UFC 288: Стерлинг vs Сехудо

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Стерлинг — Сехудо

Стерлинг vs Стерлинг Сделать ставку

Алджэмейн Стерлинг (чемпион, 22 победы, 3 поражения; 3 КО/ТКО, 8 SUB) vs Генри Сехудо (16 побед, 2 поражения; 8 КО/ТКО);

Главный бой, наилегчайший вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Стерлинга 2.24, победа Сехудо 1.77

Прогноз редакции: победа Стерлинга

Генри Сехудо — один из самых успешных атлетов в истории смешанных единоборств, обладатель олимпийского золота в борьбе и двух чемпионских поясов UFC, он прекратил выступления в MMA, находясь на пике формы и серии из 6 побед подряд. Трех последних оппонентов американец разбил в стойке и нокаутировал, доказав, что вырос до мирового уровня во всех аспектах смешанных боевых искусств. Почему сложно прогнозировать, как сложится возвращение Сехудо? 36-летний «Трипл Си» («Тройной чемпион»), как предпочитает называть себя сам Генри, не дрался более чем 1000 дней. Статистика титульных поединков в весовых категориях от полусредней и ниже для бойцов возрастом 35+ говорит совсем не в пользу Сехудо. В 30 таких противостояниях бойцы старше 35 лет одержали лишь 2 победы, а их более молодые оппоненты 28 побед. Несмотря на это Генри — фаворит у букмекеров перед боем со Стерлингом.

Алджэмейну Стерлингу 33 года, боец находится на серии из 8 побед подряд, включая поединок с Петром Яном, в котором «Алджо» выиграл после дисквалификации россиянина из-за запрещенного удара коленом. Представитель команды Serra-Longo столкнулся с дичайшими нападками болельщиков после этого результата, но закрыл рот хейтерам, победив Яна через год раздельным решением судей.

Какой план на бой может помочь чемпиону разбить Сехудо? Если оценивать их достижения в борьбе, то пальма первенства у Генри. Стерлинг становился All American в третьем дивизионе NCAA, этот успех значительно уступает олимпийской медали, которую завоевал Сехудо. Лишь одному из соперников удалось провести Сехудо тейкдаун — Деметриусу Джонсону, участнику любого рейтинга лучших бойцов в истории независимо от весовой категории. Но Алджэмейн не просто так носит прозвище «Funk master» — он получил этот никнейм за неординарный стиль грэпплинга. Борцовская база помогает Стерлингу выходить в доминирующие положения в партере, откуда он постоянно охотится за болевыми и удушающими приемами.

Манера ведения боя «Алджо» основана на смене стоек и амплитудных ударах ногами с дистанции. Стерлинг улучшил боксерские навыки, но и здесь Генри имеет преимущество в виде комбинаций из силовых ударов на ближней дистанции. Каждый из бойцов любит работать в клинче, как с точки зрения ударной техники, нанося урон коленями и локтями, так и для подготовки тейкдаунов. Несмотря на то, что Сехудо выглядит сильнее с точки зрения бэкграунда и мастерства в ряде позиций, трехлетний простой в выступлениях и возраст — серьезные факторы в предстоящем поединке. Преимущество Алджэмейна в размахе рук, умение передвигаться на ногах и встречать ударами с дальней дистанции могут оказаться достаточными, чтобы чемпион отстоял титул решением судей.

Мухаммад — Бернс

Мухаммад vs Бернс Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=309ee85aaecbdb77&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252543&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Белал Мухаммад (22 победы, 3 поражения, 1 NC; 5 КО/ТКО, 1 SUB) vs Гилберт Бернс (22 победы, 5 поражений; 6 КО/ТКО, 9 SUB);

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Мухаммада 2.20, победа Бернса 1.80

Прогноз редакции: победа Мухаммада

UFC уже официально анонсировали, что претендентом на пояс в полусреднем весе является скандально известный Колби Ковингтон. С этим решением не согласны оба бойца, которые выступят в со-главном событии предстоящего турнира. В случае яркой победы, кто-то из них может при определенных обстоятельствах обогнать в титульной гонке американца. Элитный уровень джиу-джитсу с самого начала выступлений в промоушене приковывал повышенное внимание к Гилберту Бернсу. Однако экстремальная сгонка веса не способствовала успеху в дивизионе до 70 кг. Поднявшись до 77 кг, Бернс показал 3 доминирующих выступления и проиграл лишь Хамзату Чимаеву в зрелищной рубке. Это поражение лишь улучшило позиции Гилберта в дивизионе, так как шведский боец чеченского происхождения поднялся обратно в средний вес.

С того момента, как бразилец выиграл у Хорхе Масвидаля прошло меньше месяца и это нельзя назвать положительным фактором в подготовке к пятираундовому бою с Мухаммадом. Белал славится умением держать хороший темп на протяжении всего поединка, уверенной защитой от тейкдаунов, высокой точностью попаданий в стойке. Боец не проигрывал уже на протяжении 9 схваток подряд. Мнения экспертов портала MMAjunkie по поводу исхода этого противостояния разделились почти поровну — 6 выбрали в качестве победителя Бернса и 5 Мухаммада. Прогноз редакции Sportmail.ru — победа Белала Мухаммада в близком бою решением судей или остановкой в чемпионских раундах.

Евлоев — Лопес

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Мовсар Евлоев (16 побед; 3 KO/TKO, 4 SUB) vs Диего Лопес (21 победа, 5 поражений; 8 КО/ТКО, 11 SUB);

Полулегкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Евлоева 1.09, победа Лопеса 8.40

Прогноз редакции: победа Евлоева

Мовсар Евлоев самый уверенный фаворит в глазах букмекеров среди участников турнира UFC 288. Диего Лопес согласился заменить травмированного Брюса Митчелла буквально в последний момент и не рассматривается экспертами как угроза для россиянина, которому прочат место в топе рейтинга полулегковесов. Вопрос в том, сможет ли Мовсар впервые в UFC-карьере закончить поединок досрочно, дабы увеличить свои шансы на претендентских статус?

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Сергей Березовский

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