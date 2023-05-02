«Арсенал» не сдастся, сказке «Акрона» конец, а «Брайтон» будет мстить

Прогноз: победа «Арсенала» и «обе забьют — да» за 3.25

Футбол Англия 2022/2023 Тур 34, 2.05.2023, 22:00 Арсенал - Челси -

«Арсенал» потерял преимущество и инициативу в чемпионской гонке с «Ман Сити», и единственный шанс на успех для «канониров» — сражаться до конца в оставшихся пять матчах. Они отлично это понимают, потому «Челси» сегодня не позавидуешь. Трудно в такое поверить, но, если бы не победная серия в октябре после отставки Тухеля и назначения Поттера, сейчас уже с Фрэнком Лэмпардом у руля «Челси» сражался бы за выживание в АПЛ. До этого вряд ли дойдет, хотя, если проиграть остальные 6 матчей в мае, как 5 предыдущих в апреле, кто знает.

В нынешней ситуации «Арсенал» — явный фаворит на победу, еще и на своем стадионе, а самый главный вопрос, удастся ли «Челси» навязать борьбу. Например, забить гол. Дело в том, что у «синих» по статистике полный кошмар по игре в нападении: в 6 последних матчах они лишь в одной игре забили гол, потому и очки зацепили только в одном матче, правда, с «Ливерпулем» (0:0). С игрой, на самом деле, у подопечных Лэмпарда все небезнадежно. «Арсенал» подводит как раз оборона. Команда Микеля Артеты пропускает чересчур много для соискателя чемпионского титула. 11 пропущенных в четырех матчах — это перебор. Вот и «Челси» должна наконец немного улыбнуться удача.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.90.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 33, 2.05.2023, 23:00 Реал Сосьедад - Реал -

На стороне «Реала» превосходство в классе исполнителей и командной игре в лучших матчах. Но и «Реал Сосьедад» не лыком шит — просто так четвертое место в Испании после 32 туров не занимают. И самое главное: «Реал» едет в Страну Басков перед двумя подряд важнейшими для себя майскими матчами: финалом Кубка с «Осасуной» уже в субботу и первым полуфиналом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в следующий вторник. Ожидать оптимального состава и стопроцентной отдачи с риском травм от «Реала» не приходится. Да, можно пропустить на второе место «Атлетико», но так ли это важно, и будут еще 5 туров Примеры, чтобы вернуть все на свои места.

Команда Иманоля Альгуасиля сражается за путевку в Лигу чемпионов, но страдает от нестабильности. Уже очень давно «Сосьедад» не может выиграть два матча подряд. Только что бело-голубые вернулись с победой из Памплоны, так что делайте выводы. Расклады перед матчем указывают на полную неопределенность. Все три исхода возможны, коэффициент на победу хозяев с учетом трех мадридских фронтов даже ниже. Сколько будет голов и будут ли — трудно сказать. «Реал Сосьедад» в этом сезоне скорее «низовая» команда. Баски хорошо держат оборону и не очень много пропускают. Подтверждает этот тезис итог матча двух «Реалов» в первом круге — 0:0. Вот и сейчас есть смысл ставить на тотал меньше.

Прогноз: победа ЦСКА или ничья (Х2) и тотал меньше 2.5 за 2.04.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь РПЛ. Плей-офф, 3.05.2023, 17:00 Урал - ЦСКА -

Запутанный по формату Кубок России близок к своему апогею. Победитель матча в Екатеринбурге с учетом ничейного исхода первого матча в Москве отправляется в финал или Суперфинал, как его теперь называют. Проигравший тоже может там оказаться, если одолеет победителя пары «Краснодар» — «Акрон». Так что, возможно, это репетиция финала. Будет забавно, если ЦСКА и «Урал» в итоге сыграют семь матчей, как будто это хоккейный финал. По итогам пяти встреч у ЦСКА преимущество: три победы, две ничьих. Недавно, 15 апреля, армейцы обыграли уральцев как раз на их поле со счетом 2:1.

