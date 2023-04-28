«Спартак» против Карпина и битвы за еврокубки в Италии и Англии

Прогноз: победа «Ромы» или ничья (1Х) и тотал меньше 2.5 за 1.99.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 32, 29.04.2023, 19:00 Рома - Милан -

Итальянские клубы обошли всех. На стадии полуфиналов европейских клубных турниров у Италии аж 5 представителей. У Испании и Англии — по два. Только Италия представлена во всех турнирах — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Тем интереснее следить за борьбой за места в следующем евросезоне. «Рома» и «Милан» — прямые конкуренты за Лигу чемпионов-2023/24. Возможных раскладов масса, и битва на «Стадио Олимпико» будет «от ножа». О полуфиналах Лиги чемпионов («Милан») и Лиги Европы («Рома») пока никто не думает.

У «Ромы» было три подряд победы в Серии А, и «джалоросси» уже стучались в заветный топ-4, но вдруг проиграли 1:3 «Аталанте», которая тоже совсем близко. «Милан» напротив показывал посредственные результаты, но успех в ЛЧ взбодрил «россонери», и они обыграли кого-то кроме «Наполи» — сражающийся за выживание «Лечче». В первом круге «Милан» и «Рома» сыграли зубодробительную ничью 2:2. «Милан» вообще часто играет вничью, а «Рома» дома почти не проигрывает, но риск простой ставки Х (ничья) за 3.05 слишком велик. Лучше снизить коэффициент, но повысить вероятность успеха. У «Милана» фантастическая сила воли, но провести две успешные игры подряд у команды Пиоли этой весной не получается.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.04

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 25, 29.04.2023, 19:30 Спартак - Ростов -

Валерий Карпин против «Спартака» — всегда интрига, а сейчас карпинский «Ростов» еще и прямой конкурент красно-белых и опережает их в таблице на одно очко. Лучшего расклада для шоу не придумать. «Спартак», как всегда, увлекает атакой и озадачивает обороной. «Ростов» в этом смысле играет гораздо строже и более сбалансированно. Без ошибок «Спартак» не умеет, а у ростовчан есть исполнители, чтобы наказать москвичей за это. Но и сдержать заведенную группу атаки «Спартака», которая, вернувшись к оптимальному составу, за 20 минут отгрузила «Краснодару» четыре гола, у команды Карпина, уступающей оппоненту по исполнителям, наверняка не выйдет.

При такой предыстории выбирать ставку на исход опасно. «Спартак» дома всегда фаворит, хотя пора заметить, что на полупустом стадионе этот фактор уже не так важен, как прежде. «Ростову» для победы надо много забивать, что у желто-синих выходит не всегда. Ясно только, что перестрелка будет и голы будут. Коэффициент на это вполне рабочий.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.25.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 32, 29.04.2023, 22:00 Барселона - Бетис -

Завершающий этап чемпионской гонки в Испании в этом году странный. Сначала, как обычно, «Барса» и «Реал» уничтожали остальную Ла Лигу, коллекционируя очки. Когда выяснилось, что каталонский клуб убежал так далеко, что его уже не догнать, оба гранда принялись играть «в поддавки». Конечно, они хотят побеждать всегда, но в минувшем туре оба проиграли — первый такой случай в этом чемпионате, но, кажется, не последний. У «Реала» все внимание на Лигу чемпионов и Кубок, «Барса» доигрывает чемпионский сезон.

«Бетис» в этом смысле мотивирован сильнее. Команда Мануэля Пеллегрини в последнее время редко побеждает и рискует выпасть из зоны еврокубков, поэтому биться нужно даже на «Камп Ноу». Обе команды не в идеальной форме. «Барса» не может забить больше одного гола за игру пять матчей подряд. Совсем перестал пополнять бомбардирский счет Роберт Левандовский. «Бетис» забивает больше, но не побеждал в гостях с зимы. Инициатива будет за хозяевами, а встреча логичным образом может выйти «низовой»: эта ставка на матчи «Барселоны» заходит снова и снова.

Прогноз: победа «Интера» за 1.84.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 32, 30.04.2023, 13:30 Интер - Лацио -

Важнейший матч по двум причинам. Во-первых, он является ключевым в распределении мест в еврокубках. Во-вторых, вряд ли «Интеру» и «Лацио» это приятно, но в случае победы «Наполи» над «Салернитаной» накануне именно матч в Милане может стать для неаполитанцев золотым, если единственный математический конкурент «Лацио» потеряет очки. Болеть за «Интер» в Неаполе не станут, там недолюбливают все большие и богатые северные клубы, но к празднику готовятся.

«Интер» проводит противоречивый сезон. В кубковых турнирах все прекрасно, а чемпионат для «черно-синих» — самый тяжелый за последние шесть лет. Однако хорошие матчи с «Бенфикой», «Эмполи» и «Ювентусом» позволяют надеяться и на успех в воскресенье, такой нужный, чтобы вернуться в топ-4. На «Лацио» давление меньше, команда Сарри уверенно шла второй в Серии А, но вдруг «Ювентус» телепортировался на 3-е место и стал угрозой для «лациале». Разница между вторым и третьим местом не такая, чтобы за нее рвать жилы, а вопросы по игре к «Лацио» есть — после неожиданного домашнего поражения от «Торино». «Интеру» нужнее, и команда Симоне Индзаги сейчас эмоционально в более боевом состоянии после выхода в полуфинал ЛЧ и победы над «Ювентусом» в Кубке.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и «обе забьют — да» за 2.65

Футбол Англия 2022/2023 Тур 34, 30.04.2023, 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур -

Можно было бы сказать, что это матч двух самых страдающих топ-клубов Англии, но есть «Челси». А у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не все так плохо, нужны лишь стабильность и серия удачных результатов на финише АПЛ, чтобы увереннее смотреть в будущее и, желательно, получить путевку в еврокубки. Правда, с Лигой чемпионов объективно трудно, но есть и другие турниры. «Ливерпуль» впервые с октября выдал серию из трех побед подряд — неужели Юрген Клопп наконец-то нашел путь к выходу из кризиса? «Тоттенхэм» будет хорошей проверкой.

«Шпоры» лишились подряд и главного тренера Антонио Конте, и его временного сменщика Кристиана Стеллини, а при 31-летнем Райане Мэйсоне взяли и прищемили нос «Манчестер Юнайтед», задравшему его после 2:0 к перерыву. Почетная ничья заставляет пересмотреть мнение о бойцовских качествах «Тоттенхэма», в которых ранее публично усомнился тот же Конте. Однако «Энфилд» есть «Энфилд». Дома «Ливерпуль» всегда фаворит, даже в черные времена, а сейчас уже наметился ренессанс. Юрген Клопп отмечает возросшую надежность обороны, но скорее выдает желаемое за действительное: команда снова стала забивать, но острые моменты у своих ворот по-прежнему допускает в каждой игре и пропустила в успешных трех последних матчах 5 мячей. Кейн и Сон знают, что делать, а вот исход видится не в их пользу.

Игорь Борунов

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