«Реал» и «Сити» сыграют досрочный финал, а «Милан» с «Интером» ждет дерби

Прогноз: победа «Манчестер Сити» за 2.22

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/2 финала, 9.05.2023, 22:00 Реал - Манчестер Сити -

Слепой жребий распорядился так, что в первом полуфинале сошлись два главных претендента на титул лучшего клуба Европы. Кто бы ни победил в этой паре — в финале он будет фаворитом с отрывом при всем уважении к двум итальянским грандам из другого полуфинала. И «Реал», и «Сити» уверенно преодолели все стадии Лиги чемпионов, ни разу не дав усомниться в своем классе. Разве что Мадрид отдал один матч в группе Лейпцигу, но это не мешало королевскому клубу двигаться к цели. В национальных чемпионатах и те, и другие весь год решали одинаковую задачу — догнать и перегнать ушедшего в отрыв лидера. «Манчестер Сити» это удалось к грусти фанатов «Арсенала», а вот королевский клуб на удивление без борьбы уступает чемпионский титул главным врагам из Барселоны. В Примере у «Реала» три поражения за последний месяц, а «горожане» в АПЛ штампуют одни победы.

Это одна из причин, почему шансы представителя Англии на победу и в противостоянии, и даже в первом гостевом матче полуфинала оцениваются выше действующего обладателя трофея. Вторая причина — супербомбардир Эрлинг Холанд. Неизвестно, что за молоко он пьет, но никто и никогда столько не забивал в АПЛ, да и в Лиге чемпионов норвежец, разумеется, лучший бомбардир с 12 голами в 8 проведенных матчах. Наконец, Холанд — это яркие спецэффекты, но доминирование «Сити» обеспечивает не столько он, сколько надежнейшая игра в обороне: 4 пропущенных мяча в 10 матчах ЛЧ. У «Реала» в два раза больше. В предыдущем сезоне команда Карло Анчелотти совершала невероятные камбэки на характере, в нынешнем таких примеров нет, а вечный спаситель «сливочных» Карим Бензема совсем не так ярок, как год назад. Все эти факторы складываются в простую ставку на то, что уже после первой игры «Сити» получит, возможно, небольшую, но фору в свою пользу. Кстати, так было и год назад.

Прогноз: ничья или победа «Интера» (Х2) и тотал меньше 2.5 за 2.06

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 1/2 финала, 10.05.2023, 22:00 Милан - Интер -

Прямо сейчас и «Милану», и «Интеру» глубоко наплевать, что никто не оставляет шансов победителю этой пары в финале Лиги чемпионов. Сам факт миланского дерби в полуфинале для них не менее важен матча за титул. С чем же заклятые соперники к нему пришли? В чемпионате Италии они идут почти вровень, а в Лиге чемпионов вообще показали идентичные результаты: 5 побед, 3 ничьи, 2 поражения. Правда, субъективно кажется, что на стадии плей-офф «Милан» справился с более серьезными соперниками — «Тоттенхэмом» и «Наполи», пока «Интер» представлял, что было бы, выступай он в чемпионате Португалии, расправляясь с «Порту» и «Бенфикой».

Кто сильнее на сегодня — сказать очень сложно, хотя форма «Интера» предпочтительнее. В крайне нестабильном сезоне команда Симоне Индзаги наконец-то выдала пять побед подряд. У подопечных Стефано Пиоли столько не наберется за всю весну. Что касается личных встреч, соперники обменялись победами в чемпионате Италии — 3:2, 0:1. Пройти в ЛЧ «Наполи» «Милану» удалось не в последнюю очередь из-за травмы лучшего бомбардира новых чемпионов Италии Виктора Осимхена, зато им теперь самим, судя по всему, придется бодаться с «Интером» без своего лучшего снайпера — Рафаэла Леау, который дернул мышцу бедра в последней игре с «Лацио». Однако в дерби может быть все что угодно, поэтому предпочтем ставке на успех «Интера» двойной шанс. Коэффициент можно поднять, спрогнозировав небольшое число голевых моментов и закрытый характер первой игры полуфинала, которая если и раскроется, то только в ответном матче.

Игорь Борунов

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