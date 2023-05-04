Неаполь наконец отметит чемпионство: прогноз на матч «Удинезе» — «Наполи»

«Наполи» притормозил в апреле, у команды Спаллетти всего 2 победы в 7 матчах, она вылетела из Лиги чемпионов. Но скудетто от неаполитанцев никуда не уйдет. Отрыв от «Лацио» — 15 очков, для досрочной победы в чемпионате достаточно сыграть сегодня вничью. «Наполи» мог оформить титул и в прошлом туре. Для этого, казалось, всё было готово: аншлаг на 60-тысячном стадионе «Марадона», весь город замер в предвкушении праздника. Но «Салернитана» была против, матч закончился вничью 1:1. Спаллетти потом признал, что его команде было сложно взламывать низкий блок соперника. У «Наполи» давно не забивали Осимхен и Кварацхелия, и заменить их никто не смог.

«Удинезе» давно уже ни на что не претендует. Вылет команде Соттиля не грозит, до еврокубков тоже не дотянуться. Правда, тренер уверяет, что мотивация у его команды еще есть (подняться с 13-го места как можно выше) и обещает создать сложности «Наполи». Апрель для «Удинезе» не задался: 3 поражения, ничья и победа над аутсайдером «Кремонезе». Для середняка чемпионата Италии удинцы достаточно много забивают (42 гола в 32 турах), в атаке второй сезон подряд солирует Бету (10 мячей). При этом дома они достаточно надежно действуют и не проигрывают с 15 января.