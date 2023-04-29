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17:47 (мск)

UFC Вегас 72: Сонг vs Симон

Коэффициенты, прогнозы и ставки на предстоящий турнир в Лас-Вегасе.

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Сонг — Симон

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Сонг vs Симон

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Сонг Ядонг — один из самых опасных ударников в легчайшем дивизионе UFC, на его счету 8 побед KO/TKO. Китаец уступает лишь двум бойцам из топ-10 дивизиона по количеству нокаутов — Шону О`Мэлли, у которого 11 таких финишей и Робу Фонту с 9 KO/TKO. При этом О`Мэлли заработал всего на 1 досрочную победу больше против соперников UFC-калибра, чем Сонг. Первые три боя Ядонга в промоушене прошли на турнирах в Китае и Сингапуре, где уроженец Харбина смог ярко продемонстрировать свои бойцовские навыки, особенно агрессивную манеру ведения боя в стойке. Дебют в США также сложился в его пользу — зрелищный нокаут правым оверхендом в поединке с Перезом претендовал на звание самой брутальной остановки боя за год. Как показывает практика, размен ударами на средней дистанции против «Кунг-фу обезьяны» чреват печальными последствиями. Бывший претендент на пояс UFC Марлон Мораес не даст соврать — Сонг вырубил его сумасшедшим апперкотом в конце трехударной связки. Также одним из самых запоминающихся в карьере Ядонга стала кровавая схватка с эквадорцем Марлоном Верой, в котором оба соперника регулярно использовали удары локтями. Сильнее оказался Сонг, забравший победу решением судей. В последнем поединке китайскому «Терминатору» противостоял один из самых талантливых и разносторонних бойцов дивизиона — Кори Сэндхаген. Американец одержал победу за счет того, что нанес Сонгу сильное рассечение, решение об остановке принял доктор. Сэндхаген в эпизодах переигрывал оппонента за счет скорости и вариаций контратак, но Ядонг забрал 2 раунда на карточках двух судей и смотрелся на равных против третьего номера дивизиона.

Рики Симон одержал 5 побед в последних 5 поединках, раз за разом демонстрируя прогресс в уровне навыков. Боец из США комбинирует технику грэпплинга и работу первым номером на ногах. Рики — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, на его счету 4 победы сабмишеном, 3 из которых в UFC. Симон — последний, кто победил первого номера дивизиона Мераба Двалишвили. Грузинский боец почти потерял сознание в гильотине в конце поединка и рефери посчитал это достаточным, чтобы присудить победу Симону. Сейчас, когда Двалишвили взобрался на первую строку рейтинга, победа Рики выглядит еще более значимой. Недавний оппонент Симона — Джейк Шор из Уэльса являлся обладателем послужного списка в 16 побед подряд, однако Рики выглядел предельно убедительно, завершив бой с помощью треугольника руками. 8 из 11 экспертов портала MMAjunkie выбрали Симона в качестве победителя в бою с Сонгом. Рики представляют собой реальную угрозу в партере, где владеет большим арсеналом приемов, но вопрос в том, сможет ли он перевести Ядонга на землю, не нарвавшись на встречный удар в стойке. Среди козырей китайского бойца — наличие в команде Юрайи Фэйбера в качестве тренера. Ветеран MMA в 2019 году вырубил в октагоне Симона и наверняка поможет своему подопечному в подготовке плана на бой, используя личный опыт.

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Борральо — Олексейчук

Борральо vs Олексейчук

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После того, как Михал Олексейчук опустился в средний вес, ни один из его соперников не смог продержаться больше одного раунда. Поляк неплохо выступал в полутяжах, где на его счету 3 досрочных победы. Олексейчук прекрасно владеет боксерской техникой, но в полутяжах он имел проблемы с соперниками, способными переводить и контролировать поединок в партере. Бразилец Кайо Борральо — максимально неудобный для поляка оппонент. Все три победы Борральо в UFC были одержаны в основном за счет борцовских навыков. Если Кайо навяжет поляку вязкую борьбу у сетки, это минимизирует шансы Олексейчука на успешное выступление с акцентом на стойку. Эксперты MMAjunkie единогласно выбрали победу бразильского бойца в качестве прогноза на результат турнира.

Виейра — Брандэйдж

Виейра vs Брандэйдж

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На переход Родолфо Вийера в MMА из бразильского джиу-джитсу возлагалось множество надежд среди любителей борьбы в партере. Несмотря на то, что карьера бразильца в UFC пока складывается не так успешно, как хотелось бы его фанатам, Родолфо успел продемонстрировать, что способен показать в октагоне достойный уровень мастерства во всех аспектах смешанных единоборств. Вийера подтянул стойку, что позволило ему перебоксировать Дастина Стольфуца, прежде чем перевести в партер и задушить, а также выстоять три раунда против Криса Кертиса. Родолфо будет противостоять Коди Брандэйдж, обладающий борцовской базой, стоит ожидать, что их поединок в основном пройдет в стойке, где американский боец сможет вымотать бразильца и нанести ему больший урон.

Ставьте на бои UFC Вегас 72

Сергей Березовский

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