«Урал» с возвращением не чужого для ЦСКА Виктора Гончаренко (еще одна интрига этого матча), сначала прибавил, но затем перешел на привычный график чередования поражений и ничьих. ЦСКА Федотова любит выбегать в быстрые атаки, а позиционный футбол — не всегда, поэтому, имея преимущество, не смог одолеть «Локомотив» в РПЛ и тот же «Урал» в первой игре дома, зато в трех последних выездных матчах одержал три победы. Армейцы выглядят фаворитами и на этот раз. Обе команды будут по-кубковому осторожны. Красно-синим не нужен лишний матч параллельно с борьбой за второе место в РПЛ, и они постараются взять билет в финал в эту среду. Если будет ничья, и исход решится в серии пенальти, пусть даже и в пользу хозяев, предложенной выше ставке это не повредит.

Прогноз: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 за 1.97.

Футбол Кубок России 2022/2023 Финал Пути регионов. Этап 2, 3.05.2023, 19:30 Краснодар - Акрон -

То, что уже натворил «Акрон» в Кубке — уникально для российского футбола. Скромный клуб из Жигулевска прошел подряд четырех представителей РПЛ. Прежде этого наверняка хватило бы для финала, но новая формула турнира крайне невыгодна для клубов низших лиг, и для попадания в финал волжанам надо выбить еще двух представителей высшего света. Вдвойне удивительно, что в первом дивизоне команда Евгения Калешина близка к зоне вылета и от него еще нужно будет спастись. «Краснодар» научен горьким опытом «Локомотива», «Динамо» и «Спартака» и отнесется к сопернику максимально серьезно, к тому же играет дома, а задача выиграть Кубок у команды Владимира Ивича остается единственной на концовку сезона.

Все аналитики предсказывают неудачу «Акрона». Это жестоко, но такова реальность. Подопечные Калешина, конечно, будут обороняться числом и пробовать выбегать в контратаки, но для «Краснодара», в отличие кстати от «Спартака», такой стиль игры не вызовет дискомфорт. У себя дома «быки» привыкли подолгу владеть мячом и вскрывать насыщенную оборону соперника. «Акрон» закалил нервы в сериях пенальти, и вот там уже он будет фаворитом, поэтому «Краснодар» сделает все, чтобы до этого не доводить. Однако команда из пригорода Тольятти не развалится и будет биться до конца, поэтому избытка голов в кубковом противостоянии не должно быть.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.38.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 28, 4.05.2023, 22:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед -

Только что команды мерились силами в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли». «Брайтон» выглядел лучше, но забить не сумел, и «МЮ» вытащил в финал в сотый раз показавший класс после спадов Давид Де Хеа. «Брайтон» был очень обижен на судьбу, и Роберто Де Дзерби, которого многие считают лучшим тренером этого сезона в Англии, не сдержался и не слишком корректно высказался о сопернике. Теперь в чемпионате «чайки» жаждут мести. Они сыграют дома, у «МЮ» по-прежнему проблемы в атаке и обороне, но команда Эрика тен Хага снова встала на путь выхода из кризиса и будет биться за путевку в Лигу чемпионов.

Сложный матч для ставки. Подмывает выбрать «Брайтон», который должен отыграться за Кубок, но отомстить по заказу такому серьезному сопернику не так просто, а эмоции могут подвести команду Де Дзерби. После выхода в финал Кубка Эрик тен Хаг не скупился на похвалы Линделефу, Шоу, Каземиро и Де Хеа, подтвердив впечатление, что самое важное сейчас для манкунианцев — надежность обороны. Затем была очередная осечка в виде упущенной победы над «Тоттенхэмом», а потом домашний матч на ноль против крепкой «Астон Виллы» (1:0). Параллельно «чайки» оттянулись на «Вулверхэмптоне», накидав «волкам» 6 мячей, но это соперник другого уровня. Игра, скорее всего, пройдет в атаках «Брайтона», но «МЮ» сосредоточен на обороне и постарается сделать матч «низовым». А удастся «Брайтону» отомстить или нет — посмотрим.

Игорь Борунов

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