2023, 19:30 ЦСКА - Локомотив -

По набранным очкам этой весной оба клуба идут в лидерах всей РПЛ, опережая «Зенит», например, так что в этом московском дерби будет битва двух команд в хорошем тонусе. ЦСКА рвется в тройку, «Локомотив» турнирных задач не имеет, зато на неделе сразу несколько экспертов назвали этот состав железнодорожников претендентом на чемпионский титул следующего года. Надо оправдывать авансы.

Команды выглядят ровней друг другу, у красно-синих немало сил отнял в последних двух матчах «Урал», поэтому немного удивляет ощутимый перекос коэффициентов в пользу ЦСКА. Но не настолько, чтобы рискнуть, например, взять «двойной шанс» «Локомотива» за 1.94. Армейцы на своем стадионе, конечно, могут обыграть не только «Локомотив», но даже «Зенит», что они недавно доказали. ЦСКА забивает в восьми матчах подряд, причем в пяти из них не меньше двух голов, и точно такая же статистика у «Локомотива». Погода в столице налаживается, качество поля должно помочь атакующим игрокам — ждем доминирования атаки над обороной.

Прогноз: «обе забьют — нет» и тотал меньше 2.5 за 2.13

Футбол Италия 2022/2023 Тур 31, 23.04.2023, 21:45 Ювентус - Наполи -

«Наполи» лидирует в Серии А с отрывом от второго места в 14 очков, зато «Ювентус» за последнюю неделю набрал 15, и это даже с учетом поражения от «Сассуоло» в предыдущем туре. Как тебе такое, Лучано Спаллетти? Если без шуток, дисциплинарные шарахания руководства итальянского футбола дополнительно запутывают оценку соотношения сил. «Наполи» в подавленном состоянии после вылета из Лиги чемпионов, где таким возможным казался выход в финал, и вообще не может выиграть три матча подряд — впервые в этом во всех отношениях успешном сезоне.

Поскольку «Наполи» остается с отрывом лидером сезона в Италии и это влияет на коэффициенты, очень соблазнительно в период явного спада партенопейцев поставить на домашнюю победу «Ювентуса» за 2.90. Но не все так просто. «Юве» тоже потерял много сил в еврокубках, хотя в итоге в свой лигоевропейский полуфинал попал, для обеих команд это крайне принципиальное противостояние в последние годы — турнирное положение вообще не играет роли — и, судя по статистике последних матчей, вероятно, в Турине найдет коса на камень. Команды не дадут друг другу развернуться в атаке, а исход может быть разным.

Прогноз: «обе забьют — да», и тотал больше 2.5 за 1.88

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 24, 24.04.2023, 19:00 Спартак - Краснодар -

Матч вынесен на понедельник из-за Кубка России, но он действительно заслуживает отдельного внимания, потому что встречи этих соперников обычно выходят захватывающими. У «Краснодара» эмоции от Кубка гораздо лучше, чем у «Спартака», а ведь могли быть одинаковыми: невероятно, как «быки» позволили «Крыльям» вернуться в уже без нескольких минут проигранный матч.

С одной стороны, «Краснодар» находится в лучшей форме, чем «Спартак». Этой весной команда Владимира Ивича лишь раз проиграла, одержав пять побед, а подопечные Гильермо Абаскаля чередуют поражения с ничейными исходами и одолели лишь двух достаточно явных аутсайдеров РПЛ «Факел» и «Торпедо», причем не без труда. С другой, — в Кубке «Спартак» не мог рассчитывать на нескольких ключевых игроков, поэтому казус с «Акроном» — отдельно, а чемпионат — отдельно, тем более, на этот раз матч в Москве. Правда, год назад «Краснодар» здесь как раз выиграл, благодаря дублю Сперцяна. Ставка приходит в голову очень легко — достаточно взглянуть на очные встречи, которые в пяти последних случаях проходили результативно с голами в те и другие ворота.

Игорь Борунов

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